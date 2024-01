Když se řekne teambuilding, mnozí si představí týmové aktivity a utužování vztahů. Občas i za pomoci alkoholu. Také herec Jakub Prachař, kterého aktuálně můžeme vidět v crazy komedii Jedeme na teambuilding, jednu podobnou akci zažil a vzpomíná na ni dodnes.

Jakub Prachař | Foto: Profimedia

V novém filmu hrajete jednu z hlavních rolí. Zažil jste nějaký teambuilding i ve skutečném životě?

Jednou jsem měl na Slovensku možnost moderovat večírek softwarové firmy, která absolvovala třídenní teambuilding. A to, co jsem za ty tři dny zažil, byly úplně jiné kalibry než v našem filmu. (smích)

Jakub Prachař hraje jednu z hlavních rolí ve filmu Jedeme na teambuilding:

Zdroj: Youtube

Prozradíte nějakou historku?

Byla tam třeba holka, kterou přivezli z Košic. Ten den ji akorát přijali do firmy. Když přijela, byla už hodně pod vlivem alkoholu… Prostě v té firmě pracovala přesně dvanáct hodin, protože záhy urazila a fyzicky napadla hlavní osobu podniku, což je současně asi druhý nejbohatší člověk na Slovensku. Ta firma sice razí politiku, že jsou si v ní všichni rovni, ale tahle slečna si byla rovná až moc. Pracovala u nich dvanáct hodin, ale neví o tom. To je jen střípek z toho, co jsem zažil…

Ve filmu máte také spoustu okamžiků, které jsou dost za hranou. Do jaké míry jste improvizovali a do jaké se museli držet scénáře?

Ve všem jsme se drželi scénáře. Když ho člověk čte, je sám o sobě jen plný slov, takže jsme později museli vymýšlet ty věci okolo, aby výsledek byl vtipný. A vymýšleli jsme docela dost! Ale je pravda, že paní režisérka to měla i hodně připravené, takže jsme řešili pouze dílčí věci.

S Vojtou Kotkem, který hraje další z hlavních rolí, se dobře znáte. Stávalo se, že jste se v určitých scénách začali neplánovaně smát?

Snažili jsme se dodržovat naše role. U té komedie se člověk občas zasměje, ale většinou jen jednou. Jak už se scény opakují dokola, nejsou vůbec vtipné, takže s tím takový problém nebyl.

Co vás přesvědčilo roli ve filmu přijmout? Když jste slyšel slovo teambuilding, řekl jste si, že by to mohlo být dobré?

Ne, mně se na tom líbilo, že jde o úplnou hovadinu. Už na papíře to bylo hodně nekorektní. Myslím, že některé věci jsme museli dost ohoblovat, protože doba spěje kupředu a ten scénář už byl za naší korektní érou… Někde jsme obsah obrousili. Ale mě bavilo, že film byl obsazen lidmi, kteří v životě udělali už spoustu jiných – dobrých a kvalitních – věcí, a tohle vzali za vlastní a šli si natáčení užít. Dospělí lidé se šli bavit úplnýma hovadinama…

Na premiéru dorazil Jakub s partnerkou Sarou Sandevou:

Jakub Prachař a Sara SandevaZdroj: Profimedia

Sešli jste se dobrá parta…

Právě. Hodně jsme se znali, to bylo fajn.

Není to tak dlouho, co jste si koupil kolo a začal na něm aktivně jezdit. Netoužil jste být ve filmu v týmu Slováků, kteří tam jezdí na kole?

Toužil, ale tělesně jsem na to ještě neměl, tak snad příště.