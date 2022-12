Případy 1. oddělení: Proč zemřel šéf autobazaru a kdy odešel reálný major Kozák

„Držíte se své role, vycházíte z pokynů od režiséra, ale finální výsledek jde vlastně mimo vás, nemůžete příliš ovlivnit, jak vaše postava vyzní, nebo která klapka se vybere. Nicméně hrát v Případech bylo velké štěstí. Parta, co na nich pracuje, je skvělá a já jsem vděčná, že jsem to mohla zažít,“ váží si příležitosti herečka.

Zdroj: Youtube

Začátky v dabingu

Aktuálně Elizaveta pracuje pod režijním vedením Petra Zelenky na dvou rolích v Dejvickém divadle. Konkrétně ji můžete vidět v inscenaci Elegance Molekuly a hře Fifty.

„Je o krizi středního věku a partnerských vztazích. Petra považuju za jednoho z nejlepších dramatiků a režisérů v Česku, je velice kreativní a zkoušení s ním je skvělý tvůrčí proces,“ chválí si spolupráci herečka a pokračuje: „Pak jsem taky začala s rozhlasovou hrou a s dabingem. Ten se teprve učím a dělám v něm chyby, i když má moje postava roušku,“ usmívá se začínající dabérka a věří, že ačkoliv odchází z dabingového studia zpocená a vyřízená, jednou se to zlomí a půjde to.

Herečka Elizaveta Maximová v seriálu Případy 1. oddělení

Cizí a vlastní život

V obdobích, kdy toho má hodně a hledá balanc mezi profesí a soukromím, pomáhá jí překvapivě zase herectví. „Jsem vděčná, že se občas můžu do nějaké role schovat. Záleží samozřejmě na životní etapě i roli samotné, ale když se potýkáte s něčím těžkým v osobním životě, pak vás to, že žijete díky roli cizí život, může naopak uvolnit,“ popisuje herečka, které k návratu do reálného života pomáhají malé herecké rituály.

„V momentech, kdy se převlékám z kostýmu do svého oblečení, navlékám si svoje náramky a prstýnky, odlíčím se a mám zpět svůj obličej, probíhá nějaká hmatatelná změna. A pak jsem to zase já.“

Herečka s kolegyní Klárou Melíškovou v minisérii Podezření

Z masáže po čtyřech

A jak herečka nejraději odpočívá? „Jako první mě napadl bazén. Chodím do jednoho, který má otevřeno až do noci, takže není výjimkou, že si suším vlasy ve 23.00. Když mám volný večer a netočím, plavu 30 až 40 minut. Je skvělý, že v tom bazénu můžu i řvát,“ směje se.

Také ráda chodí do sauny. „Po ní si čtu, odpočívám. A miluju masáže. Jsem haptický člověk, potřebuju dotek. Nedávno jsem třeba byla s kamarádkami ve Znojmě a rovnou jsem si tam na těch pár dnů našla masérku, od které jsem si masáže dopřávala denně,“ říká Elizaveta, které se líbí různé typy masírování, podle toho, co tělo zrovna potřebuje.

„V Praze chodím třeba na thajské masáže, kde mě vždycky zničí tak, že od nich odcházím téměř po čtyřech. Mám pocit, že mi tam ale narovnají všechny kosti, šlachy a svaly. A moje masérka je skvělá! Česky umí jen jedno slovo – bolí,“ směje se herečka.

Akné a rovnováha

Péči o sebe považuje Elizaveta za velmi důležitou, protože jak sama říká, sebe samu máme každá jen jednu. Věří také, že investice tímto směrem se mnohonásobně vrátí. „Pro mě bylo zásadní setkání s jednou francouzskou značkou. Používám jejich produkty přes rok a to, s jakou pletí jsem k nim do salonu přišla a jakou mám teď, se to nedá vůbec porovnat. Ta změna je neuvěřitelná,“ je nadšená herečka, kterou dlouhodobě trápilo akné.

„Držela jsem spoustu diet – bez cukru, bez mléka, bez lepku, zkoušela jsem všechno možné, chodila jsem na lasery i na různá mnohdy bolestivá ošetření, ale bez valného efektu. Díky kosmetické péči jsem ale najednou viděla výsledky a postupné zlepšování,“ popisuje Elizaveta, která ale už ví i to, že kdo bojuje s akné, měl by v první řadě zjistit, co v jeho těle není v rovnováze, ať už jde o hormony, nebo psychiku.

Zdroj: Youtube

Výjimečný trenér

Nedílnou součástí péče o sebe je pro herečku kromě plavání i cvičení. Má výbornou zkušenost s tréninky u Radka Laciho. „Je to skvělý člověk, který mě naučil lásce ke sportu a taky hravosti. Radek navíc dokáže vycítit, s jakou náladou kdo přichází a podle toho mu nastaví trénink. Byly třeba doby, kdy mě klidně nechal házet medicinbalem o zeď 30 minut, až jsem úplně odpadla, ale prostě věděl, že jsem to potřebovala. A ačkoliv jsem z toho tréninku odcházela úplně vyřízená, byla jsem současně neuvěřitelně nabitá a spokojená,“ uzavírá Elizaveta.