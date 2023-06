Jsou to tři týdny, kdy si herečka a zpěvačka Eva Burešová pomyslně odškrtla ze svého seznamu přání další sen – vlastní turné. Vypadá to, že do čeho se vrhne, to se jí daří. A zvládá vše dobře skloubit i s rodinou.

Aktuálně máte za sebou svou první koncertní šňůru po českých a moravských městech. Jaké z ní máte pocity? Je něco, co vás překvapilo nebo potěšilo?

Překvapilo a potěšilo mě úplně všechno. Celé to byl splněný sen, ze kterého se probouzí člověk jen těžko. Bylo úžasné, kolik lidí na naše zastávky přišlo a jak nahlas zpívali moje písně. Každá ta zastávka byla jiná, ale pokaždé naprosto kouzelná.

Jako zpěvačka působíte už dlouho. Co bylo posledním impulzem, kdy jste si řekla, že na turné konečně vyrazíte?

Upřímně, to nebylo z mojí hlavy. Mě by něco takového vůbec nenapadlo. Prvotní myšlenka přišla od mého kytaristy a já jsem si pak řekla, že to zkusíme. Zkusit se má vše, a já jsem moc ráda za to, že jsem necouvla, ale skočila do toho po hlavě.

Bylo to celé strašně inspirativní a motivující. Opět mě to jen utvrdilo v tom, že moje cesta je správná, barevná a miluju ji o to víc, když vím, kolik lidí tam venku tohle baví taky.

Neuvažovala jste, že byste si přizvala i hosty?

Měla jsem hosty. (smích) Na všech zastávkách s námi byl Jakub Vaňas, který je známý například z kapely Top Dream Company. Na některých zastávkách s námi byl Robin Mood. V Praze pak Natalia Hatalová a Dušan Marko. Vašek Noid Bárta bohužel nemohl vystoupit kvůli nemoci.

Na některých koncertech byl i váš partner Přemek Forejt. Zpíval s vámi i na pódiu?

Nezpíval. Byl naše podpora a bylo super ho mezi lidmi vidět trsat a koncert si užívat. Vždycky je fajn, když na koncert přijde někdo z rodiny, je to moc hezký pocit, a pokud je trochu cítit tréma, tak při pohledu na blízké je ta tam. (smích)

Obecně jste hodně činorodá, co je vaším hnacím motorem? Co vás v životě pohání vpřed?

V mojí práci snad není možné stát na jednom místě. Já si za sebe ani nedokážu představit, že by mě měla uspokojit jedna práce do konce života. Proto mě baví točit seriály, kde se příběh stále mění a já dost často zjistím, co se s mou postavou stane, až pár dní před tím, než ho natočíme.

Koncerty jsou úplně něco jiného, tam samozřejmě také člověk musí divákovi nabídnout pokaždé něco nového. Je to o tvorbě. Baví mě vše, co dělám, a mám obrovskou radost z toho, že toho můžu dělat tolik a realizovat se jako herečka i zpěvačka pokaždé pro trochu jiné publikum. Život je o pestrosti, a to ten můj rozhodně je. (smích)

V březnu měl premiéru muzikál The Bodyguard. Diváci byli nadšení, vy jste ale projevila lítost nad tím, že to úplně nebylo tak, jak jste si představovala. Jste k sobě vždycky takhle tvrdá?

Jsem. Extrémně. Když vím, že něco zvládám, a pak to najednou nejde, mrzí mě to. O to více, když pro věc udělám maximum. Chci, aby divák vždy dostal to, pro co si do divadla nebo na koncert přišel, a pokaždé i o trochu navíc.

Ve dnech okolo premiéry jsem bojovala s nemocí, a tak mě mrzelo, že jsem nemohla podat stoprocentní výkon, na který jsem zvyklá. Ale nedalo se nic dělat. Chvíli jsem byla naštvaná, a pak se uklidnila. Ale ano, jsem na sebe tvrdá, a mám to tak ráda. Nespokojím se jen s poloviční prací. Neusínám na vavřínech, baví mě na sobě pracovat po všech stránkách.



V životě k vám věci spíš připlouvají šťastnou náhodou, nebo si je vždycky musíte vybojovat?

Připlouvají a já jsem vždy připravená. Teda alespoň na ty věci, na které v tu chvíli připravená být mám. Několikrát se stalo, že jsem si nějakou práci moc přála a cítila jsem se na ni připravená, a nevyšlo mi to. Pak jsem se tím trápila, než mi došlo, že to pro mě v tu chvíli prostě nebylo.

Jsem věřící člověk, takže si dokážu přesně vysvětlit, proč tomu tak bylo. Už nějakou dobu o nic nebojuju. Prostě beru život tak, jak přichází a snažím se být dobrým člověkem. Věřím, že když je člověk dobrý, dobré se mu děje. V jakékoli formě.

Je to dvanáct let, co jste se účastnila soutěže Česko-Slovensko má talent. Jak na ni vzpomínáte? Dala vám něco?

Samozřejmě. Byla to obrovská zkušenost a zážitek. Rozhodně mi něco dala. Díky tomu si mě všimlo více lidí a já se i pracovně mohla posunout dál. V té době už jsem hrála v muzikálech, ale moc lidí o tom, že zpívám a jak, nevědělo.

Ve finále mě tehdy viděl Ondra Brzobohatý, se kterým jsem v muzikálech jen tancovala, a pozval mě na konkurz do seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Tam jsem uspěla a natočila dvě série s rolí Renaty Koberové, která hrála i zpívala. Tam si mě všimli další lidé a další a další… A už to jelo.

Dnes už za sebou máte hned několik hlavních divadelních rolí, ale i spoustu muzikálových, filmových i seriálových postav… Jakou máte další metu? Co by vás lákalo? Plánujete rozšířit pole působnosti i za hranice?

Ne, nic takového mi zatím hlavou neběží. Jsem ráda za to, co se mi povedlo doma a začínat někde od nuly znova se mi nechce. Byly by to jen ty stejné zážitky pro stejné lidi pouze v jiném jazyce. Když začít někde venku znova, tak s úplně jinou prací. Proč ne? Uvidíme, kam mě cesta zavede.

