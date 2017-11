Jak si vybrat psa z útulku

Jednou z možností, jak získat nového psa, je adopce z útulku. Uděláte dobrý skutek, ušetříte peníze a poskytnete domov jedné opuštěné psí duši. V České republice je kolem 200 útulků, depozit a podobných zařízení, tak s chutí do toho.

Ambrož je nejspíše kříženec LR, statný, asi pět let starý pes, v kohoutku měří 59 cm. Odchycen byl v Žatci. Foto: Útulek Jimlín

Útulky jsou dvojího typu. Existují tzv. městské útulky, kdy zřizovatelem je město a Policie ČR. Psi zde nemají nouzi o materiální zabezpečení, přístup je velice profesionální. Ale někdy se stává, že psům chybí individuálnější přístup. Tyto útulky bývají v některých případech velkokapacitní, a není v silách ošetřovatelů se detailně věnovat jednotlivým psům.

Druhým typem jsou menší, soukromé útulky či útulky ochranářských organizací. Zvířat zde bývá méně, ošetřovatelé na ně mívají více času. A mnoho malých útulků funguje na bázi dobrovolnictví. K soukromým útulkům řadíme i dočasné péče, kdy si dobrovolník vezme psa z útulku, bydlí s ním, chodí do práce a až se pes dostane ze svých neduhů, nabídne psa k adopci.

Ptejte se

Po příjezdu do útulku se dívejte pozorně kolem sebe. Jak se zaměstnanci chovají ke svým svěřencům, jaké mají psi kotce, jak velké, ptejte se. Klidně i na to, jak často ti psi chodí ven, jaké pamlsky mají nejradši. Poproste je, zda by vám ukázali zařízení útulku. Zaměstnanci, kteří se k vám chovají s neochotou, případně útulek, který má kotce plné výkalů, asi není ten pravý.

Vaše očekávání

Předem si sepište, co od psa očekáváte, jaký máte životní styl, zda chcete dospělého psa nebo štěně. Co s ním chcete dělat – bude s vámi chodit na túry, běhat agility, nebo ležet na gauči? Seznam můžete sepsat s někým z rodiny nebo s přáteli. Navíc, už je tímto upozorníte na to, že budete mít psa a oni se začnou pomalu smiřovat s tím, že byste je někdy mohli požádat o hlídání.

Chce to trpělivost

Půjčte si psa na procházky. Ať víte, jak se pes chová vůči ostatním psům, lidem, kočkám, dětem, kolařům. Nikdy nesmíte zapomenout, že od psa, kterého si přivedete domů, nemůžete čekat, že se bude okamžitě chovat podle vašich představ. Věnujte mu čas, pozornost, buďte trpěliví, tolerantní a féroví. Pro psa, který čeká v útulku na svého člověka nebo rodinu, není větší tragédie, než když si ho někdo odveze a za pár dní ho vrátí.

Eliška Coufalová, Nadace na ochranu zvířat