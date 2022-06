Zatímco dnes nevíme, který akční seriál bychom si pustili dřív, před pětadvaceti lety (ano, už je to tolik!) nám české televizní stanice nabízely pouze hrstku zahraničních seriálů, které jsme týden co týden hltali jeden díl za druhým. A i když nebyla většina obsahově valné kvality, dodnes na ně rádi vzpomínáme. Pojďte si s námi některé seriály připomenout.

Pobřežní hlídka

Kdo by si nepamatoval na slavného plavčíka Mitche Buchannona v podání Davida Hasselhoffa. Jako jediný protagonista vydržel v seriálu od začátku až do konce a málokdo ví, že je zapsán i v Guinessově knize rekordů jako nejsledovanější televizní hvězda na světě. Nezůstal jen u herectví, postupně se stal i producentem a zpěvákem a v roce 2015 se nechal přejmenovat na David Hoff, protože ho štvalo, že má ve jméně slovo hassel (potíž).

Původně mu měl hrát v seriálu syna Leonardo DiCaprio, tehdy patnáctiletý teenager byl ale na roli Hobieho už starý, a tak ji dostal Jeremy Jackson. Už při natáčení měl problémy s drogami a alkoholem a trvalo několik let, než se jich zbavil. Později se stal promotérem a dodnes občas hraje, i když jen malé role.

V showbyznysu zůstala i vnadná C. J. Parker – Pamela Anderson, kterou do seriálu angažoval právě David Hasselhoff. Zůstala v něm šest let a poté se proslavila víc svými plastikami a manželskými eskapádami než hraním. Věnuje se boji za práva zvířat, a to prostřednictvím agentury PETA. Celých šest let vydržela v seriálu i Stephanie Holden v podání Alexandry Paul. Ta je herecky aktivní dodnes, ikonickou roli už ale nikdy nepřekonala.

Buffy, přemožitelka upírů

V každém pokolení je jedna vyvolená, aby bojovala proti upírům, démonům a jiným silám temnoty… Tou se stala v roce 1997 Sarah Michelle Gellar. Na konkurz šla s tím, že by chtěla hrát Cordelii, produkce jí ale rovnou přiřadila roli Buffy, kvůli níž si své tmavě hnědé vlasy obarvila na blond. Do role charismatického upíra Angela byl až den před natáčením obsazen David Boreanaz, jemuž seriál, stejně jako Sarah a Alyson Hannigan (Willow), otevřel dveře do světa showbyznysu. Tvůrcům nikdo jiný nevyhovoval. Na roli Xandera byl původně zvažován i Ryan Reynolds, nakonec ji ale získal Nicholas Brendon. Jako jediný z hlavních postav se poté příliš neprosadil.

Akta X

Do škatulky „kultovní“ můžeme určitě zařadit i mysteriózní seriál Akta X v hlavních rolích s Gillian Anderson jako agentkou FBI Danou Scullyovou a Davidem Duchovnym jako agentem Foxem Mulderem, kteří řeší nevyjasněné případy plné paranormálních jevů. Seriál si odbyl světovou premiéru 10. září 1993, v Česku jsme ho mohli vidět až v květnu o dva roky později. Během devíti sérií získal celkem 62 nominací na cenu Emmy, z nichž 16 proměnil, a 12 nominací na Zlatý glóbus, z nichž získal 5 cen.

Z Gillian i Davida udělal hvězdy první velikosti, a to se David zúčastnil castingu spíš tak trochu z nouze. Tvůrcům navíc nepřipadal zpočátku příliš inteligentní, ale naštěstí nedali na první dojem a obsadili ho. Posléze se objevil ještě v úspěšném seriálu Californication a v mnoha filmech. I Gillian si prošla dalšími filmy a seriály, díky nimž si mohla pořídit i zaměstnance, který maže fotky penisů, jež jí chodí od neznámých ctitelů.

Odpadlík

Reno Raines a jeho trampoty se zákonem měly překvapivě hned od začátku v roce 1992 úspěch a seriál patřil mezi nejsledovanější. Hlavní hrdinové Lorenzo Lamas a Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) byli v letech 1989 až 1993 skutečně manželé, takže toho před kamerou ani moc hrát nemuseli. Lamas byl rovněž ženatý s herečkou Shaunou Sand (1996–2002), která v pěti dílech ztvárnila postavu jménem Lake Bradshaw. Jako herec na sebe Lorenzo dále upozornil i v seriálu Vpád do Ameriky a ve filmu Boeing 747. Založil nadaci, která pomáhá handicapovaným dětem.

Xena a Herkules

Ještě než na obrazovky přišel Pán prstenů, začala se na Novém Zélandunatáčet slavná akční fantasy Herkules s Kevinem Sorbem v hlavní roli. Původně ho měl hrát Dolph Lundgren, o roli ale neměl zájem a dost prohloupil. Kevin později přiznal, že mu denně chodily desítky dopisů, protože seriál způsobil hotové pozdvižení. Na pár epizod se v něm objevila i Xena (Lucy Lawless), která měla po čase tragicky zemřít, ale tvůrcům se její postava vojevůdkyně líbila natolik, že jí udělali samostatný seriál. Lucy se později vdala za jeho producenta, a díky tomu se objevila i v dalších projektech. Sorbo hrál ještě v seriálu Andromeda a dodnes je herecky aktivní.