Když v roce 2021 dostal herec Ivan Trojan nabídku namluvit první díl audioknihy Gump – pes, který naučil lidi žít, neváhal ani minutu. Nyní namluvil i druhý díl a prozradil, co ho k tomu opět vedlo. Jedním z důvodů je to, že je pejskař a má doma drsnosrstého jezevčíka Kubu.

Ivan Trojan | Foto: se svolením Heleny Váňové

Kuba je váš první pejsek?

Už před ním jsme měli taky drsnosrstého jezevčíka, který se dožil opravdu požehnaného věku – devatenácti let. Kubovi je teď čtrnáct, a i to je, myslím, krásný věk.

Ivan Trojan namluvil a pokřtil audioknihu Gump:

Zdroj: Youtube

Jak jste ke svému jezevčíkovi přišel? V útulku?

Ne, je od kamarádky. A jeho přijetí k nám do rodiny bylo hodně symbolické. V týž den, kdy nám zemřel první pejsek, se Kuba narodil. Přišlo nám to jako znamení, tak jsme si ho vzali.

Máte mnoho nabídek na načítání audioknih. Čím vás oslovil právě Gump, že jste namluvil hned dvakrát jeho příběhy?

Jde o knížky, o kterých se dá říct, že když si je přečtete, dělají vás lepšími. Vzhledem k tomu, že mám k pejskům blízko, přečetl jsem si hned tu první knížku a minimálně na měsíc se můj vztah ke Kubovi proměnil. Znovu a znovu jsem si uvědomoval, kolik je věcí v postoji k němu, nad kterými jsem přestal přemýšlet. Ten měsíc poté jsem byl naprosto vzorným pejskařem. Ale tak je to ve všech vztazích. Aniž byste si to kolikrát uvědomovali, něco se stane, a jste na druhé naštvanější, jste k nim nespravedlivější.

Jak tedy Gumpa hodnotíte?

Jak kniha, tak i audiokniha vás dělají lepšími a nutí přemýšlet o životě. Přimějí člověka k tomu, aby přemýšlel nad vztahem ke zvířeti i k druhým lidem. Ten příběh ho vtáhne.

Je pro vás těžší namlouvat audioknihy pro děti, nebo pro dospělé?

Myslím, že to nerozlišuju. Záleží, jak je který příběh napsaný, kolik je v něm postav, které musím nějakým způsobem odlišit, jak je příběh vystavěný… Toho si všímám víc, než pro jaké publikum je to určené.

Ivan Trojan pokřtil spolu s dalšími druhou audioknihu o psu GumpoviZdroj: se svolením Heleny Váňové

Jak se odehrávala práce na obou audioknihách?

Lukáš Hlavica, se kterým jsme spolupracovali, je můj dlouholetý přítel od studií na DAMU. Je to člověk, jemuž bezmezně věřím, dělali jsme spolu i spoustu divadelních věcí. Už za studií jsme chtěli založit divadlo. A to, že se dal v posledních letech na tuto práci a je režisérem v rádiu, je skvělé. Pokaždé, když s ním můžu pracovat, dělám to s radostí. Důvěřuju mu, spolupráce s ním byla příjemná. A do jisté míry i náročná, protože mě dobře zná a nic mi neodpustí. Občas na sebe štěkáme, ale vždy je to pro dobro věci, aby byl výsledek co nejlepší. Štěkáme na sebe s láskou.

Co vás čeká letošní rok?

Natočil jsem pokračování třídílné série Docent, které by se mělo brzy vysílat. Opět pomáhám pražské mordpartě vyšetřovat složité kriminální případy, a také začínám točit monodrama, které má na svědomí Petr Zelenka. Na to se těším.

Jiří Strach se nechal slyšet, že uvažuje o natočení pohádky Anděl Páně 3. Šel byste do toho?

Je to hodně podmíněné tím, aby byl scénář minimálně tak dobrý, jako byl u prvních dvou dílů. Zatím se to ne zcela daří i z různých jiných důvodů, do kterých úplně nevidím, takže na to můžu říct, že uvidíme… Ještě chodím a trochu mi to přemýšlí, tak třeba se toho dočkáme. (smích)