Jak si vybrat chovatelskou stanici

Pokud toužíte po psovi s určitými vlastnostmi, ať už je to přesný vzhled, velikost, typ srsti nebo povaha a vlohy k nejrůznějším aktivitám, měli byste sáhnout po psovi konkrétního plemene. Toho najdete v chovatelské stanici.

Máte-li jasno v plemeni budoucího čtyřnohého člena rodiny, doporučujeme ještě navštívit některou z výstav psů, kde si můžete psy prohlédnout naživo – to vám určitě poskytne lepší představu, než sebepovedenější fotografie v knize nebo na internetu a máte i možnost promluvit s chovateli.

Pak nastává další období hledání chovatelské stanice. Pro začátek vám jistě pomůže, pokud si najdete stránky chovatelského klubu pro konkrétní plemeno. Tady najdete další podrobnosti a hlavně seznam chovatelských stanic, eventuálně i inzerci štěňat.

Než se zeptáte na cenu, měly by vás zajímat třeba zkoušky rodičů, pokud se jedná o pracovní plemeno, a výsledky zdravotních vyšetření, která jsou u mnoha plemen povinná nebo doporučená. Pokud máte ambice chodit na výstavy, budou vás zajímat výstavní úspěchy. Můžete se i zeptat, zda je možné někde rodiče vidět. Už to, jakým způsobem chovatel reaguje na vaše otázky, vám mnohé napoví.

Komunikujte s chovatelem

Slušní chovatelé mají o své odchovy zájem, zůstávají s majiteli ve styku a jsou vám schopni v lecčems poradit a pomoci. Máte určitě možnost se s chovatelem dohodnout, že nemáte žádné vrcholové ambice. Musíte ovšem počítat i s tím, že některé vrhy jsou opravdu rezervovány pro aktivní majitele a může se vám stát, že vám chovatel nabídne jiný vrh nebo třeba spřátelenou chovnou stanici, kde také mají štěňata. Pokud chcete psa jen jako společníka, asi by se pro vás hodila spíše „rodinný odchov“. To jsou chovatelé, kteří mají jen jednu nebo dvě feny, štěňata mají jednou za rok nebo i s větším odstupem.

A co dál? Měli byste být informováni o tom, jak psi žijí, jakým způsobem budou štěňata odchována, jak probíhá socializace a neposlední řadě vám chovatel může ve vhodném časovém období umožnit štěňata vidět ještě před odběrem a vybrat si. Pokud vám štěně vybere sám na základě informací od vás, jeho volbě věřte – chovatel je ten, kdo se štěňaty tráví nejvíce času a zná je.

Správný chovatel by vám měl předat se štěnětem jeho očkovací průkaz, přesné informace o tom, jak a čím bylo štěně krmeno, a především kupní smlouvu. Průkaz původu vám chovatel posílá poštou později, jeho vystavení nějakou dobu trvá a žádá se o jeho vystavení až tehdy, kdy jsou štěňata označena tetováním nebo čipem. Pak ke štěněti dostanete protokol o čipování a několik samolepek s číslem čipu. Doporučuji po příjezdu domů co nejdříve navštívit veterináře, který vám štěně prohlédne (někteří chovatelé vás o to přímo požádají a budou chtít poslat kopii zprávy). Je to jistota pro vás i pro chovatele, že je štěně v pořádku.

Pozor na množírny

Může nastat i jiný případ, který se zpočátku zdá ideální. Rozhodnete se, že si pořídíte čistokrevné štěně bez průkazu původu. Bývají okamžitě k mání a za slušnou cenu. Zavoláte na dané číslo a chovatel má zrovna náhodou cestu do míst, kde bydlíte, a štěně vám přiveze. Dáte si sraz, převezmete štěně, v nejlepším případě dostanete očkovací průkaz, smlouva žádná, předáte peníze a… Právě jste podpořili množitele.

Když budete patřit k většině méně šťastných, přijdete domů a zjistíte, že je štěně napadené parazity, věkem neodpovídá, má zažívací problémy a spoustu dalších zdravotních i psychických problémů, které mnohdy končí jeho smrtí.

Pokud si pořizujete psa, pořizujete si parťáka pro život, věnujte proto hodně času pečlivému výběru.

Nadace na ochranu zvířat