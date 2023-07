Herečka a zpěvačka Kateřina Brožová má letošní léto pracovní, na koníčky si ale přesto čas najde. Letos mnohé překvapila, když vyrazila na Orlík stanovat a nenalíčená s prutem v ruce sdílela své fotky na Instagramu. Od fanoušků za to sklidila mnoho pozitivních reakcí.

Od doby covidu už skoro přestávají platit divadelní prázdniny. Téměř každý hraje na nějaké letní scéně. I vy?

Také hrajeme na různých zámcích naší republiky muzikál Noc na Karlštejně. Kromě toho, že se tam střídám v roli Elišky s Monikou Absolonovou, je na mně, nebo spíš na naší agentuře Divinus, celá produkce a organizace. Není to vidět, ale je to doslova mravenčí práce.

Dřív jsem to jako interpret nikdy neřešila, ale teď je toho strašně moc. Noc na Karlštejně není představení o dvou hercích, je to muzikál o dvaadvaceti lidech, navíc dobový. A i autorská práva na tuhle českou klasiku jsou velmi drahá. Ale byl to můj sen a jsem ráda, že se splnil.

Muzikál jste uváděli už loni. Do hlavních rolí jste letos nikoho nového nepřibrali?

Naštěstí jsme nemuseli. Všichni, co hráli loni, se velmi těšili, že si zahrají znovu. Všichni jsou naštěstí zdraví, takže nebyl důvod jakkoli obsazení měnit.

Kateřina Brožová na rybách.Zdroj: se svolením Kateřiny Brožové

Stíháte vůbec odpočívat?

Moc ne. (smích) Kromě Noci na Karlštejně ještě dotáčím svou roli v Ordinaci v růžové zahradě a chystáme na 26. září velký charitativní koncert v Obecním domě v Praze, bude ho v přímém přenosu vysílat Česká televize, takže ty přípravy jsou značné. Máme obhlídky a připravujeme s celým štábem a panem režisérem scénář.

Je to náročné, ale hřeje nás u srdce, že výtěžek půjde na Nadační fond Slunce pro všechny, se kterým spolupracuji jako patronka už dlouhá léta. Řekla jsem si, že udělám maximum pro to, abychom vybrali nějakou větší částku. Ale samozřejmě se snažím si užívat i léta, koní, rybaření, koupání…



Koncem června jste byla stanovat. Plánujete ještě někam odjet?

Ano, byla jsem rybařit na Orlíku. Poštěstilo se mi chytit pár pěkných kousků, a určitě zase ráda někam vyrazím, už se moc těším. V každém volném dni někam mizím. (smích)

Plánujete jet na dovolenou i do zahraničí?

S dcerkou se chystáme na kratší dovolenou k moři, ale až někdy v září. Chtěly bychom někam na jih, třeba do Itálie.

Byla jste už rybařit i u moře?

Byla, a když nezapomenu prut, tak ho tam určitě někde nahodím. (smích) Ale jinak rybařím raději tady u nás. Je to pro mě takový útěk do ticha, i když letos na Orlíku příliš ticho nebylo. Večer tam naplno řvala muzika.

