Jen málokterá žena odolá pěkné kabelce. Jejich milovnicí je i herečka Jana Švandová, která se netají tím, že je má doma hned v několika šuplících. Přesto se ráda dívá na další. Zásadně nakupuje jen v kamenných obchodech, přes internet se několikrát spálila.

Stále usměvavá herečka Jana Švandová. | Foto: Profimedia

Zastáváte heslo: kabelek není nikdy dost?

Přiznám, že mám doma hned několik šuplíků přeplněných kabelkami a mnohokrát už jsem si říkala, že bych je měla protřídit. Od Elegy jsem ale přijala pozvání na prezentaci nových kousků ráda. Spolu s Ivou Hüttnerovou jsme u vývoje jejich značky od doby, kdy s nimi začala spolupracovat Dana Morávková. Jednu z prvních přehlídek měli v Karlíně. Jejich kabelky mám moc ráda a… mám jich doma několik.

Většina žen na něčem „ulítává“. Některá na botách, jiná na spodním prádle, další na kabelkách… Na čem vy?

Když mám kabelku, tak k ní potřebuju boty, a když mám boty, tak si zase říkám, že k nim nemám žádnou kabelku. Je to věčný koloběh. (smích)

Jana Švandová o osudových mužích a mindráku z dětství

Zdroj: Youtube

Spousta lidí si během covidu zvykla nakupovat přes internet. Patříte mezi ně?

Nepatřím. Vždy, když si objednám něco na sebe přes internet, tak mi to nepasuje. V covidu jsem si takhle pár kousků koupila, ale neseděla mi velikost, barva se lišila od obrázku a i materiál byl jiný, takže jsem řekla, už nikdy víc! Nejsem typ, který by věci znovu zabalil a poslal zpátky. Nejradši mám jít hezky do obchodu a všechno si pěkně vyzkoušet. Obléknu si co vyberu, a hned vidím, jestli mi ten kousek pasuje a chci ho. V některých obchodech už mě navíc znají, takže mi oblečky půjčí domů, abych si je mohla v klidu vyzkoušet a manžel je schválil.

Moderátorka Zuzana Kozáková a její proměna: Kde je vůle, tam jdou kila dolů

Jakou módu máte nejraději?

Nejradši mám sportovně-elegantní módu a snažím se sledovat i nové trendy. Nebráním se tomu mít třeba nezačištěné sako nebo nosit různé barvy…

Využíváte i služby stylistů?

Zatím si tvořím outfity sama. Naštěstí mě v módních policiích moc nekritizují. (smích) Nosím to, co mám ráda.

Jana Švandová s manželem Pavlem

Kde se pro módu inspirujete?

Inspiruji se jak v časopisech, tak už mám vytipovaných pár obchodů, které se mnou komunikují. Vždycky mi napíšou, že mají nové kolekce, abych se přišla podívat.

Kromě sledování módy také hodně hrajete…

Aktuálně především točím. Mám za sebou natáčení velmi dobrého seriálu Sex O’Clock, který doporučuji nejen rodičům, ale i mladým. Pak stále točím seriál Zoo, a ještě jsem dostala nabídku na jeden film.