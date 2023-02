„Psal jsem a produkoval reklamy. Byl jsem se svou prací spokojený. S hraním jsem to vzdal,“ řekl herec ke svým začátkům, kdy si coby herec nevěřil. Pak se po dlouhé době ozval jeho agent s nabídkou na film Maurice. Sedmadvacetiletý Hugh Grant ale neměl zájem a nebýt jeho bratra, se kterým tehdy bydlel, jeho herecká kariéra by tím nejspíš skončila. Bratr ho donutil jít na konkurz a život Hugha Granta nabral nový směr.

1994 Osudová role

Když si přečetl scénář k filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb, myslel si, že jde o omyl. „Volal jsem svému agentovi: Asi jsi mi omylem poslal scénář, který za něco stojí,“ pobaveně zavzpomínal herec, protože už se mu to jednou stalo… Chyba to ale nebyla, a i když si scenárista Richard Curtis představoval do role Charlese někoho jiného, režisér Mike Newell ho přesvědčil a na světě byl nový prototyp romantického hrdiny.

1995 V historických kulisách

Hrdina Čtyř svateb a jednoho pohřbu neměl být žádný světák. Jeho oblečení, účes i vystupování měly jasně vyjadřovat, že na ženu typu Andie MacDowellové nemá. A Hugh Grant se do toho natolik vžil, že nesmělý romantik s vyjadřovacími potížemi prosákl i do jeho dalších rolí. Edwarda Ferrarse v Rozumu a citu nevyjímaje.

1999 Hvězda stoupá vzhůru

I druhá spolupráce se scenáristou Richardem Curtisem byla úspěšná. Role nesmělého knihkupce, který se zamiluje do hollywoodské hvězdy, mu byla šitá na tělo. Z Notting Hillu se stal hit. V osobním životě se mu už tak nedařilo. Skandál s prostitutkou o pár let dříve byl už sice zažehnaný, ale i tak se ve vztahu s Elizabeth Hurleyové objevovaly trhliny. Rozchod přišel o rok později.

2001 Spřízněná duše

Deník Bridget Jonesové dal Hughu Grantovi příležitost vybočit ze zaběhlých kolejí. Diváci ho poprvé mohli vidět v roli, která odhalila něco z jeho skutečného já. „Lidi si mysleli, že jsem ten miloučký hrdina, kterého hraju. Ve skutečnosti jsem měl mnohem blíž k do sebe zahleděnému Danielu Cleaverovi,“ komentoval svou mrzoutskou povahu v jednom rozhovoru.

2003 Tanec před kamerou

V roce 2003 vstoupil do kin jeden z nejvýraznějších filmů Richarda Curtise, ve kterém měl Hugh Grant sice menší, ale o to výraznější roli. V Lásce nebeské ale původně hrát vůbec nechtěl. Role zamilovaných slabochů už ho nudily, a když zjistil, že by měl ještě tančit, stálo to Richarda Curtise hodně přemlouvání, aby na to kývl. „Když jste Brit ve středním věku, je těžké tancovat, i když v sobě máte šest piv. Ale rozbalit to v sedm ráno zcela střízlivý před celý štábem bylo peklo,“ řekl Hugh ke svému nejslavnějšímu životnímu tanci.

Zdroj: Youtube

2017 Sebestředný herec?

Ani náhodou. Když Hugh Grant dostal scénář k pokračování příběhu medvídka Paddingtona, vzkaz autorů ho od přečtení scénáře neodradil. I přesto, že v dopisu stálo: „Vážený pane Grante. Když jsme vymýšleli tuto postavu, která je narcistickým monstrem a vyčpělým, namyšleným a nepříliš dobrým hercem v jedné osobě, vzpomněli jsme si na vás.“ Hugh Grant přiznal, že se přes úvodní slova dopisu zvládl přenést. Navíc prý díky scénáři, který byl vtipný, hned věděl, že tuhle roli zvládne na jedničku.

Zdroj: Youtube

Lásky a rodinný život? Zlom přinesl rok 2018

V lásce se Hughovi Grantovi dlouho nedařilo, i když na rozdíl od svých postav to mohl jen málokdy svádět na krutý osud… Díky aférce s Tinglan Hongovou se v jednapadesáti poprvé stal otcem. Pak mu cestu zkřížila televizní produkční ze Švédska a porodila mu druhé dítě. Mezitím se na chvíli vrátil k matce prvního potomka a bylo z toho dítě číslo tři. Nakonec definitivně zakotvil u Anny Ebersteinové. Když se v roce 2018 brali, byl z Hugha už pětinásobný otec.