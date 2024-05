KVÍZ: Znáte legendy českého hokeje, jejich partnerky či přezdívky? Ukažte se

Česko zachvátila hokejová horečka. V Praze a Ostravě začalo mistrovství světa v ledním hokeji. Světový šampionát se do srdce Evropy vrátil po devíti letech a fanoušci opět věří v medailový úspěch. Co všechno (ne)víte o slavných hokejových osobnostech a o jejich životě mimo ledovou plochu? Zkuste získat co nejvíc bodů v našem kvízu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte