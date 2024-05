V létě to budou dva roky, kdy se jednačtyřicetiletá moderátorka a Česká Miss z roku 2009 Iveta Vítová po jedenácti letech a dvou dětech rozešla s manželem, podnikatelem Jaroslavem Vítem. Začal nepříjemný rozvod, který stále ještě není u konce.

Iveta Vítová | Foto: Profimedia

Prošla jste náročným obdobím a hodně přitom zhubla. Už jste zpět na své váze?

Pořád se ji snažím dorovnat. Ztratila jsem osm kilo, což je při mojí výšce hodně znát. Začala jsem se oblékat tak, aby to nebylo poznat a nebylo vidět, že jsem tak hubená. Bylo to hodně nepříjemné. Nosila jsem volné oblečení, nebylo mi dobře, a hodně mi vadilo, že za mnou pořád někdo chodil a říkal: „Ježiš, ty jsi hubená, najez se! Podívej, jak vypadáš.“

Věřím, že tohle nebylo příjemné…

Dokola jsem si pro sebe opakovala, probůh, když někdo ví, že je za tím něco jiného než mentální porucha, proč mi tohle říká? Když někdo ztloustne, také za ním nejdete a neřeknete mu, že se zprasil, ať se na sebe podívá, jak je tlustý. Ale když někdo zhubne, mají všichni pocit, že mu musejí říct, ať se jde najíst. Jenže takhle to nefunguje.

Mrzelo vás to?

Mrzelo, a mrzí doteď. Lidé byli v tomhle směru neohleduplní. U mě se stres projevil bohužel tím, že mi šla kila hodně dolů. Stresové období stále trvá, ale už v úplně jiné míře. Čas je nejlepší lék.

Jak se vám nyní daří?

Myslím, že nejhorší mám za sebou, takové to stěhování, řešení… je pryč. Ale máme s manželem děti, pořád jsou nějaké neshody, takže jde o běh na dlouhou trať. Ale začínám vše brát víc s nadhledem. Postupem času člověk vůči spoustě věcí otupí, a hlavně už nic neočekává. Když si řeknete, že nic neočekáváte, začnete se spoléhat sám na sebe, pak je vám líp.

Loni jste vstoupila do nové dekády, máte pocit, že se podepisuje na vaší pleti?

Mám pocit, že čím víc stárnu, tím víc o sebe musím pečovat. Ale jelikož není moc času na salony a podobně, snažím se hodně o domácí péči – krém, všechna možná liftingová séra…

Iveta Vítová navštívila na přelomu roku se svými dvěma dětmi – dcerou Anetou a synem Matějem – zábavní park:

Iveta Vítová s dětmiZdroj: se svolením Evy Polívkové

Dříve jste chodila na kosmetiku častěji?

Když mi bylo kolem třiceti a nemusela jsem, na kosmetiku jsem nechodila, měla jsem pocit, že tohle nepotřebuju. A teď, když mám pocit, že bych měla, nemám čas. Ale když o sebe člověk pečuje denně, používá kvalitní krémy, různé vychytávky na pleť, pomůže mu to. Samozřejmě, nikdo vám nedá srovnání, jak byste vypadala, kdybyste tohle nedělala. Ale pro pocit, že péče pomáhá, určitě stojí snaha za to.

Řešila jste někdy problémy s pletí?

Kolem puberty, zhruba v šestnácti sedmnácti letech. A pamatuji si, že mi někdo řekl, že pomáhá antikoncepce. Když jsem pak byla starší, chtěla jsem ji, aby se mi zlepšila pleť. Dodnes nevím, jestli to byla pravda, nebo výmysl.

Na svůj věk nevypadáte. Zdědila jste dobré geny po rodičích?

Mamka s taťkou jsou už v důchodovém věku, takže to teď neumím úplně posoudit, ale je pravda, že když jsem dělala mamce fotoalbum a prohlížela si fotky, viděla jsem její snímek v plavkách po dvou dětech u moře a vypadala perfektně. Měla hezkou postavu, vypadala mladě, takže je možné, že jsem něco podědila. (smích) Mamka nikdy nepodstoupila žádnou úpravu, najdete u ní zhruba jeden krém, na to si myslím, vypadá super.

Vy po dvou dětech také vypadáte perfektně. Cvičíte, nebo vám stačí běhat kolem dětí?

Fitko je další věc, na kterou není čas. Není bohužel čas ani na jógu, na kterou jsem dřív chodila. Už jsem vzdala, že budu chodit přehlídky plavek, takže mě celulitida netrápí, povolený zadek schovám do kalhot a je to v pohodě, ale potřebovala bych pro sebe cvičit, abych se cítila dobře a nic mě nebolelo. Pořád si říkám, že začnu, až bude hezké počasí. Ale odbývám se. Jsem často tak unavená, že už jen představa, že bych do té posilovny měla dojít, mě děsí.

Děti vám dávají zabrat?

Malý je strašný divoch! Jen běhání na kroužky a z kroužků, do školy, do školky, na nákup, na hřiště… a tam nedej bože, když si vezme odrážedlo, mám toho plný brejle.