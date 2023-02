Jak si na plese neutrhnout ostudu? Nepodceňujte zvolený dress code

Dáma: Pokud si pán bere smoking, dáma malou večerní toaletu s krátkou sukní (pokud není uvedeno na pozvánce robe longue - poté je vyžadována dlouhá sukně). Je-li vyžadován na pánovi frak, uvidíme dámu v jeho doprovodu ve velké večerní. Povětšinou si žena obléká elegantní kostým, komplet, malé černé šaty, vhodné boty a punčochy, decentní šperk, nenápadné doplňky. Večerním šatům se také říká společenské nebo koktejlové šaty. Vystupování: Uměřenost, skromnost a takt se hodí vždy. Pán (mladší, níže postavený) je ochráncem dámy (staršího, výše postavených). Těmto dvěma pravidlům jsou podřízeny všechny ostatní.

Do místnosti, v našem případě tanečního sálu, vstupuje první pán. Dávno jsou pryč časy, kdy pán musel jít před dámou po schodech, aby neviděl, jaká hrůza, její kotníčky. Dnes je důležitější, aby byla žena chráněna před pádem, a proto po schodech jde dáma první.

Vstoupili jsme do sálu, dáma jde zavěšená v rámě pravé ruky pána. Rámě nabízí pán a místo po pravici je čestným místem. Lehkým úklonem zdravíme od sebe vzdálenější hosty, rukou podáním své spolustolovníky. Ti se zvednou ze svých židlí. Je přinejmenším zdvořilé vstávat, když žena opouští místo u stolu nebo pokud přichází. Je povinností dámě odsunout židli a poté ji zase přisunout. Úsměv a zdvořilost jsou stálými průvodci společenského chování. Dáma na pozdrav vstává pouze před starší dámou, významnou osobností nebo starším pánem. Lehký úklon hlavy je v tomto případě zcela postačující.

Jak se připravit na ples, abychom byli za dámy a gentlemany?

Ruku podává dáma (starší, šéf, významná osobnost) pánovi (mladšímu, podřízenému, člověku méně společensky významnému). Dáma by neměla s rukou podáním váhat a mladý muž by ji neměl vnucovat. Leklá ryba, mdlé podání ruky, nebo svěrák, když ji jeden člověk druhému drtí, příjemný večer rozhodně nenavodí. Když už chceme dámě mermomocí líbat ruku, činíme tak v menší společnosti a rozhodně symbolicky, žádné divoké polibky paže nebo projevy vášně.

Pán se představuje dámě, jde o její pohodlí. Stačí prosté: Když dovolíte, rád bych se představil. Pán představuje dámě své známé, významné osobnosti svou partnerku a podobně. Fráze: Dovolte, abych vám představil, paní, pana XY se ze slovníku bontonu ještě nevytratila. Po sousloví Pane řediteli, dovolte, abych vám představil paní, pana XY, není třeba nic dodávat. Představujeme-li více lidí navzájem, dbáme na přednost dámy.



Hudba hraje

Pán, který si jde pro dámu, musí dbát na několik pravidel. Předně, musí hraný tanec poznat a umět jej tančit. Poté je společensky vyžadováno, aby tancechtivý pán požádal doprovod dámy o svolení k tanci, stačí říci: Dovolíte? A příliš opatrná garde dáma nebo žárlivý manžel musí souhlasit. Dáma je oslovena mírnou poklonou a zdvořilým: Smím prosit? Dáma nikdy neodmítá pozvání k tanci a pokud ano, tak s přiměřenou omluvou. Odmítne-li dáma jednoho pána, musí odmítnout posléze všechny.

K parketu doprovází pán dámu po její levici nebo jde za ní. Taneční držení zaujímáme až po zahájení skladby. V tanečním páru vede muž, který se také omlouvá při případné kolizi. Po skončení tance dámě poděkujeme, orchestru zatleskáme a dámu odvedeme ke stolu. Po odsunutí židle znovu poděkujeme partnerce za hezký tanec a doprovodu, že nám jej umožnil.

I když se večer chýlí ke konci, rozhodně neodkládáme sako, nerozvazujeme motýlka nebo nepovolujeme kravatu, je to nevhodné. Pijeme a jíme střídmě, pozvání k rautu není dostihem a soubojem o lahůdky. Nikdy si nezapomeneme vzít kromě talířku také vidličku a ubrousek, který po otření úst složený ukládáme pod vidličku.

Po skončení zábavy se loučíme podle pravidla přednosti, tedy nejprve s dámami a výše postavenými a poté se sobě rovnými. Dámě při příchodu nebo odchodu pomáháme do kabátu, pokud ji nedoprovází partner.

Na závěr platí, že přestupky proti bontonu se odpouští při jejich neznalosti, zdvořilý člověk se nikdy nad druhým nepohoršuje. Taktní a zdvořilé chování, úsměv a ochota pomoci platí více než přehnané dodržování pravidel, které může působit i směšně.

Vybírejte především šaty, v nichž se budete cítit dobře

Pro mnoho lidí je stále velmi důležité, jak budou na plese vypadat. Proto míří do půjčoven a vybírají si tu šaty, které by jindy vůbec nenosili.

Stejně jako jiné oblečení ovlivňují i společenské šaty módní trendy. Každý by se však podle ní měl při výběru šatů spolehnout především na vlastní vkus.

Na ples je možné vyrazit i v šatech krátkých, je ale třeba zohlednit věk tanečnice. Starší dáma již zkrátka v minisukni vypadá poněkud nepatřičně. Naopak zcela zapovězené jsou podle některých odborníků kalhoty. Přitom v posledních letech jsou v módě i obleky pro ženy.



Pokud si žena chce plesové šaty rovnou koupit, ne pouze půjčit, měla by se oprostit od pomíjivých módních trendů. V tomto případě je lepší volit jednodušší, univerzálnější šaty. Když už za ně vydáte peníze, je dobré pořídit si takové, které za rok nevyjdou z módy a můžete je využít i při jiných příležitostech.

Důležitou součástí přípravy na ples je i výběr doplňků. Dámy by měly především dbát na to, aby náušnice, náhrdelníky i náramky ladily se zdobením šatů, například k šedostříbrné róbě by si rozhodně neměly brát zlaté šperky.