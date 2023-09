Textař a muzikant Honza Žampa z kapely Eddie Stoilow přišel do nového podcastu Adély Noskové Backstage trochu vyčerpaný, protože je festivalová sezona a kapela tráví dost času na cestách. Přesto ochotně odpovídal na otázky, jak zvládá tolik hodin v autě, co pije dnes místo alkoholu i na to, proč se mu říká drsný romantik.

Honza Žampa z kapely Eddie Stoilow byl hostem podcastu Backstage Adély Noskové. | Foto: Se svolením Honzy Žampy, iglanc.cz

Jak zvládáte s kapelou horko v dodávce? „Klimatizace je dobrá, jen se to nemá přehánět, trošku mi to pak leze na hlasivky. Vedro řešíme tím, že zastavíme u rybníka nebo u pískoven a skáčeme do vody,“ řekl Hozna Žampa v novém podcastu Backstage.

Zdroj: Se svolením IGlancBackstage Adély Noskové s Honzou Žampou

Zpěváka a textaře tam pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té Honza Žampa prozradil i to, jak to má dnes s fanynkami, jak se mu podařilo zhubnout, proč má barber shop a jaké hvězdy do něj chodí.

Eddie Stoilow - videoklip Grateful:

Zdroj: Youtube

Žádná hudba v autě

„U nás v kapele platí takové pravidlo. Nikdo nesmí v autě hrát a nesmí být zapnuté rádio nebo jakákoli hudba. A každý má svoje místo, takže třeba já sedím za řidičem. Jakmile jsem někde jinde, úplně mě to rozhodí,“ přiznal zpěvák.

Kapela hraje už dvacet let, dáváte to spolu? „Díky tomu, jak se nám za ty roky obměnil ansámbl, jsme neměli ponorku. Taky byl covid, tak jsme teď v čerstvé sestavě a teprv se oťukáváme. A není na to lepší místo, než dodávka,“ vysvětlil frontman kapely Eddie Stoilow.

Vzkaz fanouškům: Nejlepší na tom, co děláme, je, že nás to baví… Naše vášeň pro hudbu se pak přenáší i na vás a vaše energie nás žene dál.

Honza Žampa má několik tetování, jaké bylo to první? „První byla hlava medúzy ze Souboje titánů. Pak mám vytetovanou rodinu, přátele, syny a různé hudební nástroje,“ svěřil se muzikant, o kterém se říká, že klame tělem, když působí jako drsňák, ačkoli jsou jeho písně protkané melancholií.

Chlapi se o sebe starají líp

Jste už sedm let majitelem pánského holičství, takzvaného barber shopu. Myslíte si, že se muži o sebe začali líp starat? „Situace se oproti dřívějšku zlepšila. Teď navíc chodí do barber shopu čím dál víc žen, které svým mužům kupují vouchery,“ vysvětlil Honza Žampa.



„Pánské holičství měl už můj děda ještě před nástupem komunismu. A já jsem se rozhodl jít v jeho šlépějích. Vždy, když cítím vůni pitralonu, si na něj vzpomenu,“ dodal zpěvák.

A prozradil i to, co ho inspirovalo k nejnovějšímu songu Grateful, jak vypadá rituál kapely před vystoupením, jaký hospodský sport hrál vrcholově nebo co dělal, když se probudil v noci zamčený v depu v metru.

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.

