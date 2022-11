Javier Bardem pochází z herecké rodiny. Jeho dědeček i matka strávili před kamerou celý život a on sám, stejně jako jeho sourozenci, byl v divadle i na natáčení jako doma odmala. Svůj debut si odehrál v pěti letech v historickém seriálu El Pícaro po boku matky. První velká „dospělá“ role přišla na začátku 90. let – komedie Šunka, šunka, při níž se poprvé setkal se svou budoucí ženou.

1993 Striptér na jeden večer

S nahotou před kamerou problém nemá, jak předvedl v dramatu Zlatá vejce, ale ani naživo.„Vyskočil jsem pro kamarádovu ženu z dortu a pak jsme to šli oslavit na diskotéku. Tam jsem svoje číslo zopakoval. Viděl to majitel a ptal se, jestli to budu dělat každý pátek. Byl jsem opilý, takže jsem řekl: ‚Jasně!‘ a další pátek musel vystoupit. Byl jsem strašně nervózní, tak jsem zavolal sestře a matce, aby mě na mojí striptýzovou show doprovodily.”

2007 První Oscar pro Španělsko

Kombinace Cormaca McCarthyho, bratrů Coenových a skvělého obsazení umožnila vzniknout jednomu z nejlepších filmů posledních let a Javiera Bardema vynesla mezi hereckou elitu. Za roli psychopatického zabijáka v dramatu Tahle země není pro starý získal, jako historicky první Španěl, Oscara.

2008 Osudová láska

Díky Woodymu Allenovi se Javier Bardem znovu sešel s Penélope Cruzovou a tentokrát to na place zajiskřilo. Při natáčení romantického dramatu Vicky Cristina Barcelona se vášeň, která mezi postavami doutnala navzdory rozvodu, přehoupla i na jejich představitele. Vzali se dva roky po premiéře.

2012 Padouch v Bondovce

Když coby bývalý agent MI6 a kyberzločinec v jedné osobě točil scénu ve skleněné cele, měl Javier okno. V ten moment si totiž, ne zcela vhodně, uvědomil, co se kolem něj odehrává. Sam Mendes, režisér Skyfallu, se ho zeptal, co se děje, a on odpověděl: „Nic, jen mi došlo, že fakt hraju v bondovce!“

2013 Dvojnásobný táta

V roce 2013 se Javierovi a Penélope narodil druhý potomek. Po synovi, který přišel na svět o dva roky dřív, se rodina rozrostla o dceru, která dostala jméno Luna. Mimochodem ona je důvod, proč kývl na nabídku zahrát si Tritona v nové adaptaci Malé mořské víly. Když své dceři o té možnosti řekl, rozplakala se prý štěstím.

2018 Ochránce oceánů

„Naše oceány jsou na pokraji kolapsu a na vině jsme my všichni.“ S tím se Javier Bardem odmítl smířit, proto spojil síly s bratrem a Greenpeace a společně bojují za jejich záchranu. Soustředí se především na oblast Antarktidy. Od roku 2018 obdivoval křehkou krásu nejstudenějšího kontinentu už několikrát.

2021 Rodina na první místě

Nic není pro Javiera Bardema důležitější než rodina. To se naučil od matky, která dokázala uživit a vychovat své tři potomky úplně sama. Když v roce 2021 Pilar Bardem zemřela, vzpomínali na ni Carlos, Mónica i Javier jako na silnou ženu, která milovala život.