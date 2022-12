Vyšší ceně navzdory. Vánoční cukroví mizí z pultů cukráren, žádané je učňovské

„Jeden neví, kam dřív skočit. Já k pečení letos chystám i další projekty než jenom ty vánoční. S Terezou Bebarovou třeba připravujeme nový pořad pro Českou televizi, který se bude jmenovat Buchty po ránu,“ prozradil. Jeho kolegyně Míša Landová bere Vánoce zase jako čas odpočinku. „Vánoce a předvánoční čas mám moc ráda, mimo jiné i proto, že je to pro mě čas profesního klidu. Vánoční cukroví peču jen v malém množství pro rodinu, o to víc si ho ale užívám,“ svěřila se časopisu Story.

A kolik že druhů cukroví je pro ni malé množství? „Pod dvanáct až patnáct druhů se nedostanu. Každý rok chci zkusit něco nového, ale zároveň peču pravidelně i rodinnou klasiku,“ směje se.

Josef Maršálek, Míša LandováZdroj: Se svolením Míši Landové

Vítězka druhé řady pořadu Peče celá země Martina Kynstlerová u počtu cukroví nijak neblázní, ani se s nikým nepředhání. „U nás doma pečeme jen takové cukroví, o kterém víme, že ho pošleme do bříška a nebude se vyhazovat. Řekla bych, že jsme asi tak na deseti druzích. Ale pravdou je, že to někdy změním a je ho více. Tento rok budu mít šikovnějšího pomocníka, tak to třeba rozjedeme ve větším a bude více druhů. Peču podle nálady a chuti. A že ty těhotenské chutě teď zrovna jsou!“ svěřila se Martina s tím, že je v očekávání a v únoru čekají s manželem přírůstek do rodiny.

Ušetřit na cukroví jde

Vzhledem ke zdražování surovin, časopis Story také zjišťoval, zda existuje nějaká cesta, jak se dá na cukroví ušetřit. A podle všech tří cukrářů existuje. „Vřele všem doporučuju udělat toho méně, ale z těch nejlepších surovin, které si všichni můžeme dovolit. Cukroví se peče jednou za rok. Peklo se během války, během dob, kdy byla neúroda, ale vždy se používaly ty nejlepší ingredience. Vánoce jsou za odměnu, nikoli za trest,“ říká Josef Maršálek a jeho kolegyně s ním souhlasí. „Osobně bych také raději omezila množství než kvalitu. Pro mě je určitě lepší pochutnat si na pár kouscích z kvalitních surovin než se přejídat náhražkami,“ dodává Míša Landová.

A jak všichni tři nejraději tráví Vánoce? „Určitě doma s rodinou a nesmí přitom chybět pohoda, dobrá nálada a samozřejmě skvělé jídlo,“ tvrdí Míša. „U nás ještě nesmí chybět pohádky. Rádi trávíme Vánoce při společném sledování televize, jiné specifické rituály asi nemáme,“ doplňuje ji Martina.

Zdroj: Youtube

„Tady se asi všichni shodneme – doma se svou rodinou. Jezdíme po návštěvách, neboť moji sourozenci, babičky a také přátelé žijí nejen po Česku, ale po celém světě. Miluju tu atmosféru. Lidé k sobě mají mnohem blíž, více si naslouchají, všude voní svíčky a jehličí… Přál bych si, abychom nečekali vždycky celý rok na to, až k sobě lidé najdou cestu. Před lety jsme vyřadili dárky, nepanuje kolem toho tedy žádný stres a máme na sebe všichni čas,“ svěřil se Josef.