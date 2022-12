Dokážete ještě spočítat, kolikrát jste ji od té doby zpívala?

Nedokážu to spočítat, už je to fenomén. Ze začátku mé kariéry v osmdesátých letech ještě neexistovala, vznikla až ke konci osmdesátých let a od té doby ji zpívám na každém vystoupení. Jelikož jsem v branži už čtyřicet let, je to úctyhodné číslo.