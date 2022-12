Oblíbené diety celebrit: Slavné ženy se hlady rozhodně nemučí

Těm, kteří chtějí sobě a svým blízkým dopřát zdravější cukroví doporučím, používat zdravější varianty surovin. Bílá mouka je prázdný cukr, nyní se používají mouky oříškové. Místo mléčné čokolády je lepší hořká, místo cukru stévia, ale ta bývá v jídle cítit. Já doporučuji kokosový cukr a agáve sirup, který má mnohem nižší glykemický index.

Je vhodné během kaloricky bohatých svátků omezit sacharidy? Tedy jak jste říkala, mouku v cukroví nahradit mletými ořechy. Ale není to i tak kalorická bomba?

Je to skvělý nápad. Nekalorické to rázem samozřejmě není, ale je to nutričně mnohem zajímavější. Navíc v takovém cukroví bude spousta proteinu, zdravých tuků, vláknina. To v tradičním cukroví nenajdete.

Hodně lidí říká, že si jen tak zobne. Během chvilky tak ale sníme deset kousků cukroví, ani nevíme jak. Kolik energie díky takové porci nevědomky přijmeme?

To záleží na druhu cukroví. Deset kousků už je celkem dost. Tímhle způsobem můžete sníst klidně pět set až sedm set kalorií. Přičemž celodenní kalorický příjem průměrné ženy je přibližně dva tisíce kalorií. Vánoce by si měli lidé užívat, ne se „přežírat“. Zkuste si těch kousků dát méně. Já třeba mnohem raději hřeším smaženým než sladkým!

Nejen o svátcích jsou v tomto ohledu trochu komplikací rodinné návštěvy, kdy vás příbuzní neustále nutí, sníst vše a ideálně si dvakrát přidat. Lze toto nějak obelstít?

Tato pohostinnost je pro Čechy typická, v Anglii vás nikdo takhle nenutí. (smích) Mně tedy nedělá problém odmítat. Možná je čas se to naučit, být trochu asertivní. Když už, tak má rada zní: Vybírejte to zdravější, necpěte se neustále sacharidy. Variantou je zelenina, šunka, sýr, vajíčko a nebudete působit neslušně.

A jak obelstít vlastní silně vyvinutou slabou vůli? Mohu nějak ošálit mozek,abych nesnědla vše, co se na stole objeví?

Pijte hodně a ideálně vodu. Dehydratace způsobuje chuť k jídlu. Hlad je převlečená žízeň jak víme. Když se donutíte vypít velkou sklenici vody, uvidíte že to zabírá… Budete-li jíst zdravěji, nebudete ani tak velkou chuť na jídlo mít. Budete mít vyvážený cukr v krvi, nebudete mít energetické útlumy a s nimi spojenou „žravost“. Také bych doporučila, jíst jako doplněk vlákninu, která pomůže s vyrovnáním hladiny cukru v krvi a zasytí. Tím pádem nebudete mít neustálou potřebu jíst.

Má smysl, když vím, že budu jíst o svátcích víc, zkusit najet na trochu jiný režim? Třeba si odpustit si snídani?

Svátky jsou strašně dlouhé. Jíst nezdravě dva týdny už je příliš a pak je těžké, vrátit se zpátky do normálního režimu. Balancovala bych to třeba přerušovaným půstem. Tedy dát alespoň pár hodin svému žaludku pauzu. Tři až čtyři dny v týdnu klidně vysaďte jedno jídlo ráno nebo večer, tedy snídani nebo večeři. Díky tomu budete dodržovat přerušovaný půst 16:8. To znamená, že šestnáct hodin dopřejete svému žaludku odpočinek a nebudete jíst. V těch zbývajících osmi hodinách pak sníte váš ideální kalorický příjem. O výhodách přerušovaného půstu píši ve své knize. Ono vás to nakopne. A nejde jen o zažívání, půst dodá také energii.

Hlavní kalorický příděl se ale odehrává především během tří svátků vánočních. Pokud ty tři dny budu jíst, co mi na talíř přistane, není to nakonec jedno? Jsou to tři jen dny…

Udělejte si trochu plán. Tři až čtyři dny v týdnu držte půst 16:8. Během třech vánočních dnů si klidně dopřejte, o tom život je a jezte co chcete. A pokud to chcete i během těch tří dnů udělat trochu lépe, jezte tak, abyste nechali žaludek odpočinout dvanáct hodin v kuse. Vše se počítá.

Jak rychle jdou kila, která přibereme přes svátky, dolů? Budu s jejich shazováním bojovat, nebo když jsou to „rychlá“ kila, budou také rychle dole?

Je to nesmysl. Můžete přibrat třeba kilo, kilo a půl. Problém je, že většinou to je spojené s tím, že už před svátky jíte hůř. Jsou večírky, stres, hektika a k tomu se nezdravá strava váže. Mezi svátky to pak také není ideální a na Nový rok se probudíte tlustší…Také se ze všeho cítíte nafoukle. Proto znovu připomínám vlákninu, kterou se trochu pročistíte. To je důležitá věc, kterou bych během svátků rozhodně doplňovala.

Hodně lidí si možná řekne: „Stejně od ledna začínám hubnout, tak si ještě do konce roku dopřeju..“ To asi není úplně dobrý přístup.

Naopak. Zase tak špatný přístup to není, mít období, kdy se hřeší. Máme to tak nastavené celý život. Je to prostě normální. Ale nedopřávejte si celé svátky. Z mé zkušenosti jsou „přežírací“ období zároveň velmi stresující. Celý rok se snažíte a pak se po svátcích cítíte, jako vykrmená husa. I pro vaše mentální zdraví je plán, do kterého zařadíte omezení, důležitý. A nezapomínejte na další věc. Důležitý je čerstvý vzduch! Zajděte si na procházku alespoň na dvacet minut denně. Zlepší se vám nálada a zrychlí metabolismus. Přeji vám hezké svátky!