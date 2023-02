„Oslavu našeho dvacátého jubilea jsme si s našimi nejbližšími přáteli nádherně užili! Těšila jsem se, že jak Jiřinka, tak i Martin, se po zdravotních problémech cítili dobře. Měla jsem obrovskou radost jak z krásných dárků, tak i úžasných kytic,“ svěřila se na svém facebooku Helena Vondráčková.

Ještě předtím se měla Jiřina Bohdalová setkat na rozlučkovém večírku s loučícím se Milošem Zemanem, kterému za pár dní končí jeho prezidentské období. Prezident herečce udělil medaili Za zásluhy a později i Řád bílého lva I. třídy.

Těší se na svatbu vnuka

Fit chce být Jiřina Bohdalová ale hlavně kvůli krásné rodinné události, kterou letos bude svatba jejího milovaného vnuka Vojty.

„Snoubenku mám prověřenou, všechno je v pořádku,“ uvedla pro CNN Prima NEWS herečka na adresu snoubenky Heleny, kterou si Vojta vezme po sedmileté známosti. Ostatně romantické žádosti o ruku byla Jiřina Bohdalová i se svojí dcerou, herečkou Simonou Stašovou svědkem, takže se teď může těšit na rozrůstající se rodinu.

Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák - Protestní antihladovka

Zdroj: Youtube

Skončila v nemocnici na kapačkách

Oblíbená herečka Jiřina Bohdalová se potýkala s vážnými zdravotními problémy už koncem loňského roku. Kvůli těžkému průběhu chřipky a bolestem zad skončila v nemocnici na kapačkách. Byť nerada, musela zrušit účast na několika společenských akcích včetně premiéry nového filmu Vánoční příběh i divadelní představení. V péči lékařů nakonec strávila dohromady téměř měsíc.

Štáb TV Nova tehdy vyzpovídal ošetřujícího lékaře herečky a primáře kardiologického oddělení Petra Neužila, který uvedl: „Řekl bych, že je tam naštípnutý první bederní obratel. Je to starý nález, nic nového. Akorát to po nějakém diskomfortu začalo více bolet."

Od bolesti herečce lékaři ulevovali obstřiky páteře. „Je třeba paní Jiřině zdůraznit, že potřebuje trošku klidový režim. I když na druhou stranu ona úplně v klidu být neumí,“ podotkl profesor Neužil na adresu herecké ikony, kterou navíc už několik let trápí rozedma plic.

Zrušila letošní divadelní sezónu

Herečka si ale vzala doporučení lékařů, kteří jí naordinovali důkladnou rekonvalescenci, k srdci a rozhodla se zrušit letošní divadelní sezónu. „V jejím věku stačí, když má trochu zvýšenou teplotu, a je lepší, aby zůstala doma,“ podotkla koncem listopadu pro CNN Prima NEWS její dcera Simona Stašová. Jak ale sama Bohdalová zdůrazňuje, stále se cítí lépe než ostatní lidé v jejím věku: „Pořád je to na vyšší úrovni, než jsou mí vrstevníci. Takže to beru.“

Jiřina Bohdalová - Haló, tady Jiřina: Výročí plné polibků

Zdroj: Youtube

Jak ale Jiřina Bohdalová sama uznává, herec musí být zdravý. Proto musela zrušit plánovaná představení v Divadle Na Jezerce, byť se tohle rozhodnutí snažila oddalovat.

„Ruším i představení Gin Game s Milanem Kňažkem. Kvůli Honzovi Hrušínskému, Milanovi i divákům jsem do poslední chvíle doufala, že je odehrajeme, ať mě nemají na bedrech, ale je poctivé říci, že se v těchto dnech necítím na stoprocentní výkon. Herec musí být fit," prohlásila pro TV Nova Jiřina Bohdalová.

Vedení Divadla Na Jezerce své herecké hvězdě přeje hlavně pevné zdraví. „S Jiřinou jsme se shodli, že nejdůležitější je její zdraví. Ujistil jsem ji, že Divadlo Na Jezerce na ni počká. Věřím, že diváci závažnost situace pochopí a na svou Bohdalku počkají také," uvedl ředitel divadla Jan Hrušínský.

Jeho slova potvrzují i reakce lidí na facebooku divadla. „Chtěla jsem na představení Gin Game jít ještě jednou. Paní Bohdalová i pan Kňažko tady excelují. A ten rokec, to prostě nemá chybu. Budu doufat, že ještě tuto hru - komedii s hořkým koncem v podání těchto dvou uvidím. Fakt chci v 90 letech takhle tančit rock´n´roll,“ uvedla například Ivana Kudry.

Gin Game byl trhák

Není se co divit. Představení Gin Game na prknech pražského Divadla Na Jezerce, v němž Jiřina Bohdalová společně s Milanem Kňažkem excelovala, trvá dvě hodiny, během kterých takzvaně nesleze z jeviště. Hra se od své premiéry v roce 2020 stala jedním z největších magnetů Divadla Na Jezerce.

„Premiéra dopadla nad očekávání, ani jsme to nečekali. Dopadlo to výborně, tak jak jsme si to představovali asi jen v našich snech. S Milanem si společné hraní užíváme, nikdo nechce být lepší než ten druhý, je to takový ping-pong, herecký ‚ťukec‘,“ okomentovala své účinkování v inscenaci herečka pro Deník.

Jiřina Bohdalová: Kdybych věděla, kde beru energii, rozdávala bych ji

Milan Kňažko, který jí coby Weller v domě seniorů zdatně sekunduje, se na společné obsazení v Gin Game dobře připravil: „Když jsme začali hru Gin Game zkoušet, řekl jsem jí: Moc si tě vážím, mám tě rád a známe se léta. Kdyby byl mezi námi nějaký rozpor, domluvme se, že ty máš vždycky pravdu. Budu ti říkat komise a můžeš třeba i hlasovat, i když jsi sama. Prostě když bude problém, máš pravdu. A takhle to i vypadalo až na několik výjimek,“ popsal se smíchem Milan Kňažko v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Je to mimořádná herečka s velkým pochopením pro partnera. A taky je to dobrá hra. Končí úsměvně, ale i tak trochu smutně. Jako sám život“, dodal Milan Kňažko.

Jiřina Bohdalová

Jiřina Bohdalová se narodila 3. května 1931 a stala se hereckou legendou. Ihned po absolutoriu dostala angažmá od Jana Wericha v divadle ABC a s větší částí souboru po Werichově odchodu z pozice ředitele přešla v roce 1962 do Městských divadel pražských vedených Otou Ornestem. Pět let nato pak zakotvila v Divadle na Vinohradech, kde působila až do roku 2004. Od roku 2005 hraje v Divadle Na Jezerce, kterému zůstala věrná. Je známá hlavně jako představitelka celé škály komických až tragikomických postav. V roce 1985 byla jmenována zasloužilou umělkyní, je držitelkou dvou Českých lvů za hlavní role ve filmech Nesmrtelná teta a Fany, desetkrát zvítězila v anketě TýTý, kde byla také uvedena do Dvorany slávy. V roce 2010 převzala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra.