1995: Ošklivé káčátko

Charlize Theronová patří k nejkrásnějším tvářím Hollywoodu. Jako malá si ale prošla fází ošklivého káčátka. Po antibiotikách, které brala kvůli žloutence, jí uhnily mléčné zuby a musela čekat až do jedenácti na druhé. V době, kdy se pokoušela rozjet hereckou kariéru, byl vzhled už jednou z předností. Jako velký problém se ale ukázal jihoafrický přízvuk. Než získala svou první větší roli ve třetím dílu hororu Kukuřičné děti, musela se znovu naučit anglicky.

1998: Změna plánu

Předtím, než Charlize zamířila do Hollywoodu a Woody Allen jí svěřil roli ve filmu Celebrity, žila v Miláně, kde se živila jako modelka. Modeling ale nebyl jejím vysněným povoláním a nebylo to ani herectví.

Chtěla být baletkou. Během studia ale utrpěla úraz kolene a její taneční kariéra skončila dřív, než mohla pořádně začít. Z depresí, které následovaly, ji vytáhla matka. Koupila jí letenku do L. A. a jednoduše řekla, ať se přestane litovat.

1999: Strážný anděl

Nebylo to poprvé, co Gerda Theronová zachránila své dceři život. „Můj otec byl alkoholik, co si pamatuju. Nebylo snadné se probouzet s tím, že nevím, co se bude dít. Všechno záviselo na tom, jestli se ten den napije, nebo ne,“ popsala později herečka. Došlo to tak daleko, že jednou začal doma střílet. Gerda Theronová reagovala instinktivně. Buď manžel, nebo dcera. A tak, aby Charlize ochránila, svého manžela zastřelila. Od té doby pojí Charlize s matkou ještě silnější pouto. Zařídila jí dokonce miniroli v Pravidlech moštárny.

2003: Oscarová proměna

Úplně snadné to Charlize neměla, ani když zvládla americký přízvuk. Jako atraktivní blondýna nedostávala jiné nabídky než na bezduché role, k jejichž charakteristice stačilo jediné slovo. Proto když dostala nabídku ztvárnit Aileen Wuornosovou, prostitutku s pohnutým osudem, která se proslavila nelítostnou popravou šesti mužů, neváhala.

2014: Raději zajímavá než krásná

Stejně jako neměla Charlize problém se zošklivující procedurou zahrnující čtrnáct kilo navrch při natáčení oscarové Zrůdy, nevadilo jí ani oholit si hlavu kvůli neutěšené vizi budoucnosti George Millera ve filmu Šílený Max: Zběsilá jízda.

2016: Kořeny

Charlize Theronová se narodila a vyrůstala v Jihoafrické republice. I když na dětství nemá dobré vzpomínky, na svůj původ je hrdá a do Afriky se pravidelně vrací coby zakladatelka charitativní organizace The Charlize Theron Africa Outreach Project, která se snaží pomáhat v boji proti HIV/AIDS.

2019: Rodina na prvním místě

„Svým partnerům jsem na rovinu říkala, že chci adoptovat. Vždycky jsem věděla, že jednou bude moje rodina taková.“ Bohužel na protějšek, který by sdílel její přání, neměla štěstí. A tak se do adopce pustila sama. I když přiznala, že to bylo nesmírně emocionálně náročné, za všechno trápení to prý rozhodně stálo. V roce 2012 se stala mámou Jackson a o tři roky později i malé August.

Ještě předtím, než adoptovala dceru August, začaly kolovat fámy o tom, že Jacksona, kterého Charlize světu představila jako svého adoptovaného syna, vychovává jako dívku. Když pak herečku vyfotili paparazzi fotografové a Jackson na sobě měl šaty a vlasy spletené do copu, šla Charlize s pravdou ven. „Ano, taky jsem si myslela, že je to kluk. Dokud se na mě ve třech letech nepodíval a neřekl: 'Já nejsem kluk'!“

Herečka tak má dvě dcery, které chrání před mediálním humbukem a nijak je nevystavuje. „Narodily se takové, jaké jsou, a o tom, kým chtějí být, nerozhoduji já,“ řekla Charlize a dodala: „Mým úkolem jako rodiče je oslavovat je, milovat je a zajistit, aby měly vše, co potřebují k tomu, aby byly tím, čím chtějí být.“

2021: Už žádné drama

Na premiéře filmu Škola dobra a zla prohlásila, že na drama a podobné zbytečnosti je už moc stará a chce pracovat jen s lidmi, se kterými je jí dobře a se kterými je sranda. A očividně se tím neřídí jen v pracovních kruzích. Ke čtyřicátým šestým narozeninám přátelé Charlize na lodi uspořádali maturitní ples v duchu osmdesátek s detektivní zápletkou. Byl to splněný sen!

Nyní je herečka v plném pracovním zápřahu. Do kin například brzy dorazí další Rychle a zběsile, kde Charlize hraje.

