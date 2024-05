Přesně před 35 lety se konala první Miss Československo za účasti prezidenta Miloše Zapletala, kterou vyhrála tehdy osmnáctiletá Ivana Christová. Od té doby ušla dlouhou cestu, která nebyla vždy lemována klidem a pohodou, se svým životem je nyní třiapadesátiletá podnikatelka ale spokojená. Už čtyři roky je nadšenou babičkou.

Ivana Christová s dcerou Danielou | Foto: se svolením Petra Horníka

Ivano, jste naše nejdéle úřadující Miss. Za tu dobu se změnilo mnoho věcí. Co vás napadne jako první?

Za svůj největší životní úspěch považuji určitě dceru Danielku. Dítě je zázrak. A také jsem velmi hrdá na to, že pracuji už osmnáct let pro jednu kosmetickou značku, které nejsem majitelkou, přesto jsem dokázala vybudovat silný pracovní tým a jsem moc ráda, že se mi to podařilo. Pracovat se ženami je krásné, ale občas i velmi náročné, protože ženy mají svoje emoce, nálady… Znáte to. A já mám absolutně skvělý tým žen, se kterými dělám krásné věci.

Ivana Christová na finále Miss Československo 1989:

Zdroj: Youtube

Na co ještě jste v životě hrdá?

Jsem hrdá na charitu, kterou dělám už skoro čtyřicet let. Za tu dobu jsme pomohli mnoha dětem, občas to nebylo vůbec jednoduché. A to, že se s nimi stále setkávám na táborech, je krásné. Potom jsem hrdá na to, že jsem dokázala zvládnout různé těžké situace. V lásce, v práci… Ustála jsem i věci, o kterých ani nechci mluvit. Dodnes nechápu, kde jsem k tomu našla sílu. Je skvělé, že o tom můžu mluvit.

V jaké životní fázi se teď nacházíte?

Vím, že se to moc nenosí říkat, ale jsem šťastná. Jsem opravdu vděčná za svoji rodinu, za to, že jsem zdravá a můžu žít v míru v Česku i na Slovensku. To, co se dnes ve světě děje, je náročné, pro mě velmi, a ne každý může říct, že má to štěstí žít v radosti a míru. Dozrála jsem do stavu, kdy věřím v dobro, v dobré věci a snažím se izolovat od negativních lidí. I když ne vždy se to dá. Miluji život.

Po 29 letech od Miss žije Monika Žídková stále v Kravařích. Se stejným partnerem

Před čtyřmi lety jste se stala babičkou. Jak si tuto roli užíváte?

Když se něco takového stane, přesně si uvědomíte, že tohle má největší význam. Moje dcera Daniela je absolutně úžasná mamina a malou Zojku zbožňuji.

Rozmazlujete ji?

Určitě ano, ale v pocitech a v tom, že s ní ráda trávím volné chvíle. Ale jinak plně respektuji výchovu dcery. Třeba v tom, že nechce dávat malé žádný cukr. Nepodrážím ji ve věcech, které ona chce. Ale v lásce malou samozřejmě rozmazluji. Tím, že má dvě babičky a dědečka z Milošovy strany – Danielčin manžel – a ještě má dvě prababičky, chci, aby mě měla nejradši. (smích)

Novou českou Miss se stala Adéla Štroffeková. Uspěla i Veronika Biasiol

Těšíte se, až bude starší a bude se parádit?

Už teď se parádí. Jsou jí čtyři roky a chce jen sukničky. (smích)