Exceluje nejen na filmovém plátně, ale i na divadelních prknech. Herce Hynka Čermáka, který nedávno oslavil padesátiny, je teď možné vidět jako Franka Farmera v muzikálu The Bodyguard. Roli osobního strážce si vyzkoušel i ve skutečnosti.

Jaké jsou vaše první pocity po premiéře?

Dobrý! Jsem rád, že je to hotový, a že na to byla dobrá odezva. Máme to za sebou. Byla s tím spousta práce.

Jak dlouho jste muzikál „trénovali“?

Zkoušeli jsme asi čtyři měsíce s měsíční výlukou, kdy zpěváci odpočívali, což je potřeba.

Kolikrát jste za tu dobu viděl film Osobní strážce?

Ani jednou. (smích) Viděl jsem ho naposledy před dvaceti lety! Ale přiznám se, že mám ten film rád, je jedním z mých oblíbených.

Bral jste si inspiraci u Kevina Costnera?

Nebral. Myslím, že to nebylo potřeba. Jako osobní strážce a vyhazovač jsem dřív pracoval, ještě v devadesátých letech… S Vítkem Bártou jsme měli tehdy bezpečnostní agenturu. Ale muzikál je samozřejmě trochu něco jiného.

Když jste se dozvěděl, že budete i zpívat, jaká byla reakce?

Pro mě žádný problém. Slyšela jste to, nejde o žádné zpívání, spíš jen o takové pobrukování.

Přesto… Máte za sebou pěveckou průpravu? Chodil jste do sboru?

Do sboru jsem nechodil, ale vystudoval jsem divadelní fakultu, kde se učí i zpěv. Takže určitou průpravou jsem si – podobně jako všichni moji spolužáci – prošel.

Pokud se nepletu, tohle není váš první muzikál…

Ne, už jsem v několika hrál, ale je to tak dvacet let zpátky. Na divadle jsem právě v muzikálech začínal. Hrál jsem třeba ve Třech mušketýrech, Excaliburu nebo Elixíru života.

Diváci si vás oblíbili i v seriálech a filmech, kde vás lze aktuálně vidět?

V kině ve filmu Děti Nagana, poté v Divadle Palace v inscenaci Štěstí, kde hrajeme s Luckou Vondráčkovou, a pak s Vláďou Polívkou v inscenaci s názvem Milión. Také chystáme s Jirkou Vejdělkem pokračování Aristokratky.

V polovině února jste měl padesátiny. Už jste je oslavil, nebo vás slavení teprve čeká?

Už jsem je oslavil a udělal jsem to tradičně v kruhu rodinném. Nic výjimečného. Žádná velká oslava pro přátele nebyla, a ani nebude.