Colin Farrell zahájil hereckou kariéru na konci devadesátých let. Stal se jedním z nejvýznamnějších irských hereckých talentů, získal uznání kritiků i diváků po celém světě. Ale uměl o sobě dát vědět i jinak, než poctivě odvedenou prací. Colin se proslavil svým bujarým životem, který byl plný alkoholu a drog. Právě kvůli nim musel šlápnout na brzdu a přestěhovat se na pár týdnů do léčebny.

Colin Farrell (vpravo) v roce 2000 ve filmu Tábor tygrů. | Foto: Profimedia

2000 Volá Spielberg

Film, který Colinu Farrellovi otevřel dveře Hollywoodu, byl Tábor tygrů. Po jeho uvedení následovalo jedno z nejpříjemnějších překvapení Farrellovy kariéry, na schůzku ho pozval sám režisér Steven Spielberg. „Všechno se z ničeho nic zbláznilo. Najednou jsem byl zasypaný nabídkami. Úspěch přišel tak rychle. Na to se nedá připravit,“ komentoval tu dobu později herec.

2001 Drogy a skandály

Rychlá sláva přinesla Colinovi pověst herce s divokým životním stylem. V nechvalně proslulém rozhovoru pro americký Playboy se tehdy velmi kontroverzně vyjádřil o ženském ochlupení, konzumaci drog i placeném sexu, který přirovnal k objednávce pizzy.

Zdroj: Youtube

Když byl dotázán na užívání alkoholu a drog, odpověděl stručně: „Heroin je dobrý, když ho užíváte s mírou.“ A co se týče ženského ochlupení v podpaží, na otázku, co říká na trend neholení, který se tou dobou v Americe poměrně ujal, Farrell odpověděl: „Ohromuje mě, že se tohle stalo módním trendem. Nikdy jsem tomu nerozuměl. Nikdy jsem si nemyslel, že je to sexy.“

2002 Výzva

Vzhledem k tomu, že setkání z roku 2000 s režisérem filmů Farrellova dětství, Stevenem Spielbergem, dopadlo na jedničku, spolupráce pokračovala. Colin si zahrál po boku Toma Cruise v thrilleru z blízké budoucnosti Minority Report.

To ale nebyl jediný film, v němž se Colin Farrell roku 2002 objevil. Do kin šel i psychologický thriller Telefonní budka, kvůli kterému strávil deset dní zavřený ve skutečné telefonní budce.

2004/2005 Úspěch a léčebna

V roce 2004 okupoval kina coby Alexander Veliký. Ačkoli kritiky byly příznivé, americké publikum příliš neocenilo zobrazení dějinného velikána jako bisexuála. Kariéře Colina Farrella to ale neuškodilo.

Jako podstatně větší problém se ukázalo jeho nadměrné užívání drog a prášků na bolest. Oblíbený herec se dlouhá léta potýkal s přemírou alkoholu a závislostí na návykových látkách a nade vše miloval bujaré večírky.

Colin Farrell v roce 2008Zdroj: Profimedia

V rozhovoru pro Mail On Sunday uvedl, že se na vrcholu své slávy královsky bavil a pro své neřesti neměl nikdy problém najít kumpány.

„Měl jsem peníze, hrál v úspěšných filmech, takže jsem měl určité uznání. Nebylo těžké najít dvacet cizích lidí, kteří se v mém hotelovém pokoji chtěli bavit až do osmi ráno. Často jsem měl pokoje plné lidí, přitom jsem vůbec netušil, co jsou zač,“ vysvětlil.

Zpětně přiznává, že se vymkl kontrole, miloval alkohol a koketoval s drogami. „Nakumulovalo se to do bodu, kdy jsem už nemohl šlápnout na brzdu,“ svěřil se herec, který v roce 2005 dobrovolně nastoupil na léčení.

2008 Doznívající skandál a další film

Colin Farrell byl osloven režisérem a scénáristou Martinem McDonaghem, zda by si nechtěl zahrát v jeho černé komedii V Bruggách, jejíž podtitul zněl: Nejdřív střílej, potom obdivuj památky. Herec byl ze scénáře nadšený.

Zdroj: Youtube

V té době ale dozníval skandál s erotickým videem, které do světa pustila jeho bývalá přítelkyně Nicole Narainová. Herec na ni podal žalobu za neoprávněné veřejné šíření sexuální nahrávky z roku 2003. Colin tvrdil, že se ji Nicole snažila zveřejnit, aby poškodila jeho kariéru a vydělala nějaké peníze, což americká modelka popřela.

Navíc stále nebyly zapomenuty ani hercovy drogové eskapády, spojované s jeho jménem. Proto zavolal režisérovi, že V Bruggách hrát nebude, aby mu filmový debut nezkazil. McDonagh nevzal „ne“ jako odpověď, tím se zrodila dvojka Farrell–Gleeson.

2009 Alternativní kariéra

V hudebním dramatu Crazy Heart si Colin Farrell zazpíval po boku Jeffa Bridgese před reálným dvanáctitisícovým davem. Koncertní scéna se natáčela během vystoupení zpěváka Tobyho Keitha v Albuquerque.

Nebylo to poprvé, kdy Colin Farrell prezentoval svůj hlas na veřejnosti. Začátkem devadesátých let zaujal výkonem na tanečním parketu hledače talentů, který ho pozval na konkurz pro právě vznikající skupinu Boyzone.

V té době se ale očividně lépe hýbal, než zpíval, takže z hudební kariéry nakonec nebylo nic.

2015 Sázka na nejistotu

Je mnohem pravděpodobnější, že Colin Farrell kývne na scénář, který má v sobě něco podivného, než na zaručeně líbivý hit, který ničím nepřekvapí.

Když četl svou roli v totalitářské vizi budoucnosti Yorgose Lanthimose, kde všichni musejí být spárovaní, jinak stráví zbytek života ve zvířecí kůži, některým pasážím scénáře údajně ani nerozuměl. Přesto roli přijal a kvůli snímku Humr přibral osmnáct kilo.

2016 Svoboda na prvním místě

Jedním z největších projektů, na nichž se kdy Colin Farrell podílel, byla Fantastická zvířata a kde je najít. Okouzlil ho svět nekonečné fantazie, který stvořila J. K. Rowling.

Ze samotného natáčení už ale nadšený nebyl. Všechno bylo na jeho vkus příliš „sekané“. „Mám radši menší, nezávislé filmy, kde si můžete dovolit krásné dlouhé záběry. Celý proces je jednodušší a máte v jeho rámci mnohem větší svobodu,“ uvedl poté.

2022 Kultovní záporák

V loňském roce se Colin Farrell vydal ve stopách Dannyho DeVita, proměnil se v Oswalda Cobblepota alias Tučňáka v nové adaptaci Batmana. A udělal dojem. Možná se už letos dočkáme minisérie věnované tomuto ikonickému padouchovi s Farrellem v hlavní roli.