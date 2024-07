Už devatenáct let mohou televizní diváci vídat Ilonu Svobodovou v nekonečném seriálu Ulice, kde hraje postavu Jitky Farské. Podobně jako ona se musela v životě vyrovnat hned s několika těžkými zkouškami. Co jí pomohlo po smrti manžela a později i přítele? A proč ji nenajdete na Instagramu?

V životě jste překonala mnoho těžkých ran… V roce 2014 zemřel váš manžel Petr Skoumal a o osm let později i další partner. Kde berete sílu zvládat osudové překážky?

Abych řekla pravdu, nevím, kde tu sílu beru. Opravdu netuším… V životě jsem byla několikrát na dně, ale nejsem zvyklá fňukat, protože to bych brala jako prohru. Asi nejvíce mi pomohlo hraní v divadle, kde se mohu na jevišti vykřičet i vyplakat.

Dá se říct, že je pro vás divadlo více pomocníkem než prací?

Divadlo je úžasná věc. Hrozně člověka nabije i vysaje. Občas jsem odpoledne strašně unavená po celém dni a nechce se mi ještě hrát, ale pak vstoupím do divadelních prostor a stane se něco úžasného. Zvláštní je, že po mnoha letech mívám ještě i trému… Ne velkou, ale takové zvláštní rozechvění.

Jste velkou fanynkou hokeje. Prožívala jste před časem úspěch našich hokejistů na mistrovství světa?

Pocházím z Kladna a kdysi jsem měla i permanentku na místní hokej. Vzpomínám, že jsem doma hodně bojovala, abych mohla jít na hokej místo do tanečních. (smích) Tehdy byli ale kladenští hokejisté na špici. Hráli tam kluci jako Pospíšil, Kaberle, Nový, Novák, Sýkora… Když teď bylo mistrovství světa, většinou jsem hrála a neměla moc čas se na zápasy dívat. Finále jsem ovšem sledovala, ale musím se přiznat, že jsem přepínala.

V minulosti jste začala jezdit na snowboardu a učila se cizí jazyky. Zůstala vám chuť se vzdělávat, zdokonalovat, učit něco nového?

Ano. Stále mám chuť se učit něco nového. Snowboard už ale moje dcera věnovala někomu jinému se slovy: matko, to stačilo. (smích) Nicméně momentálně se věnuji cvičení a začala jsem s angličtinou. Na nic víc teď bohužel nemám čas, neboť jsem zavalená prací a texty, které primárně musím nasoukat do hlavy.

Zkoušení nových věcí často vyžaduje odvahu. Daří se vám v životě překonávat strach? A máte ho vůbec?

Myslím si o sobě, že jsem dost silná osobnost. Všechno jsem si musela vybojovat sama, a to i proti rodičům. Domnívám se, že jsem hodně trpělivá, ale když něco dosáhne svého vrcholu, udělám za tím tlustou čáru. A to se týká úplně všeho! Ať jde o manželství, angažmá v divadle…

Na čem momentálně pracujete?

Hraji v několika pražských divadlech, například ve Studiu DVA v představeních Tři grácie z umakartu a Herečka. V Divadle v Celetné mě můžete vidět v představení Dámská čtyřhra. Pak jsem určitě k vidění v představení Žena, která uvařila svého manžela, kde hraji třeba s kolegyní Nelou Boudovou. S kolegou Petrem Nárožným se zase objevuji v představení Pardon, pane premiére! a hodně také aktuálně natáčím seriál Ulice. Nejvíce mě ale v poslední době zaměstnává boj s nespravedlností.

V jakém slova smyslu?

Působím jako vedoucí hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře a Magistrát hlavního města Prahy nám odvolal ředitele, zrušil konkurz a nikdo neví, co se bude dít po prvním srpnu. Smutné je, že o tom všem rozhoduje člověk, který nikdy nebyl ani v divadle, ve škole a ani na koncertě! Nevím, zda spravedlnost a láska někdy zvítězí nad lží a nenávistí. Zatím lidské ego a hloupost bohužel vedou.

Co vás na práci se studenty konzervatoře nejvíc baví, co se jim snažíte předat?

Moc ráda se studenty trávím čas. Pod vedením současného ředitele se naše oddělení hodně změnilo. Je v něm několik nových předmětů, založila jsem festival konzervatoří, který je dnes již mezinárodní. Jsme jediná škola, která vyučuje i herectví v angličtině. Bylo by mi velmi líto, kdyby někdo svou nekompetentností výuku talentů zpomalil či zastavil.

Svým vzhledem inspirujete ostatní ženy. Nakolik se věnujete svému zevnějšku a čím vším?

Chodím na kosmetiku a ke kadeřníkovi. Dopřávám si manikúru i pedikúru. Občas jdu také na masáže. A cvičím. Ale už sama, protože si vážím svého času a ticha. Mám v plánu si alespoň jednou za dva měsíce udělat volný víkend. Když jsem zůstala sama, zavalila jsem se prací. Společnost mi dělali pes a kocour. Když nemáte už s kým jezdit třeba na výlety, nedá se nic dělat. Snad se to změní.

Příští rok to bude dvacet let, co jste nastoupila do „nekonečného“ seriálu Ulice. Stává se, že vám lidé občas řeknou paní Farská?

Stává se mi to velmi často a občas mě to rozčiluje. Tolik jsem toho natočila, zahrála v divadlech a lidé znají většinou Jitku Farskou. Někdy mě překvapí, že v 21. století nejsou schopni oddělit člověka od role. Jde vlastně o zkoušku pro případné partnery, zda vydrží, že mě lidé oslovují, chtějí se fotit, žádají o autogram, radí se se mnou, říkají mi své příběhy, holt nemám soukromí… Jen mi vadí, opravdu vadí, když mě někteří nenechají ani najíst a potřebují fotku teď hned. Ale také mě překvapí, když lidé poznávají hlavně můj hlas. I to se děje velmi často.

Vaše postava toho během let prožila hodně. Myslíte, že ještě může diváky něčím překvapit?

Jitka je taková věčná vrba, to jsem ale i já v osobním životě. Už si toho prožila hodně. Příští rok slaví Ulice dvacáté výročí a já jsem tam od začátku, ale ne pořád. Jsem ráda, že se natáčení proměňuje. Někdy točím víc, někdy mohu poprosit o méně, protože mám práci v divadle, nebo zkoušky na konzervatoři. Ale přes všechno jsem ráda, že do Ulice patřím.

Nejste k nalezení na sociálních sítích, konkrétně na instagramu, ač ho v dnešní době právě herečky hodně využívají. Jde o svět, který vám nic neříká?

Mám profil na facebooku, ale jinak žádné sociální sítě nemám. Nevidím důvod, proč bych měla někomu ukazovat, co jím k snídani, jaké jsem si koupila boty, případně jak aktuálně vypadá můj obličej.



Jste nadšenou návštěvnicí filmového Noir Film Festivalu, který se letos bude konat od 22. do 25. srpna na hradě Český Šternberk. Proč jste si oblíbila tento festival?

Na Noir Film Festival jezdím moc ráda, protože je to tam úplně normální. Je tam krásná a příjemná atmosféra. Nejsou tam žádné modelky ani fotbalisté. Nejsou tam žádné červené koberce. A když je zrovna dobré počasí, tak je kromě filmů i plno dalšího vyžití na nádvoří. Jen se musí vyšlapat ty schody na Český Šternberk. Ráda znovu přijedu na úžasné staré filmy.