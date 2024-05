Málokdo ví, že oblíbený moderátor, režisér a herec Jakub Kohák je vášnivým sběratelem. Ptáte se čeho? Sbírá různé retro věci a má jich doma opravdu požehnaně. Přidat další, mohl by si otevřít muzeum. Problém má pouze jediný, rodina s jeho zálibou příliš nesympatizuje.

Jakub Kohák | Foto: Profimedia

Přijal jste nabídku moderovat otevření muzea Story of Prague, kde se nachází spousta věcí z osmdesátých, devadesátých, ale i předchozích let. Používáte dodnes třeba DVD nebo video?

Jsem velký nadšenec do retro věcí, milovník a sběratel, mám toho doma spoustu. Vlastním samozřejmě i kazety, VHS… Odmítám je vyhodit. Mám ještě páskový magnetofon, přehrávače videokazet a DVD. V mé sbírce je toho opravdu spousta. Až si občas říkám, že bych si taky mohl otevřít muzeum. Ale tolik věcí, kolik je tady, zatím ještě nemám.

Jakub Kohák o žádosti o ruku i sportovních výkonech v Show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

Přišel jste se podívat, co byste mohl do své sbírky přidat?

Klidně bych tam mohl něco přidat. Rád. Mám i gramofonové desky a podobně. I proto mě to v tomto muzeu baví, je mi to blízké. Támhle vidím třeba starou schránku na dopisy… Tyhle věci už dnešní děti nepamatují.

Sympatizuje s vaší sběratelskou vášní rodina?

Ne, jsou proti. Nicméně hlavní hlas mám v rodině já, takže se nic nevyhazuje, až do mé smrti.

Šoumen Kohák si v Litvínově dobíral Taclíka: Moc vlasů nemá, já to dorovnávám

Používáte věci ze své sbírky, nebo se na ně pouze díváte?

Mám je uložené různě v krabicích, a nejlepší kousky jsou vystavené.

Když se vrátíte zpět do osmdesátých a devadesátých let, co se vám jako první vybaví?

Asi moje papírová bunda, kterou jsem měl. Pak takový lesklý overal na zimu, hokejová helma Cooper, tu mám pořád a stále ji používám. Ta firma už neexistuje a všichni známí hokejisti mi tuhle helmu závidí. Pak hokejka Vostok, „artiska“ a všechny možné lyže… Byly toho tuny.

Jakub Kohák si návštěvu "retro" muzea v centru Prahy užíval:

Jakub Kohák se nechal zavřít do vězení.Zdroj: se svolením Evy Jasanovské

Zjevně samé sportovní věci. Byl jste velký sportovec?

Samozřejmě. Jistě. Měl jsem doma spoustu sportovních potřeb a některé mám do dneška. Pořád hodně sportoju a dost to prožívám.