Je to zhruba dvacet let, co Michal Šesták a Viktor Souček přemýšleli, jak vylepšit českou festivalovou scénu. Řekli si, že by i v Česku bylo skvělé spojit populární hudbu s kulturními památkami. Myšlenku přivedli ke skutečnému životu a vznikla tak vyhlášená akce s názvem Hrady CZ.

Hudební festival České Hrady v Rožmberku nad Vltavou. | Foto: Deník/ Pavel Sojka

„Začátky byly poměrně složité. Při prvním ročníku nás velmi pronásledovalo počasí a prodělali jsme na něm opravdu hodně peněz,“ vzpomenul pro Deník Michal Šesták na akci v roce 2005. Trpká zkušenost je však neodradila. Naopak.

Krátká reportáž z Točníku, kde se festival obvykle zahajuje:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Česká a slovenská hudební scéna

* Hradům nic nehrozí

* Další zastávka: Veveří

Michal Šesták a Viktor Souček jsou promotéři. Tedy lidé, kteří se živí přípravou velkých společenských akcí. I těch, které navštíví desítky tisíc lidí. Samozřejmě se inspirují i v zahraničí, takže jim v roce 2001 neunikl koncert irské skupiny U2, která pořádala koncert na zámku Slane Castle v Irsku. Byla to opravdu velká věc. A také inspirace pro dvojici Šesták – Souček, která myšlenku propojit hudební festival s památkami.

Česká a slovenská hudební scéna

„Festival Hrady CZ je dramaturgicky primárně zaměřen na českou a slovenskou hudební scénu,“ uvedli v rozhovoru pro Deník Michal Šesták.

Odpovídá tomu i letošní sestava interpretů - Sofian Medjmedj, Michal Hrůza, Majk Spirit, Gaia Mesiah, Kryštof, Anna K., Pam Rabbit, Tomáš Klus, Kurtizány z 25. Avenue, No Name, Cocotte Minute, Skyline, Dymytry, Wanastowi Vjecy, Mirai a Kabát.

Zahájení vystoupení skupiny Kabát na letošním ročníku:

Zdroj: Youtube

„Výběr účinkujících je určitou syntézou toho, co se nám líbí a co má komerční úspěch,“ uvedl Michal Šesták. To vše na dvou velkých pódiích, letos nemůže chybět ani obří LED obrazovka.

Momentálně jsou do festivalu Hrady CZ zakomponovány tyto české a moravské hrady: Točník, Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Bouzov, Hradec nad Moravicí a Bezděz.

Hradům nic nehrozí

Nikdo se však nemusí bát, že by akce historickou památku jakkoliv poškodila. Odehrávají se totiž sice v jejich sousedství, ale v bezpečné vzdálenosti.

Skupina No Name na hradě Švihov:

Letošní ročník už přilákal na hrady desetitisíce návštěvníků. „Co se týká tohoto roku, za nás je to zatím velká spokojenost. Lidé oceňují po covidových letech návrat dvou velkých pódií se skvělým zvukem a máme také zatím bezkonkurenčně nejlepší program v historii festivalu Hrady CZ. Za mne hlavními hvězdami jsou kapely jako Kabát, Kryštof nebo Mirai,“ nechal se slyšet Michal Šesták po uskutečnění poloviny turné.

V plné přípravě jsou nyní akce:



11. - 12. 8. Veveří

18. - 19. 8. Hradec nad Moravicí

25. - 26. 8. Bouzov

1. – 2. 9. Bezděz

Součástí doprovodného programu na akcích jsou legendární hradní karnevaly s vyhlášením nejlepších masek, které probíhají v rámci programu vždy v pátek od 19.30 hodin.

„Každý, kdo přijde v masce, dostane dárek a nejlepší masky budou oceněny přímo na festivalovém pódiu. Kreativní návštěvníci se budou moci zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny, kterou vyhrají na základě veřejného hlasování autoři čtyř nejlepších fotek festivalu,“ doplnil k doprovodnému programu další z organizátorů Viktor Souček.

Atmosféra na festivalové zastávce na hradě Točník:

Relaxovat sportem bude možné na basketbalovém hřišti v areálech festivalu. Partnerem festivalu je Národní památkový ústav, proto je v ceně sobotní vstupenky na festival také navíc na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu.

A co je na celé akci přípravně a organizačně nejtěžší? „Osobně bych řekl, že nejtěžší je absolvovat celé to festivalové turné. V podstatě žijeme celé léto po hotelech a v autech, zatímco většina lidí má dovolenou a jsou někde u moře. Je to náročné především pro naše rodiny, které však naštěstí pro to mají pochopení,“ sdělil Michal Šesták.

Zatím poslední díl celého turné se uskutečnil minulý víkend v Rožmberku nad Vltavou. I když pršelo, atmosféra byla parádní. Festivalový areál se tak hemžil barevnými pláštěnkami, holinkami a deštníky, jak popsala reportérka Deníku Lada Sojková.

Podle ní ani samotní interpreti si nenechali nevlídným počasím zkazit vystoupení. „Většina z nich se nezdráhala a jala se okusit prostředí, kterému byli vystaveni sami návštěvníci. Například Richard Krajčo téměř celý koncert energicky proskákal na přední nekryté části pódia. V rámci pátečního programu se představila i zpěvačka Anna K, která se rovněž nebála okusit déšť,“ popsala Lada Sojková.

Tomáš Klus v davu na festivalu Hrady CZ:

Zdroj: Youtube

A třeba Tomáš Klus označil všechny návštěvníky za hrdiny. Svůj vděk jim vyjádřil i během jedné ze svých improvizací: „Chci říci díky, díky za takový návštěvníky, za to, že jste vzali pláštěnku a přišli jste státi venku.“

Další zastávka: Veveří u Brna

Nyní o víkendu 11. a 12. srpna má být o pozná lepší počasí. Alespoň ve Veveří u Brna, kde je další zastávka turné Hrady CZ. Jaký tam bude program?

Pátek



15:30 vstup do areálu

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

18:15 - 19:15 Majk Spirit

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

21:30 - 23:00 Kryštof

23:15 - 00:30 Anna K.



Sobota



10:30 vstup do areálu

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

14:30 - 15:30 No Name

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

17:00 - 18:00 Skyline

18:15 - 19:15 Dymytry

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

20:45 - 21:45 Mirai

22:00 – 23:20 Kabát



