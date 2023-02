Jste ráda, že si vás Hanka Křížková zvolila jako kmotru své kuchařky? Jako kmotra jsem se asi osvědčila, protože všemu, co jsem pokřtila, se zatím daří. Což mě samozřejmě těší. Doufám, že to tak bude i v případě Hančiny kuchařky.

Jak dlouho se spolu znáte?

Velmi dlouho. Už to bude takových pětadvacet let, co mě Hanka pozvala jako hosta do svého recitálu. Dokonce jsem s ní zpívala jednu písničku, byla jsem z toho úplně vynervovaná. (smích) Pak jsme spolu zpívaly ještě v nějakém rozhlasovém pořadu a od první chvíle jsme pochopily, že se k sobě velmi hodíme a máme spoustu společných přátel a zájmů. Od té doby se kamarádíme.

Iva Hüttnerová v pořadu 7. pádů Honzy Dědka

Zdroj: Youtube

Měly jste spolu už možnost vařit?

To jsme neměly. Nejsem tak dobrá kuchařka jako Hanka. Je takové povědomí, že když je člověk trochu při těle, výborně vaří. Já jsem světlá výjimka. Mně nikdy vaření nešlo dobře, ale říkám si, je to asi způsobené tím, že jsem měla už od mládí sklon k obezitě a celý život jím s pocitem, že bych neměla. Nikdy si jídlo neužiju tak jako ostatní.

Spousta žen vaří jen z nutnosti…

Léta jsem se snažila vařit, protože mám rodinu – děti, šest vnuků. Vaření se nevyhnu. Ale nedělám to s láskou. Je na tom vidět, že se do toho nutím. Občas se pustím i do nějakého experimentu, ale opravdu výjimečně. Raději tohle nechávám těm, které to těší. Moje přítelkyně vždycky mým dětem říkaly: „No jo, maminka zase hezky maluje.“ (smích)

Zdena Studenková a její recept na krásu? Neodejdu z domu bez snídaně, říká

Co vám od Hanky chutná nejvíc?

Její největší a parádní číslo jsou marokánky, které dělá naprosto mimořádné. Ne takové, jaké si koupíte v krámě a vypadne vám plomba. Dělá je měkké, oříškové, jsou fantastické.

Ve vaření jste ji možná nepřekonala, ale v psaní knih určitě ano. Nebo se mýlím?

Mně vyšly celkem čtyři knihy. Jedna dětská, jedna obrázková a dvě sbírky starých babičkovských rad, které doprovázím komentáři a obrázky. V tomhle jsem ji tedy asi trumfla. Ale myslím, že na tom nesejde.

Co v blízké době plánujete?

Čeká mě operace kolena a řekla jsem si, že budu víc odpočívat. Tohle předsevzetí si dávám každým rokem, říkám si, že na něj budu myslet a nebudu uhoněná, ale zatím se mi to nikdy nepodařilo dodržet. Uvidíme, jak to bude letos.