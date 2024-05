V drsné reality show Survivor, které se letos účastnila, herečka Ivana Jirešová zhubla na své dosavadní váhové minimum. Po návratu vážila čtyřicet sedm kilo při výšce 170 centimetrů a bála se ukázat své mamince i dceři Sofii Höppnerové. Nyní se snaží dostat na svou původní váhu, je to ale náročné. Pořád myslí na jídlo, a trochu jí to komplikuje život.

Ivana Jirešová | Foto: se svolením Vlaďky Kouřilové

Vážila jste někdy méně než po účinkování v Survivoru?

Myslím, že ne. Když jsem se vrátila ze soutěže, vážila jsem čtyřicet sedm kilo a to jsem nikdy neměla. Byla jsem extrémně hubená. Hned, jak jsem vypadla, jsem si řekla, že mě takhle nemůže nikdo vidět. Ani máma, ani Sofie. Začala jsem do sebe ládovat všechno možné a láduju doteď. (smích) Už mám pět kilo navíc.

Vždycky jste byla štíhlá, je to pro vás náročné?

Musím říct, že je. Asi nejnáročnější je, že dost často myslím na jídlo, nikdy jsem na něj tolik nemyslela. Vidím, jak zaměstnává hlavu, což mě brzdí v mnoha věcech. Neustále si říkám: teď musím jít na jídlo, protože mám hlad. V noci se budím, těším se na snídani. Dělám si velké snídaně. Pokaždé mám vajíčka a avokádo. Že potřebujeme bílkoviny, jsme hodně řešili s klukama v soutěži. Já teď potřebuju osvalit, nechci tuk, ale svaly, takže jedu bílkoviny. Řeším jídlo mnohem více než kdy před tím.

V minulosti jste často praktikovala jógu, jak to máte s cvičením teď?

Pořád stejně, cvičím, jakmile mám čas.

Po zkušenostech, které jste nasbírala, šla byste do soutěže znovu?

Jsem moc ráda, že jsem v soutěži byla. Určitě bych ji doporučila všem, kteří mají rádi výzvy. Šla bych klidně podruhé, ale určitě bych se líp připravila, a to zejména v manuálních věcech, jako jsou skládačky, naučila bych se líp házet a tak dále. Vím, že všechno jde, jen na to musí být člověk připravený. Já neměla před soutěží dostatek času, takže tohle bych určitě vypilovala, abych byla lepší v dílčích soutěžích.

Zlepšila byste i taktiku?

Nemyslím si, že bych hrála sociální hru jinak. To asi ne. Ale chtěla bych být lepší v soutěžích, tím pádem bych si byla jistější v té sociální hře.

Ivana Jirešová absolvovala soutěž Survivor.Zdroj: se svolením televize Nova

Mnozí, kteří soutěž absolvovali, následně tvrdili, že je tam někdo charakterově překvapil. Vás také?

Já jsem ty lidi předtím neznala, takže mě neměli, jak překvapit. Už jsem zmínila, že mě ke konci trochu překvapil Radek, ale nevím, čím to bylo. Stalo se. Odkryly se určité názory, a možná to bylo nepříjemné jen mně. Nevím, jak ostatním. Překvapilo mě jeho životní poselství, které má. Doufám, že se časem všichni sejdeme a řekneme si.

Vaše první akce po návratu byla módní přehlídka. Máte vzhledem ke štíhlé postavě s modelingem z minulosti zkušenost?

V šestnácti jsem dělala modelingový kurz, kde jsem zjistila, že tahle branže není úplně pro mě. Ale módu miluju, a když dělají návrhářky přehlídky, občas mě použijí jako modelku. Úplně se v tom necítím v kramflecích, ale baví mě to. Pokaždé jsem zvědavá, co se bude předvádět za šaty, jak mě namalují… Proto když přišla Vlaďka Kouřilová s nabídkou, neváhala jsem ani chvilku.