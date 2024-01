Herecká dvojice Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness Jackman loni v dubnu oslavila sedmadvacáté výročí svatby. Tito umělci byli známí jako jeden z nejstabilnějších párů šoubyznysu. Bohužel, v září šokovali veřejnost prohlášením o rozchodu. V kuloárech se spekuluje, co za nečekaným koncem vztahu stojí.

Hugh Jackman se stále vyrovnává s rozchodem s manželkou Deborrou-Lee Furness. | Foto: Profimedia

Fanoušci obdivují, s jakou grácií se Hugh Jackman snaží vypořádat s nově vzniklou situací. Na rozdíl od mnohých okamžitě neskočil do náruče nové ženy, ale dává si na čas a vstřebává veškeré pocity a emoce. Velmi mu pomáhá také přátelství s hercem Ryanem Reynoldsem, se kterým natáčí pokračování série Deadpool 3.

Šedý rozvod

Smutná zpráva ale je, že skončila jedna velká, téměř osudová láska. Přestože navenek vše v soužití manželů vypadalo idylicky, v okamžiku, kdy jejich dcera dovršila plnoletost, přišel jejich „gray divorce“ neboli šedý rozvod (termín pro rozvod starších párů, které spolu žily dlouho a po padesátce se rozhodly k rozchodu).

Možná je to náhoda, možná čekali právě na tuto příležitost… Podobný konec jejich soužití ovšem nikdo nečekal. Pro romantické duše, které upírají zraky k párům, jejichž manželství trvá dlouho, a doufají, že to je ten důkaz existence pravé a nekončící lásky, je to trochu rána pod pás.

Kniha memoárů

Souběžně s rozpadem manželství se začaly vynořovat otazníky kolem hercovy sexuální orientace. Ony už se objevovaly dříve, ale oba manželé vždy popírali, že by v této oblasti byl nějaký problém či nejasnost. Nicméně Hugh se po rozpadu manželství nechal slyšet na webu US Magazine, že pracuje na knize memoárů, jež je i terapeutickým počinem, který mu pomáhá vyrovnat se s koncem vztahu.

V knize údajně hodlá odkrýt šokující detaily a mnohá přiznání. Veřejnost nyní spekuluje, zda by to nemohlo být přiznání k homosexualitě, kterou popírá. Charismatický Wolverine je nyní po dlouhých letech bez vztahu, stejně jako jeho sympatická žena. Začít po téměř třiceti letech opět randit rozhodně není nic lehkého. Každopádně jsou ale nyní všichni zvědaví, jaká bomba „tiká“ v hercově knize.

Příběh lásky

Příběh jejich lásky začal v rodné Austrálii během natáčení seriálu Correlli. Pro Hugha to byla jedna z prvních větších rolí, Deborra v seriálu hrála hlavní ženskou roli, vězeňskou psycholožku. Herec s oblibou vyprávěl, jak se seznámili. „Nastoupil jsem do auta, ona už seděla na předním sedadle. Odepnula si pás, otočila se na mě, sundala si brýle, podala mi ruku a představila se. Okamžitě se mi zalíbila,“ popisoval onu chvíli Hugh Jackman.

Ani ne po roce od seznámení se v dubnu roku 1996 vzali. Hugh přiznal, že chtěl Deborru požádat o ruku už po třech měsících, věděl, že tahle žena je ta pravá.

Loni v dubnu Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness ještě slavili výročí a vypadali zamilovaně.

Oba moc toužili založit rodinu. Zkoušeli to přirozeně i s pomocí vědy, ale když prožívali jen další zklamání z neúspěchů a nevydařených těhotenství, rozhodli se pro adopci… Syna Oscara adoptovali v roce 2000, o pět let později pak dceru Avu.

Své děti drželi odmalička dál od uměleckého světa a jen zřídka se s nimi objevovali na veřejných akcích. Vychovávali je k pokoře a vděčnosti za šanci vyrůstat v milující rodině a vždy je vedli k tomu, aby i ony pomáhali těm, kdo to potřebují.



Nyní je to ale jejich rodina, která potřebuje čas, lásku a porozumění, aby překonala krizi. Zdá se, že svůj rozchod dlouho zvažovali a ani pro jednoho to nebylo jednoduché, udělat tak drastický krok, po tolika letech společného soužití. Občas ale musíme takové rozhodnutí udělat pro dobro všech zúčastněných. Čas ukáže, jak jim tento krok změní život.