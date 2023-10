V sobotu odstartovala dvanáctá řada taneční soutěže StarDance, kde o titul krále a královny parketu bojují i herečka Ivana Chýlková a tanečník Jan Tománek, který tentokrát neusedl v porotě, ale ukazuje své dovednosti opět v kole. Oba za sebou mají týdny plné dřiny, ale i veselých zážitků, na které budou dlouho vzpomínat. V aktuálním vydání časopisu Story, které se věnuje StarDance, prozradili, jak probíhala jejich cesta k přímým přenosům a zda je pro ně důležité vyhrát.

Prozradíte, jaká jste měli při vstupu do soutěže očekávání?



Ivana: Přiznávám, nejdřív jsem StarDance odmítla, protože jsem si myslela, že už nejsem v kondici jako jiní dvacetiletí a třicetiletí účastníci. Pak jsem pochopila, že mám být za „oldschool“, tedy za nejstarší, a řekla si, že ke mně třeba bude porota díky tomu shovívavější. Taky na mě doma tlačila rodina, tak jsem si opět řekla, proč bych je nepobavila, asi jsem příliš nudná a chtějí se zasmát. Dobře, půjdu.

Přesvědčila vás tedy rodina?

Ivana: Výzvu podpořila i moje spolužačka Jituška Asterová, která mi kdysi sdělila, že jsem nebývale pohybově nadaná. Dělala dětskou lední revue a já si myslela, že tanci rozumí, ovšem zjistila jsem, že jsem mnoho desetiletí žila v úplném bludu, ale zato díky ní šťastně. (smích)

Jan: A jak jste na to přišla, Ivanko? To, že vám Jituška jako své nejlepší kamarádce říkala, že jste nebývale pohybově nadaná, už jsme slyšeli, ale jak jste přišla na to, že nejste? K tomu jsme se zatím nedostali…

Ivana: Vy jste to slyšel, ale lidi to neslyšeli.

Jan: Mě by zajímalo, jak jste vyhodnotila, že nejste?

Ivana: Myslela jsem, že za vámi přijdu, vy mi něco ukážete, pak to ukážu já vám a vy padnete na zadek. (smích) Jenže jsem netušila, že tancování je nejnepřirozenější pohyb, se kterým jsem se kdy v životě setkala. Nic nepřirozenějšího neexistuje.

Souhlasíte s výrokem Ivy Kubelkové, že jde prakticky o vrcholový sport?

Ivana: To, co dělá Honzíček, tutově! U sebe bych řekla, že je to sport.

Jan: Takhle… My od začátku řešíme jiný problém. Spousta Ivančiných kolegů ve StarDance si stěžuje na zdraví, únavu, nedostatek energie a na zranění, takže já byl v podstatě na trénincích šikanován, protože Ivanka vyžadovala, aby byla taky unavená. Přišlo jí podezřelé, že unavená není, a chtěla po mně, abych dělal něco pro její únavu.

Ivana: Měla jsem pocit, že to flákáme. Že všichni dřou a my nic.

Jan: Cítila se vyřazená z kolektivu.

Ivana: Neměla jsem zranění, puchýř… Ale když jsme spolu byli déle, tak jsem pochopila, že to je Honzíčkova praxe mě nesedřít za každou cenu a hezky mi vše dávkovat, což se mu po celou dobu dařilo.

Jan: Jsem mile překvapenej.

Ivana: Nejste, já vás adoruji stále. (smích)

Nelze si nevšimnout, že si stále vykáte. Proč?

Ivana: Ano. (smích) Už jsme si na to zvykli a přijde nám to po společně stráveném čase přirozené.

Jan: A taky zábavné. Každý se nás na to ptá, ale není v tom žádný záměr, prostě to tak vyplynulo.

Podle čeho Jitka Asterová přišla na to, že jste pohybově nadaná? Viděla vás tančit?

Ivana: Ne, asi z pohybovek, které jsme měli na DAMU. (smích)

Jan: Musíte to brát tak, že paní Jitka je Ivančina nejlep­ší kamarádka.

Ivana: Jako že by mi záměrně lhala? (smích)

Jan: Ne, že má určitou představu o své nejlepší kama­rádce a chce ji vidět v lepším světle. Ovšem pozor! Chci podotknout, že já se s paní Asterovou dost shoduji, ale je to jedno, protože mi Ivanka stejně nevěří.

Ivana: Protože Jitce jsem věřila a pak jsem dorazila k vám. A vy jste mi to vyvrátil. (smích)

Jan: Ale ne, jde vám to hezky.

Máte trému z přímých přenosů?

Ivana: Každý se mě na to ptá, ale snažím se nad tím nepřemýšlet. Přímé přenosy jsem oproti Honzíčkovi ni­kdy nezažila, takže pořádně nevím, co můžu očekávat. Ale všichni jsou tak trochu nervózní, bylo by asi divný, kdybych nebyla. Každopádně se jimi nebudím hrůzou ze snů. Tedy zatím. (smích)

Jan: Já to měl vždycky obráceně. Mně přijdou přímé přenosy jako hezká odměna za práci, takže se na ně tě­ším.

Ivana: Ale já se na ně taky těším.

Inspirujete se u některých choreografií třeba zahraničními tanečníky?

Ivana: Já na nic nekoukám, dělám jen to, co řekne Honzíček. Vymyslí choreografii a té se držím. Nechci se znervózňovat tím, že budu koukat na profesionální ta­nečníky. To bych na žádný přenos nešla.

Jan: Funguje to u nás přesně tak, jak říká Ivanka. My­slím, že je i trochu zbytečné koukat na profesionální videa. Ivance vytvářím podklady, které jsou podobné našim choreografiím, inspirují nás, sledujeme je, růz­ně rozebíráme, ale opravdu si nemyslím, že je potřeba, aby člověk kvůli tak krátkému projektu získával vše­obecný přehled a do detailu se v tancování orientoval. Proč?

Po několik večerů budete oblékat taneční a plesové šaty. Jsou vám blízké, nebo je berete jako nutnost a těšíte se, až se budete moci převléknout do džín a tenisek?

Ivana: Já tenisky moc nenosím a společenské šaty taky moc ne. Ale ráda oblékám kostýmy, souvisí to i s mým povoláním. Kostým, nebo oblečení obecně, dá člověku určitý pocit, držení těla… Je to pravda odvěká, že šaty dělají člověka.

Jan: Já nosím obleky rád. Na tréninky chodím v tričku a v teniskách, ale mám doma třeba dvanáct obleků, a pokud je příležitost, rád si je na sebe vezmu.

Spočítáte, kolik máte za sebou aktuálně tréninků?

Jan: Tisíc, možná dva tisíce. (smích) Alespoň mi to tak přijde.

Ptám se proto, jestli už se trénování podepisuje na vaší postavě? Většina lidí hubne, jak to máte vy?

Ivana: Když jsem šla dělat počáteční medailonky, všichni mi říkali, že hodně zhubnu. Přesto jsem nechtě­la přijít na první trénink a mít tolik kilo, kolik mi zů­stalo po covidu. Řekla jsem si, že je musím dát dolů, abych byla v nějaké kondici. Podařilo se mi díky Mad­len Mikulandové a jejímu manželovi, kteří dělají Meta­bolic Balance, zhubnout pět kilo. Teď už mám za dobu, co trénujeme, asi další kilo a půl dole. Dál už to rapidně nejde, váha se hezky ustálila.

Jan: Jsem asi ras, protože všechny moje holky zhubly. Šárka Kašpárková dvanáct kilo, Jolana Voldánová asi šest nebo sedm…

Ivana: To u mě nenastane. Mně jste říkal, že shodím sedm…

Jan: Šest jsem říkal.

Ivana: Ale neshodím ani šest, mám dole kilo a půl.

Jan: Nebojte, ještě máme čas… (smích)

Jak vidíte své šance na vítězství ve StarDance a jak moc je pro vás vítězství důležité?

Ivana: Ráda bych zmínila, že my už jsme vítězové teď, protože jsme nejstarší pár, který kdy ve StarDance byl. Já mám ještě prvenství v tom, že jsem nejstarší ženou, která kdy v soutěži tančila. Janě Švandové bylo padesát devět, mně už je šedesát.

Jan: Rád bych se odhodlal říct, že zvítězíme, ale nejde mi to do pusy. Chtěl bych si ve StarDance zatančit. My­slím, že máme moc hezké choreografie a byla by škoda je neukázat.