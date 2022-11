Když se narodíte na newyorském Manhattanu do velmi bohaté a velmi vlivné americké rodiny, je to obvykle nejen velká výhoda a vklad do budoucnosti, ale také velký závazek. Ivanka Trumpová to ví velmi dobře.

Ambiciózní dívka už od mládí vedle studia pracovala, pak začala podnikat a také pomáhat svému otci v jeho byznysu a posléze i v jeho prezidentské kampani a funkci, takže je považována za přední členku rodinného impéria Trumpových.

Prázdniny ve Zlíně pod dohledem

Ivanka Trumpová se narodila 31. října 1981 jako druhé dítě bývalé české lyžařky a modelky Ivany Trumpové, rozené Zelníčkové, a amerického byznysmena Donalda Trumpa. V dětství spolu se svými bratry trávila prázdniny ve Zlíně u českých prarodičů. Později se ukázalo, že se o jejich pobyt velmi zajímala tehdejší česká Státní bezpečnost.

Svět musí zapojit víc žen do vědy a matematiky, řekla Ivanka Trumpová

Na rozdíl do svého staršího bratra Donalda, který mluví dobře česky, se Ivanka rodný jazyk své matky nenaučila. „Ivanka ani Eric neumí česky, jenom Doník. Ten má druhý jazyk češtinu. Takže když se vidíme, mluvíme česky, aby nezapomněl. Ivance ale vždycky nadávám, protože mluví anglicky moc rychle,“ řekla před lety Deníku její babička Marie Zelníčková.

Ivanka Trumpová s otcem a rodinou.Zdroj: Shutterstock

Modelka, studentka, podnikatelka

Ivanka se už v patnácti letech stala modelkou a už o rok později poprvé pózovala pro časopis Elle. Předváděla šaty na přehlídkách v USA i v Evropě. Absolvovala přední americkou podnikatelskou školu Wharton School na Pensylvánské univerzitě a působila také jako otcova asistentka a arbitr v televizní show The Apprentice (Učedník).

Když jí bylo 26 let, stala se členkou správní rady kasinové společnosti Trump Entertainment Resorts a otevřela luxusní klenotnický dům na Madison Avenue. Vybudovala také vlastní módní značku Ivanka Trump Collection a pod sloganem „Ženy, které pracují“ nabízela oblečení, šperky a módní doplňky.

V roce 2015 přesáhl roční příjem její značky sto milionů dolarů. Koncem července 2018 však své angažmá v módním byznysu ukončila, aby se mohla plně věnovat funkci prezidentské poradkyně a své rodině. V té době už byla matkou tří dětí.

Boj proti depresi

Za svého muže Jareda Kushnera, majitele týdeníku The New York Observer, se provdala v říjnu roku 2009 a ještě před svatbou kvůli němu konvertovala k judaismu. Mají spolu děti Arabellu Rose, Josepha Fredericka a Theodora Jamese. Teprve po letech přiznala, že ji velmi trápily poporodní deprese, které se s každým dítětem zhoršovaly.

„Bylo to pro mě velmi náročné i emočně. Cítila jsem, že nefunguji ani jako rodič, ani po pracovní stránce,“ svěřila se Ivanka Trumpová v rozhovoru pro The Dr. Oz Show. Proti depresím jí prý pomáhají ranní meditace.

Trumpa na summitu zastoupila dcera Ivanka. Vzbudila tím pozdvižení

Politické aktivity Ivanky Trumpové začaly volební kampaní jejího otce Donalda Trumpa, který kandidovat na úřad prezidenta USA. Měla značné slovo při sestavování strategie kampaně a na nominačním sjezdu republikánů přednesla působivý projev.

Když Donald Trump volby vyhrál, stala se jeho poradkyní. O tento post přišla v prosinci roku 2020 kvůli vyšetřování údajného zneužití finančních prostředků během prezidentských inauguračních slavností.

Ivanka Trumpová byla v době politické kariéry Donalda Trumpa svému otci oporou.Zdroj: Shutterstock

Může kandidovat na prezidentku

Sama Ivanka prý má politické ambice. O jejích schopnostech byla přesvědčena i její matka Ivana. Ve své knize uvedla, že její bývalý manžel možná nebude jediným nositelem příjmení Trump, který Bílý dům nazývá svým domovem. „Třeba za patnáct let může kandidovat na prezidentku,“ napsala o Ivance.

Ivana Trumpová se už nedozví, zda se její přesvědčení vyplní. V červenci tragicky zemřela po pádu ze schodů. Ivanka a její bratři tak přišli o matku, která je vždy podporovala.

„Když jsem vyrůstala, moje matka mi neřekla, že žena může dělat, co chce. Ukázala mi to. Byla průkopnicí mezi muži a ženami. Moje matka mi jednou řekla, že není nic, co by nemohla dělat na podpatcích. Naučila nás lovit ryby a pak uvařit to, co jsme ulovili,“ řekla při smutečním obřadu Ivanka. Při své nynější návštěvě Prahy bude mimo jiné také vyřizovat dědictví po své matce.

Smutek, nemoc manžela i žaloba

Vedle smutku z matčiny smrti prožívá v poslední době i další trápení, protože její manžel Jared znovu bojuje s rakovinou štítné žlázy a nedávno podstoupil operaci.

Našli ji na schodech. Příčinou smrti Ivany Trumpové byla nehoda, zjistil lékař

Navíc v září podala newyorská generální prokurátorka žalobu na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho tři dospělé děti v souvislosti s podvody, kterých se podle ní dopustili při podnikání. Ve více než 200stránkové žalobě se hovoří o obvinění rodinné firmy The Trump Organization z toho, že se zapojila do „četných podvodů a zkreslování“ při přípravě Trumpových finančních výročních prohlášení v letech 2011 až 2021. Podvody se podle žaloby týkaly všech oblastí Trumpova podnikání, včetně jeho nemovitostí a golfových hřišť. Donald Trump žalobu označil za politický „hon na čarodějnice“.

Ztráta kamarádky

Ivanku Trumpovou pojilo dlouholeté přátelství s Chelsea Clintonovou, dcerou Trumpovy demokratické rivalky v prezidentských volbách Hillary Clintonové. Po Ivančině působení ve funkci prezidentské poradkyně však prý kvůli způsobům a praktikám, jaké Trump v prezidentské funkci užíval, jejich vztahy ochladly.

Chelsea v roce 2020 uvedla, že už s Ivankou nechce být spojována. Letos v září v televizním vysílání potvrdila, že byly přítelkyně. „Ale pak přešla na temnou stranu," řekla o Ivance Chelsea Clintonová.

Zajímavosti o Ivance Trumpové



V roce 2017 Ivanka a její manžel Jared přemluvili Donalda Trumpa, aby zmírnil svůj kritický vztah k ochraně životního prostředí. Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na důvěryhodné zdroje. Trump během volební kampaně vyhrožoval, že USA pod jeho vedením ustoupí od pařížské klimatické dohody, která signatářské státy zavazuje výrazně omezit škodlivé emise.



V roce 2019 tehdejší americký prezident Donald Trump zvažoval navrhnout dceru Ivanku na post šéfky Světové banky. V rozhovoru s magazínem The Atlantic řekl, že by si ji dokázal představit i jako americkou velvyslankyni při OSN. Pro dceru, která tehdy působila jako poradkyně Bílého domu, se nakonec Trump ani v jednom případě nerozhodl kvůli možnému obvinění z nepotismu, tedy protežování příbuzných.



Ivanka Trumpová si při své návštěvě Číny v roce 2017 získala velkou oblibu tamějších obyvatel i firem. Podle serveru CNBC bylo tehdy v Pekingu podáno na 65 žádostí o užití jejího jména jako ochranné známky pro produkty zahrnující tapety, alkoholické nápoje, ale i kosmetiku, potravinové doplňky nebo hygienické ubrousky. Klinika Evanka v jihočínském Foshanu se dokonce specializovala na plastické operace žen, které se chtěly podobat Ivance Trumpové.



Ivanka Trumpová se profiluje také jako zastánkyně práv žen.