Dlouhá léta žije se svým manželem Radkem Vonešem a dvěma syny Danielem a Dominikem u Brna. Ve společnosti se Ilona Csáková objevuje už jen zřídka. Nedávno ale přijala nabídku dětské písničkářky Míši Růžičkové a stala se kmotrou videoklipu k písni Bílá paní. Její vzhled na křtu mnohé překvapil.

Ilona Csáková | Foto: se svolením Jiřího Jevického

Nedávno médii proběhlo, že jste zhubla. Je to tím, že jste ve svém životě spokojená?

Snažím se být. Těch aspektů, proč se cítím dobře, je spousta. Je to pohoda, radost, občas si udělám čas pro sebe a udržuji si to „malé privátní nebe”, jak zpívám v jedné písničce. To je hodně důležité.

Všimla jsem si, že se vaše jméno ve spojitosti s váhou skloňuje velmi často. Vnímáte to také?

Je zajímavé, že můj mediální obraz je od začátku mé pěvecké kariéry nastavený tak, jestli jsem zhubla, nebo přibrala, jestli jsem tlustá, nebo štíhlejší…

Ilona Csáková změnila image:

A jak jste na tom podle sebe teď?

Během let jsem se na určité váze stabilizovala. Bývala jsem štíhlejší, držela jsem diety a hubnutí šlo samo. Stačilo se na nějaký čas trochu omezit a hned byly vidět výsledky. Teď už je to těžší, mám vyšší věk, ale obecně si myslím, že je to hlavně o tom, naučit se sám se sebou vnitřně a vizuálně koexistovat. Nejsem žádný hubeňour, ale není to pro mě alfa a omega být za každou cenu štíhlá. Snažím se dobře cítit. Kdybych věděla, že mám kila navíc a necítila bych se dobře, tak bych to řešila.

Jak se udržujete ve formě? Hlídáte si jídelníček, sportujete…?

Hlídám si jídelníček, ale umím i hřešit. Občas se utrhnu ze řetězu. (smích) Mám ráda dobré jídlo, jsem fajnšmekr. Neustále a ráda vařím. Už to mám tak najeté, že vím, co si můžu dovolit a co ne, a kdy ubrat a kdy si to dopřát. Ovšem nemůže být každý den posvícení. Je to o rozvážnosti a rovnováze.

A jak řešíte pohyb?

Ráda chodím, ale ne vycházkově, spíš rychlé špacíry. Bez pohybu to nejde. Strava je základ, ale pohyb je také důležitý. Mám naštěstí hodně pohybu kolem domu, pracuji na zahradě, je toho až až…

Stala jste se kmotrou nového videoklipu k písničce Míši Růžičkové, která si ke spolupráci přizvala malou talentovanou herečku a zpěvačku Adélku Hesovou. Proč jste tuto nabídku přijala?

Míšu znám poměrně dlouho, tedy její tvorbu. Kluci ji jako mladší poslouchali, a tak jsem neváhala, když přišla žádost, zda bych videoklip pokřtila.

Ilona CsákováZdroj: se svolením Jiřího Jevického

Zmínila jste kluky. Zdědili po vás hudební geny?

Synové jsou poměrně akční a sportovně založení. Starší syn Daniel je volejbalista, hraje volejbal za Brno, a mladší Dominik běhá a hraje na kytaru. Na kytaru už dokonce loví i děvčata, takže lýtka mají zapálená poměrně dost. (smích)

Myslíte si, že půjde Dominik ve vašich šlépějích?

Dalo by se říct, že podědil nějaké geny. Můj manžel má také hudební sluch, rád si zazpívá a umí hrát i na kytaru. Já tak také začínala, takže se Dominik “pomamil” i “potatil” a uvidíme… Má rytmus v těle, a na rozdíl ode mě i pohybový talent. Má skvělý hudební sluch, intonuje a za mojí asistence se naučil hrát na kytaru. Mimo jiné má inspiraci i v našem kamarádovi Romanu Horkém z Kamelotu. Jeho nejmladší syn také zdědil talent po tatínkovi a s Dominikem jsou kamarádi, byli spolu i na hudebním táboře.

Není tedy vyloučené, že ho jednou na hudební scéně uvidíme…?

Jsem zvědavá, jak se vše vyvine a jak ho to bude dlouho bavit. Je potřeba mít i nějaké cíle. Teď je to zatím formou pohody a hry. Necháváme to volně plynout, ať si vybere sám. Není pro mě priorita, aby se za každou cenu stal muzikantem a kráčel v mých šlépějích, protože dneska je ten muzikantský svět opravdu velmi těžký. Uvidíme.

Jak synové reagují, když se doma připravujete na koncert nebo zkoušíte nový repertoár?

Bude to znít asi zvláštně, ale kdykoli doma zpívám, napomínají mě, abych nezpívala. (smích) Pokaždé říkají: „Maminko, nezpívej!“ Přemýšlela jsem, proč to dělají, a snažila jsem se jim vysvětlit, že je to moje práce, že se tím živím, vydělávám peníze, a že jim pak můžu koupit kokína nebo kopací míč… Aby to pochopili. A víte, co mě napadlo?

Ilona Csáková se chystá na turné. Zazní na něm i píseň Tornero:

Zdroj: Youtube

Co vás napadlo?

Odmala jsem se snažila být pořád s nimi. Chtěla jsem si je užít a toužila jsem, aby měli pocit, že je máma přítomná. Nikdy jsem jejich výchovu neřešila chůvou. Měla jsem jen babičku, která mi občas vypomohla. I tak jsem samozřejmě občas odjela na vystoupení nebo za prací a dělám to pořád. Proto jsem si říkala, jestli jim nechybím, když nejsem doma, a jestli mi to nemají za zlé. Proto „maminko, nezpívej“. Samozřejmě dnes už jsou starší a maminka nemůže zpívat proto, že sledují svoje sítě, hry apod. Pořád se něčemu věnují a moje zpívání je pro ně rušivý element. (smích)

Dá se nastupující puberta vašich synů dobře zvládnout i díky jejich volnočasovým aktivitám, ke kterým je vedete?

Starší Daniel je v pubertě už nějaký ten pátek, u Dominika se puberta začíná teprve rozjíždět a pomalu kráčí ve šlépějích staršího bratra a chytá od něj různé manýry a frajeřinky, třeba žargon typu: „Hej, kámo!” Je to legrace sledovat. Všichni jsme si tím obdobím prošli. Jak s oblibou říkám své kamarádce: „Musíme to přežít.“ (smích)

Jak se synům daří ve škole?

Nejsou to žádné studijní typy, žádní lumeni. Musím nad nimi stát a být neustále v obraze a motivovat je. Nechce se jim učit, jsou to prostě kluci. A nechce se jim ani uklízet. Nejradši by se věnovali jen svým zálibám. Snažíme se je s manželem vést k povinnostem, jako je úklid, práce na zahradě, kolem domu, skládání dříví, aby bylo v zimě teplo… Samozřejmě se vzpěčují, ale chci, aby se všechny základní činnosti a povinnosti naučili. Ať umí něco i nad rámec, nejen sedět u počítače.

Aktuálně připravujete turné – Tornero tour 2024. Na co se fanoušci mohou těšit?

Odstartuje v říjnu 2024 a bude to turné po 25 letech s mojí původní kapelou. Zazní na něm průřez mých nejznámějších písní a hitů, které mě provázejí celou mojí sólovou kariérou. Začlením tam i písně z mého nejnovějšího alba Je mě půl. Na podobě tour v současné době ještě pracujeme, takže víc zatím prozradit nemůžu.



A když už jsou děti větší, chystáte kromě tour i nějaké další nové projekty?

Moje poslední deska je pro mě pořád nová, vyšla v roce 2020, těsně před covidem, takže ji teprve pořádně představím veřejnosti. Ale člověk by měl být pořád kreativní a činorodý, takže pokud vesmír dá, doba si to bude žádat, múzy mě budou líbat a půjde to a budeme všichni v pohodě a zdraví, klidně se ráda vrhnu do nových projektů.