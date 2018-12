Jaromír Hanzlík či rektor Tomáš Zima. Podnikatelé ocenili významné osobnosti

Nejvyšších poct podnikatelské veřejnosti se letos dočkalo za účasti více než 400 podnikatelů, představitelů státní správy a osobností veřejného života celkem 14 osobností z řad podnikatelů, manažerů, lékařů, sportovců i vědeckého a uměleckého světa. Mezi laureáty je mimo jiné rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima nebo hokejista Jaromír Jágr.

Oceněným je také kamnář a prezident Cechu kamnářů Pavel Rynda, jehož nejvýznamnějším dílem je rekonstrukce renesančních kamen na Pražském hradě nebo na zámku Lány. Zároveň dodnes udržuje kamnářské řemeslo.

Dalším vyznamenaným je Tomáš Zima za celoživotní přínos v oblasti vědy a vzdělávání, kdežto za úspěchy v oblasti sportu se dočkal ocenění Jaromír Jágr. Takzvaný „přerovský Baťa“, Paul Rausnitz, kterému se podařilo přeorientovat produkci pro potřeby armády na výrobu dalekohledů nebo čoček do spotřební elektroniky, obdržel cenu in memoriam.

Za celoživotní dílo v oblasti medicíny převzal vyznamenání špičkový lékař a světově uznávaný neurochirurg Vladimír Beneš.

Reprezentují svou zemi

„I dnes sto let po vzniku Československa má naše deseti milionová země světu co nabídnout. A vděčíme za to i dnešním oceněným. Ať již se proslavili v oblasti byznysu, sportu, vědy, nebo umění, jedno mají společné. Hovoří za ně jejich činy a úspěchy i to, že jejich jména znají daleko za hranicemi České republiky. Reprezentují dobré renomé naší země a pomáhají tak i tuzemskému byznysu,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podnikatelé udělováním Řádu Vavřínu každoročně vyjadřují uznání nejen podnikatelům a manažerům, ale také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují zemi, či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty. U zrodu tohoto vyznamenání stál bývalý prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Plaketa Řádu Vavřínu má podobu vavřínového listu jako symbolu úspěchu a vítězství. Mezi oceněné z minulých let patří například zpěvák Karel Gott, herec a filmový organizátor Jiří Bartoška nebo zpěvačka Lucie Bílá.