Toulat se po vlastech českých začal moderátor Honza Dědek už v pubertě, coby milovník folkové hudby a tramp. Tato vášeň mu vydržela až do dnešních dnů. Jak také novinář a hudební publicita Honza Dědek prozradil v časopisu Story, kromě výletů po Česku čím dál častěji cestuje i do zahraničí.

I letos zavítá Honza Dědek se svou talk show na Hlubokou, Sychrov a hrad Špilberk. „Je zde úžasná atmosféra. Když se k tomu přidá ještě krásné místo a příjemné publikum, pak k opětovné návštěvě už další důvod nepotřebujeme,“ vysvětluje moderátor. | Foto: se souhlasem FTV Prima / foto Teki Shine

V mládí jste jezdil na vandry. Kam nejraději?

Je to už dávno, ale rád vzpomínám na toulky po Českém ráji, na výlety na Trosky, hrad Kost a celou okolní oblast. Zapomenout nechci ani na místa, na kterých se natáčel film Jak dostat tatínka do polepšovny, i ta patří k mým oblíbeným.

Loni jste si udělal výlet na Bílou vodu. Mají vaše toulky po Česku vždy konkrétní záměr nebo „cíl s přesahem“?

Vždycky ne. Tenhle výlet vymyslela moje přítelkyně, která tehdy dočetla příběh Kateřiny Tučkové Bílá voda a byla jím naprosto pohlcená. Moc se tam chtěla podívat. A musím říct, že to bylo působivé. Je to opravdu velmi zajímavá oblast s krásnou přírodou. Jsem rád, že jsme tam byli.

Rád jezdíte na hory, hledáte místa, kde nezakopáváte o lidi. Proto jste byl loni v Gruzii?

Myslel jsem si, že tam nebudou Češi. Mýlil jsem se. Velmi. Ale i tak to byl naprosto úžasný výlet. Mnozí se mi divili, proč jsem se vydal právě do Gruzie, a zajímali se o to, jakým způsobem jsem tam cestoval, jak jsem sháněl a zařizoval ubytování. Byli překvapení, že to není Dálný východ, ale úplně normální země se všemi moderními výdobytky. Navíc s nádhernou přírodou, výbornou kuchyní a fajn lidmi. Jasně, auta tam třeba nebrzdí, ale jedou… (smích)

V minulosti jste dával přednost hlavně městům. Chtěl jste poznat Paříž, Londýn a New York. Všude jste nakonec byl?

Ano, byl jsem na všech zmíněných místech. Kdysi jsem si dovedl představit, že bych v kterémkoliv z těch měst žil, dnes už si to představit nedovedu.

V pubertě jsem byl milovník folkové hudby a tramp, prozradil Honza Dědek

Nedávno jste se podruhé vydal do New Yorku.

Poprvé to byl poznávací výlet, chodil jsem po městě a koukal na věžáky. Byl jsem chudý novinář, odkázaný výhradně na diety. Tentokrát jsem mohl jít i na divadelní představení. Viděl jsem úžasné muzikály Harry Potter, Moulin Rouge a The M. J. o Michaelu Jacksonovi. Navštívil jsem i legendární jazzový klub Blue Note nebo vyhlášenou Metropolitní operu. Dostal jsem se i na natáčení Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Chtěl jsem vidět, jak se dělá talkshow. Byl to obrovský zážitek.

Sny si plnit umíte, kam byste se rád podíval příště?

Láká mě Indie. Chtěl bych ji vidět, zažít a pocítit.

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka si diváci v letevizi velmi oblíbili, proto za nimi jezdíte v létě. Kam se letos vydáte?

Pojedeme po zámcích, na kterých jsme byli už loni, třeba na Sychrov, Hlubokou, Kačinu nebo na Špilberk. Ale na některé zámky zavítáme i letos poprvé, třeba na Kuks, do Slatiňan, do Třeboně, do Milotic, na Duchcov, do Kravař…

Hosté bývají tajní do poslední chvíle. Mohl byste i přesto pár jmen odhalit?

Mezi pozvanými hosty se objeví Chantal Poullain, Václav Vydra, Veronika Žilková, Tomáš Matonoha, Martin Dejdar, Josef Dvořák a samozřejmě řada dalších. Tentokrát záznamy z výletních 7 pádů nepoběží v televizi. Jediná možnost, jak talkshow vidět, bude na daném místě. V televizi diváci uvidí přes léto „střiháky“ složené z toho, co se do odvysílaných dílů nevešlo.

S talk show budete jezdit do půlky července. Poté vás čeká zasloužená dovolená?

S přítelkyní jsme hodili do osudí několik finálních tipů destinací na letošní dovolenou, ze kterých budeme po skončení výletní tour vybírat v programu last minute. Já navrhuji Island, kde je maximálně patnáct stupňů, přítelkyně horuje pro Portugalsko, kde tou dobou bude čtyřicet. Doufám, že se potkáme někde, kde bude pětadvacet stupňů.