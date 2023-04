Před více než dvaceti lety vyslyšela sympatická herečka Jana Kolesárová hlas svého srdce a odstěhovala se za partnerem do Kalifornie. Rychle si zvykla na vůni oceánu a zapustila za ním kořeny. Na rodné Slovensko a do Čech se vrací především za prací. Jaký je život za oceánem, kde bydlí, když přijede do Prahy a co dělá pro to, aby vypadala stále svěže a odpočatě, prozradila v časopisu Story.

Kdykoli herečka Jana Kolesárová, známá z televizního seriálu Polda, zavítá do hlavního města, navštíví svůj oblíbený kadeřnický salon Franck Provost | Foto: se souhlasem FTV Prima

Když jste přes léto pracovně v Praze, bydlíte na hausbótu, zimu trávíte v teple Kalifornie, kde máte dům. Předpokládám, že i tam pobýváte u vody. Máte k ní bližší vztah?

Mám. Voda jsou emoce, což je znát. Životní okolnosti mě k vodě přivedly a to se mi líbí. Voda uzemňuje, uklidňuje, rozradostňuje, léčí a podněcuje tvořivé myšlení.

Dá se šplouchání Vltavy a oceánu srovnávat? Nebo vůbec ne, a v tom je právě kouzlo?

Je to jak říkáte, jiné a zároveň pocitově velmi podobné. Oceán má větší sílu, energii a tím, že ho u nás nemáme, je nám i vzácnější. Pláže jsou samozřejmě obrovské a nekonečné, jako stvořené pro dlouhé procházky, které miluju. Řeka má jiné kouzlo, ale voda je voda a má velkou sílu a vliv.

Přizpůsobujete svůj rytmus života místu, nebo konkrétní místo ovlivňuje dynamiku vašeho života?

Spíš to druhé. Praha je dynamičtější a kulturnější, takže i já se tak chovám. Ráda si dopřeju divadla, koncerty, výstavy a jakékoli další sociální vyžití. Když jsem začala do Prahy jezdit za prací, zamilovala jsem si ji a cítila, že je moje „soul city“. Nejde to dobře přeložit. Praha je prostě všeobjímající. Nikdy se tam necítím sama, i když sama jsem.

Hermosa Beach v Kalifornii má zase pomalejší a tišší tempo, nepřetržitě tam svítí slunce. Je to můj domov už třiadvacet let. Obě místa si mě tak nějak vybrala, nebo já je… Už se v tom ztrácím.

Někdo řekne, že je doma tam, kde je jeho rodina. Jiný si neumí představit, že by se přestěhoval z jednoho konce Prahy na druhý. Jste vy světoběžnice?

Cestování mě baví, stimuluje a naplňuje. Díky cestování člověk méně žije v zaběhlých programech a víc se ocitá v reálu. Míň ulpívá. Vše je relativnější. To ale platí pro mě. Recept na štěstí neexistuje.

Jana Kolesárová jako host v pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Když ženy neprožívají ideální období, mají tendenci přestat o sebe dbát. Co se dělo, když vám nebylo nejlépe?

Pokud je člověk pohlcen utrpením a ponořen do smutku, pak je asi přirozené, že je jeho sebeláska velmi malá a nezbývá mu energie na obdarovávání a péči o sebe sama nebo jiné lidi. Člověk se lituje a doslova přežívá v roli oběti. Tak nějak jsem to měla já.

Mnoho žen přiznává, že o svůj vzhled pečují proto, aby se líbily. Je to pro ně větší motivace, než se líbit „jen“ sama sobě. Potřebujete být krásná sama pro sebe?

Myslím, že každá žena miluje komplimenty a ženské ego si čas od času ráda pozvedne. Ideální ale samozřejmě je posilovat vnitřní vědomí, že jsme každá okouzlující a jedinečný originál. Věkem a zkušenostmi se priority mění. To, na čem mi záleželo před deseti lety, mně dnes už třeba přijde směšné a bezvýznamné. Teď jsem v pohodě, dělám co cítím a chci, aby to trvalo co nejdéle.

Umíte přijímat lichotky? Ženy po nich touží, ale když se jich dočkají, neumí na ně reagovat.

Umím. To mě asi naučila Amerika. Lidé tu chválí všechno a všechny, bez zábran. A to zcela běžně, i když se vzájemně neznají. Dřív mi to připadalo divné, hledala jsem za tím nějaké skryté záměry, ale pak už mi to přišlo normální a příjemné. Lichotku stačí přijmout a poděkovat.

Nejčastěji se člověk dočká lichotek za to, že vypadá dobře. Co děláte, abyste vypadala dobře?

Celoživotně se věnuji sportům nebo tanci. Takže mé tělo je na disciplínu pohybu zvyklé, snažím se to udržovat. Pak je taky důležitých pár zdravých návyků jako dobrý spánek, hodně vody, zdravé jídlo a když víno, tak kvalitní.

Starala jste se třeba o pleť už od mládí?

Dlouho jsem nic neřešila. Pak kamera ukázala realitu a já pochopila, že je potřeba trochu o sebe pečovat. Mám ráda přírodní oleje a kosmetiku a tak nějak s grácií přijímám, že zkrátka všichni stárneme. Žádné dilema v tomto směru zatím nemám.

Takže estetické zákroky vás míjejí, nemáte je v plánu?

Zatím mě tohle neláká.

Jak a kde se odehrávají vaše pravidelné kosmetické rituály?

Mám ráda přírodní kosmetiku. Různě zkoumám a zkouším používat snadno dostupné věci z přírody jako kofein, aloe vera, kokosový olej a podobně. V Česku jsem objevila lokální kosmetiku Omorfia, je úžasná. Delikátní oleje, které jsou nesmírně účinné, tělová mléka a krémy, vše mají na přírodní bázi. Velmi jim fandím. Taky mám v oblibě vlasové studio Franck Provost, kde je jak péče, tak kvalita produktů na vysoké úrovni. Odvádějí skvělou práci.

Co podle vás obnáší péče o sebe?

Snažím se na všech úrovních udržovat zdravý balanc a o všechny tyto úrovně rovnocenně pečovat. Tím myslím mentální, fyzickou, citovou a spirituální stránku. Jaké myšlenky mám, taková je moje realita, takže se věnuji tomu, aby mé myšlenky vyjadřovaly můj nejvyšší potenciál a byly mi prospěšné.

Co se týče té fyzické části, zde jsou to procházky, jóga a dýchání, aby tělo zdravě fungovalo. Je důležité pozorovat své pocity, nacházet se ve vděčnosti, láskyplnosti a soucitu, aby srdce zůstávalo otevřené.

Spirituální část je důležitá k tomu, abychom pochopili, že jsme jak fyzické, tak nefyzické bytosti. Meditace tohle umožňuje zažívat, vnímat, jak kvantové pole ovlivňuje náš vnější svět, že jsme všichni božské bytosti.