„Nás to taky moc bavilo! V květnu plánujeme třetí řadu. Dokonce už máme vybrané velmi šikovné soutěžící,“ říká Tereza a dodává, že ji těší zpětná vazba na soutěž, která potvrzuje zvýšený zájem mladých o cukrářské obory. „Je to trendy profese, sice těžká, ale velmi kreativní a myslím, že i zábavná. Ten pořad k tomu určitě přispěl, podobně jako když díky StarDance začali lidi tančit. A v pečení se zase začali víc zabývat tím, jak péct dobře a lépe,“ dodává herečka, kterou tato zkušenost inspirovala k vlastnímu pořadu.

Vánočka na pohodu

V době, kdy skončila soutěž Peče celá země a začal lockdown, měla Tereza potřebu zkusit něco nového. „Mého muže Ivana napadlo vytvořit si vlastní pořad nejen o pečení, ale i o šikovných lidech u nás v Česku,“ vypráví herečka s tím, že hodinové vysílání nazvali Čas na TE.BE a nabídli ho malé televizi.

„Oslovili jsme také cukráře Josefa Maršálka, který na spolupráci okamžitě kývl. A pak jsme vyhledávali různé šikovné lidi, amatéry i malé firmy. I díky tomu dnes ráda spolupracuji třeba s čokoládovnou Janek. Byl to vlastně takový průzkum, co všechno u nás lidí umějí,“ vysvětluje Tereza, která díky pořadu zjistila, že je v Česku mnoho skvělých tvůrců, řemeslníků i malých podnikatelů.

„Josef to celé zaštiťoval, protože on je symbolem šikovného člověka. Já sama jsem předtím moc nepekla, jen občas, ale dosáhla jsem toho, že dnes doma dokážu udělat fakt dobrou vánočku,“ pochvaluje si a doplňuje, že je vždy třeba dodržet přesný postup, ale taky péct v pohodě a klidu. „Už neřeším obavy typu hlavně aby mi to vykynulo, hlavně abych to nepokazila… Stres zkrátka k pečení nepatří. Já chci u něj relaxovat a tu pohodu přenést i na finální výrobek.“

Zdroj: Youtube

Péče o mikrobiom

Když už jsme u pečení a jídla obecně, zmiňuje herečka také svoje poznatky týkající se stravování a péče o mikrobiom. „Po druhém porodu, to mi bylo 44 let, jsem se cítila hodně vyčerpaná. Těhotenství bylo v pohodě, ale přece jen s věkem ubývá energie, živiny v těle, kolagen, metabolismus se zpomaluje… Navíc jsem se necítila dobře ani psychicky, prostě to nebylo ono. A i když jsem užívala vitaminy, nevnímala jsem změnu,“ vzpomíná Tereza.

Postupně jí došlo, že tělo musí být v celkové dobré kondici, aby mohlo vitaminy vstřebávat. „A s tím úzce souvisí právě kvalita našeho mikrobiomu, což je takové pestré společenství dobrých i špatných bakterií na pokožce i v těle. Máme je všichni. Jen je třeba hlídat, aby byl jejich poměr v rovnováze,“ vysvětluje herečka.

A tak její celá rodina denně užívá liposomální vitaminy, probiotika i prebiotika. „Cítíme se dobře. Jíme hodně fermentované potraviny, máme rituály, které jsme si osvojili. Do toho celého nám hezky zapadla jako dílek do skládačky i jedna česká značka, která vyrábí doplňky stravy. Zpočátku jsem se na něj dívala skepticky, ale teď vím, že je to dobrý systém, jak tělu efektivně dodávat, co potřebuje,“ popisuje moderátorka svou zkušenost.

O mikrobiomu si začala čím dál víc číst, poslouchat podcasty, například s doktorem Ryšávkou nebo s psychiatrem Radkinem Honzákem, který se mikrobiomu věnuje. „Přimělo mě to přemýšlet o souvislostech, které nám vědci už dávno předkládají, když poukazují na rizika obezity nebo civilizační nemoci. Oni dobře vědí, jak zásadně strava ovlivňuje náš mikrobiom, jen mám pocit, že tohle téma ještě úplně neprosáklo mezi lékaře.“

Vlastní kosmetika

Tereza také ráda experimentujeme s kosmetikou, kterou si i vyrábí. „Ne vždycky to dopadlo dobře, jednou jsem dokonce zrudla jako pavián, zřejmě kvůli obsahu éterického oleje,“ směje se s tím, že se ale nakonec podařilo smíchat produkt s velkým potenciálem.

„Představili jsme naši recepturu jedné šikovné ženě, která přírodní kosmetice rozumí, a i díky ní vzniklo sérum, o kterém musím říct, že je skvělé,“ popisuje herečka a dodává: „Základem je tisíc let stará ingredience, ale zatím nemůžu prozradit víc. Musíme ještě vybrat lahvičky, logo, je to dlouhý proces.“

Tereza se svou desetiletou dcerou Klaudií

Rodiče do školky

Terezino silné pouto k přírodě se projevilo i v tom, že obě její dcery chodí do lesní školy a školky. I když tu starší teď čeká přechod do šesté třídy ve standardní škole, Tereza je ráda, že poznala i jinou variantu.

„Skvělé bylo, když jsme jako rodiče měli možnost strávit v lesní školce celý den a noc – prostě jsme si to prohodili s dětmi. Měli jsme stejný režim jako ony, stejně jako ony jsme přespávali v maringotce ve spacákách… Někdo by tomu možná řekl ‚sluníčkaření‘, ale ono je to vážně tak prosté a jednoduché, když si dítě vezme třeba větývku, jde si s ní rýt do hlíny a nic víc se od něj neočekává… Děti i dospělí rychle pochopí a přijmou to, že v lesní školce nejsou žádné hračky, že je občas třeba zima, fouká, prší… My i naše dcery jsme to tahle přijali a funguje nám to,“ říká na závěr Tereza.