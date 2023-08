Jméno Ivy Sarauerové je spjato s pořadem MasterChef Česko, výrobou dortů a fitness modelingem. Do zákulisí života známé cukrářky a jejího účinkování v oblíbené reality show, kde skončila na krásném čtvrtém místě, můžete nahlédnout v dalším dílu nového podcastu Adély Noskové Backstage.

Iva Sarauerová, vítězka čtvrtého místa v pořadu Masterchef, fitness modelka a cukrářka v podcastu Adély Noskové Backstage. | Foto: Se svolením Ivy Sarauerové, iglanc.cz

„Naše epizody byly nejsledovanější, jelikož je televize vysílala v primetime a bylo to v roce 2020, kdy řádil covid a všichni seděli u obrazovek,“ říká Iva Sarauerová v novém podcastu Backstage. Cukrářku, neboli food influencerku a milovnici fitness tam pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc Adéla Nosková.

Té Iva Sarauerová mimo jiné prozradila pár pikantních historek z online seznamky, do jaké soutěže by se ještě rada přihlásila, nebo pro kterou slavnou osobnost měla tu čest upéct dort. I to bylo tématem nového podcastu Backstage, který si můžete poslechnout ZDE.

CHEESECAKE podle Ivy z MasterChef - Zdravý fitness dezert

Zdroj: Youtube

Co pro ni znamenala účast ve vysílání jedné řady epizod MasterChef? „Bylo to jedno z nejtěžších, ale zároveň nejúžasnějších období mého života. Trvalo to přesně 5 a půl měsíce, obětovala jsem tomu téměř všechno, veškerý volný čas. Po natáčení jsem utíkala z hotelu domů k mým synům, po nocích pekla dorty a nosila kamarádce do kavárny. Pak jsem ještě úplně vyřízená jela do posilovny a vracela se do hotelu kolem druhé, třetí v noci, do toho rozvodové peklo…,“ prozradila mimo jiné v podcastu Iva Sarauerová .

A která slavná celebrita si u ní objednala dort? „Díky tomu, že se dlouhá léta znám s Radkem Filippi (životní partner Lucie Bílé, pozn. redakce), jsem mohla upéct dort Lucii Bílé, z toho jsem měla velkou radost. Naše spolupráce se prohloubila a dokonce si dnes s Lucií i tykáme," prozradila Iva Sarauerová.

Iva Sarauerová považuje za čest, že mohla upéct dort i pro známou zpěvačku Lucii Bílou.Zdroj: Se svolením Ivky Sarauerové, iglanc.cz

Musela mlčet

Každý účastník pořadu MasterChef musel podepsat doložku o mlčenlivosti. Jak nesla Iva Sarauerová to, že musela téměř tři čtvrtě roku mlčet o všem, co se dělo v show?

„Nebylo to tak těžké, zvládli to dokonce moji kluci, a to byli ještě malí, neřekli to ani jedinému kamarádovi. Po vysílání se můj život vrátil v podstatě do normálních kolejí a pořad MasterChef zůstal někde v pozadí, musela jsem řešit spoustu jiných věcí,“ vysvětlila.

Tamara Klusová by ráda změnila pohlaví. Chce vyzkoušet všechno

Iva Sarauerová zažila už i odvrácenou stranu toho, že ji lidé znají. A to když nahodila na Instagram své první příspěvky ze salonu krásy po prodloužení svých krátkých vlasů. „Hned na začátku mi přišel rekordní počet zpráv. Když jsem si je rozklikla, nestačila jsem se divit, jak lidi dokážou být hnusní! Umím si to nebrat k srdci, ale co mě na tom zaráží je to, že se ptám – kde berou tu drzost řešit životy jiných, říkat jim, co mají a nemají, místo toho, aby se zabývali tím svým?“

Ivu Sarauerovou najdete i na Instagramu.

Co je Backstage?

Co je Backstage? Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.