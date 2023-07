Už půl roku média plní zprávy, že se Hana Vágnerová bude vdávat za motocyklového závodníka. Nejde však o herečku Hanu Vagnerovou, nýbrž o modelku. To však některým nebrání v tom, aby té první gratulovali. Hvězda snímku Hranice lásky, který loni bojoval na karlovarském festivalu o cenu, popsala, jak jí záměna komplikuje život.

Kolik lidí už vám gratulovalo ke svatbě? I mě jste po přečtení titulku nejdříve napadla vy…

Existuje ještě jedna Hana Vágnerová, která má za manžela, myslím, motocyklového závodníka. A už se mi to jednou stalo, když byla těhotná, že mi lidé gratulovali. (smích) Její manžel mi pak napsal na Instagram, že se omlouvá, že jsem musela mít asi perný den, když tu zprávu vypustili ven. Úplně stejné je to s tou svatbou. (smích)

Hana Vagnerová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Jaké tedy máte plány na léto?

Svatba se zatím nekoná. Ale jedu za svým přítelem do Francie a pak mám nějakou práci, takže budu hodně cestovat, ale věřím, že to bude krásný.

Prázdniny jste už tradičně zahájila na filmovém festivalu v Karlových Varech. Přijela jste s partnerem?

Dorazila jsem s Peťou Nesvačilovou. Máme už za sebou takhle třetí ročník, jedeme spolu a partnery necháváme doma. Říkáme jim, že místo +1 už je obsazené. Mají smůlu. (smích) Je to taková dámská jízda.

Hana Vagnerová a Petra Nesvačilová o krizi v přátelství: Naše ega měla navrch

Na jak dlouho jste letos přijely?

Na čtyři, možná pět dní, podle pracovních povinností. Poté se budu muset vrátit zpět do Prahy.

Ve Varech už jste navštívila několik akcí. Zvládáte včas všechny přípravy?

Jsme vděční, že je ve Varech lounge, kde nás pokaždé krásně připraví. Bez toho si myslím, že bychom to v tomhle stresu nezvládli. Ale jinak moc ráda říkám, že jsem se takhle vzbudila a šla. (smích) To by bylo úplně ideální. Ovšem nedá se nic dělat. Ráno se vzbudím, řeknu si, že to není nejlepší, ale jdu. (smích)

Jaký máte ve Varech program?

Mám eventy, které se chystám navštívit, půjdu na filmové premiéry svých kamarádů a pracovní schůzky. Ale oproti loňsku, kdy jsem měla film v soutěži, musím říct, že vše probíhá relativně v klidu. Ten stres z loňska se nedá vůbec srovnat. Moc si vše užívám, je to super. Je nádherné potkat tu známé lidi, chodit na filmy… Poštěstilo se mi vidět zahajovací film celého festivalu s Alicií Vikander a byl úžasný! Ona je fenomenální.

Jak moc stresující to pro vás bylo loni?

Loni jsem byla neskutečně vystresovaná. Film Hranice lásky jsme dlouho připravovali. To by člověk musel mít srdce z kamene, aby ho to nechalo chladným. Dělala jsem navíc i scénář, byla to srdcová záležitost.



