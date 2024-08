Folklor má v Česku hluboké kořeny a je zastoupen hlavně na Moravě. Jezdíte tam?

Na Moravu jezdím moc ráda, mám tam dokonce i kamarádku, která žije nedaleko Luhačovic. Snažím se ji navštěvovat tak často, jak to jen jde. Teď v září se zrovna chystám na hodonínské hody, moc se těším. Bude tam cimbálovka, kroje, samozřejmě dobré víno a dobré jídlo, takže ideální kombinace. Kdo mě zná, ví, že mám ráda zábavu, dobré jídlo i pití.

Inna Puhajková moderuje sportovní zprávy na televizi Nova:

Na folklorní večer jste vzala i partnera Adama Janotu. Moc často se spolu ve společnosti neobjevujete. Čím to?

Ne že bychom se akcím vyhýbali, spíš není moc příležitostí. Ani já sama moc na večírky a party nechodím.

Jak si užíváte léto?

Těsně před jeho začátkem jsem se zařekla, že ho strávím v Čechách, ale samozřejmě jsem to nevydržela. Kamarádkou jsem se nechala přemluvit a byly jsme spolu na pár dní v Chorvatsku. Pak jsme byli s přítelem na Slovensku a teď už plánuji být jen v Česku.

S přítelem jste spolu necelý rok. Už jste absolvovali „prověřovací“ dovolenou?

(smích) Už jich máme za sebou několik. Oba máme rádi cestování. Loni na podzim jsme stihli strávit pár dní na Kypru, pak jsme byli týden v Egyptě. Potom, když jsem měla na noze sádru, jsem si vydupala, že s ní nebudu sedět doma na gauči a koukat do zdi, takže jsme vyrazili do Emirátů.

Nebála jste se cestovat se zraněnou nohou?

Ležela jsem s ní týden na pláži. (smích) Po dlouhé době to byla neaktivní dovolená a i tak byla fajn. A v květnu jsme si dali trošku delší dovolenou a cestovali po Filipínách. Pořád jsme spolu, takže dobrý. (smích)

Kdo z vás je víc zapálený do sportu?

Adam je extrémně zapálený do sportu. Řekla bych, že je aktivnější než já. Má rád basketbal, hraje tenis, leze po stěně, jezdí stejně jako já na silničním kole, je na sport hodně talentovaný. Občas sportujeme i spolu.

Sledovali jste společně i olympiádu?

Já se jí v práci nevyhla. Naše redakce byla vybavena asi tak dvaceti televizemi, běžel tam sport ze všech stran. A když bylo něco hodně zajímavého a byla šance na český úspěch, zapli jsme si ji i doma.

Inna Puhajková se proslavila v roce 2004, kdy vyhrála soutěž o nejkrásnější dívku internetu iMiss. Do povědomí veřejnosti se zapsala především vztahem s hokejistou Jaromírem Jágrem, se kterým spolu byli sedm let. Poté randila s fotbalistou Petrem Tlustým, ani s ním jí ale vztah nevyšel. Od loňského srpna chodí s o šestnáct let mladším finalistou SuperStar 2021 Adamem Janotou. Od února 2013 pracuje jako moderátorka Sportovních novin na televizi Nova.