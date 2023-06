Festival Holešovská Regata se letos uskuteční již pojedenácté a při té příležitosti Deník vyslechl jeho zakladatele a ředitele Michala Žáčka. Ten jen potvrdil výjimečnost této hudební akce. Areál má podle něj překrásný genius loci, který mimo hudbu láká návštěvníky také, a zároveň nabízí ojedinělý rodinný kocept, co uspokojí jak dospělé, tak malé děti. Holešovská Regata prostě nabízí velkou škálu hudby a zábavy pro každého účastníka.

10. ročník festivalu Holešovská Regata přinesl spoustu nezapomenutelných zážitků. Jaký bude ten jedenáctý? | Foto: Deník/Michal Burda

Jak vznikl nápad uspořádat v Holešově festival a očekával jste po letech jeho takový úspěch a tradici? Zdroj: Deník/Jan Karásek

Prvotní myšlenka uspořádat nějaký festival mi v hlavě zrála dlouho. Jako agentura jsme už za sebou měli velké koncerty i firemní akce pro tisícovky lidí, ale k festivalu chyběl ten finální nápad - aby byl jedinečný, ne pouze další hudební přehlídka s pivem v ruce. Ten nápad přišel jednoho dne, kdy jsem navštívil kamaráda v Holešově a spatřil jsem krásnou zámeckou zahradu s vodním kanálem. A právě ta voda mi to vnukla: kromě muziky bude i přehlídka plavidel. A bude se to jmenovat „Regata“!

Zdroj: Deník/Michal Burda

Kolegům v agentuře se tenkrát název moc nepozdával – a vidíte, po jedenácti ročnících se zažil tak, že skoro každý v kraji náš festival zná. Věřím, že většina lidí Holešovskou Regatu vnímá pozitivně jako festival, kde se cítí dobře a kam se rádi vracejí. A jestli jsem takový úspěch očekával? Automaticky určitě ne! Bylo to samozřejmě naším cílem, ale beru to s velkou pokorou. Stále na sobě pracujeme, protože pocit, že je vše bezchybné a dokonalé může být velmi ošidný, a to lidi rychle poznají a jdou jinam.

Letos se koná Holešovská Regata již pojedenácté. Získali jste pro vystoupení skvělá jména české hudební scény. Je každoročně těžké přemlouvat interprety nebo už má festival takové jméno, že jezdí rádi a bez velkého přesvědčování?

Jedna věc je, že i mezi kapelami má Regata skvělé jméno a jezdí sem rády. Mnohokrát jsme slyšeli chválu na atmosféru areálu i skvělé publikum. Na druhou stranu je letních festivalů u nás tolik, že je potřeba myslet rok a půl až dva roky dopředu a ta zásadní jména si rezervovat předem. Takže když se vrátím k vaší původní otázce: interpreti jezdí rádi, přemlouvat je nemusíme, ale musí mít volný termín, čemuž většinou jdeme naproti včasným plánováním. Už teď vím, která zásadní jména budou na Regatě příští rok, ale pochopitelně je to zatím tajemství, vše prozradíme až po té letošní jedenácté. (smích)

Festival také má jeden z nejkrásnějších festivalových areálů u nás. Myslíte si to také?

Ano, už jsem to zmiňoval výše a mluvím o tom často: považuji za náš velký dar a výhodu, že máme důvěru od vedení města a zámeckou zahradu nám pronajímají. Každoročně investujeme nemalé peníze navíc, aby ani tisíce lidí tomuto holešovskému skvostu neublížily. A můžu hrdě prohlásit, že za uplynulých deset ročníků jsme vždy zahradu po skončení festivalu vrátili v původním stavu, že byste nepoznala, že tady ještě dva dny zpět bylo obří pódium, desítky stánků a tisíce diváků.

Co je podle vás největším tahounem letošního ročníku?

Asi Vás nepřekvapí, když po předcházející odpovědi řeknu: opravdu největší hvězdou je každoročně areál zahrad Zámku Holešov. A když v tom areálu vypluje dvacet nádherných lodí, každá úplně jiná a podle nápadu těch, kteří ji vlastníma rukama postavili, to si člověk ve stínu stromořadí okolo vody uvědomí, že toto je ta jedinečnost Holešovské Regaty! Samozřejmě i kapely jsou důležité a snažíme se každoročně vybrat tak, aby přilákaly návštěvníky.

Letos budou na Regatě opravdu zvučná jména jako Jelen, Olympic, Mig 21, zpěvačka roku Lenny nebo Michal Hrůza se speciálním premiérovým koncertem svých největších hitů, doprovázených smyčcovým kvartetem. Těšíme se také na Ewu Farnou, která kvůli mateřským povinnostem koncertuje velmi sporadicky a na Regatě letos vystoupí úplně poprvé. Těšíme se o to víc, že v minulých letech jsme se o booking Ewy snažili několikrát, ale vždy to nedopadlo díky obsazenému termínu.

10. ročník festivalu Holešovská Regata.Zdroj: Deník/Michal Burda

Stalo se za těch jedenáct let něco, co vás překvapilo, ať už v pozitivním či negativním smyslu, a neváhal byste to zmínit?

Překvapilo a hlavně poučilo. Za těch jedenáct ročníků se ve vedení města Holešov vystřídalo mnoho lidí a pravdou je, že ne všichni v nás měli od začátku důvěru. Naprosto je chápu, protože vpustit do opečovávané zámecké zahrady velký festival může znamenat také velký problém. Nicméně to poučení z toho pro mě je, že zodpovědným přístupem a dialogem se dají pozitivně obrátit i velcí skeptici. Nám se podařilo přesvědčit i ty nedůvěřivé o tom, že chceme, aby Holešovská Regata byla pro město Holešov dobrou reklamou a pro místní lidi vítanou zábavou.

Zdroj: Youtube

Máte z historie pořádání Holešovské Regaty nějaké vtipné, zábavné nebo zajímavé historky, o které byste se mohl podělit?

Vtipných historek je mnoho, třeba jak jedna kapela volala den před akcí "kde že se to v těch Holešovicích přesně koná?", nebo jak si jiná kapela spletla datum a přijela o týden dříve. Ale mám jednu vzpomínku, která je spíše zajímavá, řekl bych až mystická: na třetím ročníku byl hlavní hvězdou sobotního večera Miro Žbirka. Nedlouho předtím navždy odešel můj táta. Podle předpovědí i podle radarů se v sobotu večer hnala na Holešov velikánská bouřka. Já jsem to sledoval a v duchu prosil tátu, ať se za mě tam nahoře přimluví, ať se nám ten déšť vyhne. Víte, jak to dopadlo? Ve Všetulech bouřka řádila se vší parádou a nám na Regatě nespadla ani kapka. Opravdu ani kapka!



Součástí je samozřejmě každoročně také bohatý doprovodný program, včetně návštěvy zámku a zmiňované soutěže plavidel. Je o něco letos aktualizovaný a mohou se návštěvníci těšit na něco nového?

Snažíme se neupadnout do stereotypu, na druhou stranu jsou to právě naše tradiční doprovodné aktivity, které Regatu dělají Regatou a návštěvníci se na ně každoročně těší. Jsou to například projížďky na dračích lodích, přejezd vodní lávky, sportovní a tvořivé aktivity pro děti. Tradiční je i zásada, že všechny aktivity v areálu jsou zdarma. Jediné, co se platí navíc, jsou prohlídky výstav v zámku, které organizuje místní MKS Holešov. I tady však mají návštěvníci festivalu velkou výhodu, a to 50% slevu na vstupném.

Originální se snažíme být každoročně v rámci sobotního vrcholu festivalu - ohňostroj, který Regatu tradičně uzavírá, má vždy nějaké téma a interakci s diváky. Nejinak tomu bude i letos. Snad mohu prozradit to, že ohňostrojem tentokrát budeme kapele Olympic blahopřát k 60. narozeninám a zapojíme do toho i všechny přítomné diváky. Zbytek se dozví všichni, kteří na Regatu přijdou.

Vstupenky jsou stále finančně dostupné, a to i v dnešní době. Je to i díky koncepci rodinného festivalu, na které si zakládáte. Je podle vás důležité pořádat takto koncipované akce, které podporují myšlenku ne jednotlivce, ale soudržnosti celé rodiny?

Rodinné akce jsou velmi důležité, obzvláště v této době. Já sám jsem festival vymýšlel v době, kdy mí dva synové byli malí a v mnohém mi byli inspirací. Je pro mne proto důležité, aby bylo vstupné dostupné pro celou rodinu, tj. dva dospělé a dvě děti. A pak se bez výčitek můžeme titulovat jako "rodinný festival".

Například vstupné pro děti do 15 let jsme nezvyšovali od roku 2019, navíc děti do sedmi let u nás vůbec neplatí. A jak se nám to daří? Díky podpoře a přízni našich partnerů, kteří nám pomáhají vyrovnávat právě ty velké ekonomické skoky v nákladech, které jsou obzvláště poslední dva roky opravdu neuvěřitelné. I proto patří všem partnerům Holešovské Regaty, včetně Deníku, který je jedním z hlavních mediálních partnerů už mnoho let, velké a upřímné poděkování!

Na kterou kapelu nebo program se vy osobně letos nejvíce těšíte a dal byste nějaký osobní tip?

Moje velká osobní srdcovka je páteční slovenská kapela Peter Bič Project. Věřím, že i diváky, kteří je třeba uslyší poprvé, bude bavit a jejich hudba je osloví! No a osobní tip je jednoduchý - přijďte a užijte si atmosféru toho krásného místa. Lehněte si na trávu, posaďte se do stínu stromů, nebo se projděte po zámeckém nádvoří. Věřím, že se vám to bude líbit stejně jako mě, to místo má opravdu genius loci a právě díky tomu Holešovská Regata funguje už více než deset let.

Existují nějaké smělé další plány do budoucích ročníků, které můžete nebo chcete prozradit?

Plány do budoucna jsou jasné: neustále pracovat společně s mými skvělými kolegy na tom, aby diváci z festivalu odcházeli spokojení a rádi se vraceli. A když nám s tím jednou budou pomáhat i mí synové, kteří přinesou třeba nový pohled a nové nápady, budu spokojený jako ředitel festivalu i jako hrdý táta.