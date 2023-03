Zdroj: Youtube

V době dospívání ho dostihla puberta a než aby vyhledával přírodu, raději „pařil“. „Kdybyste mi v mých sedmnácti letech řekla: 'Jdeme na Sněžku,' tak se vás vzhledem k tomu, že jsem začínal kouřit, zajímaly mě holky a chodil jsem na party, zeptám, jestli tam vede lanovka. A pokud byste řekla ano, jel bych. Kdyby výzva ale znamenala vyšlápnout si cestu nahoru pěšky, vykašlal bych se na to,“ přiznal Jakub svou dávnou nechuť k turistice, která se ho držela přibližně do pětadvaceti let.

Návrat ke kořenům

Teď by se dalo říct, že má oblíbený herec přírodní comeback. „Jsem ve fázi, kdy jakýkoli pohyb vítám. A čím je i blíž přírodě, tím je ta chuť umocněnější a lepší. Navíc bych tohle teď, když jsem otec, rád implementoval do dcery. Výlety do přírody u nás budou na denní bázi. Alespoň doufám,“ zasmál se nad vlastními plány Jakub a zavzpomínal na své dětství.

Coby kluk jezdil na tábor, který pořádalo nakladatelství Albatros. Trval tři týdny a bývalo na něm asi devadesát dětí.

„U nás v rodině měl tenhle tábor tradici, protože na něj jezdila jak moje maminka, tak teta. Když si vše zpětně promítnu, mám dojem, že pro rodiče to muselo být bezvadný, protože ještě nebyly mobily. Jednou za pár dní mi napsali dopis, poslali balík se sladkostmi nebo jsem jim sem tam psal já. Měli zkrátka možnost si od dětí opravdu odpočinout,“ říká herec.

Zasadil strom

On sám už je také rodičem, svou dceru však na tábory ještě dlouho vypravovat nebude. V dubnu jí budou dva roky. Nyní se ale v malé Olívii vidí a je přesvědčený o tom, že muž by se měl o rodinu postarat. Jak se říká: zplodit syna, zasadit strom a postavit dům.

„Já strom opravdu zasadil, když se mi narodila dcera. A dům? Bydlím v Praze na Vinohradech a zatím se mi odsud nechce. S kamarády říkáme, že jsme ‘vinohradští psi’, kteří si vzali ‘vinohradské feny’ a značkují tu své teritorium. Dům asi přichází až s věkem,“ zamýšlí se herec.

Jakub Štáfek s manželkou na premiéře filmu VyšehradZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Navíc podle něj nemá smysl, pouštět se v dnešní době do nemovitostí. Obzvlášť, když se stará o dvě chalupy.

„Mít ještě dům, asi bych se z toho zbláznil,“ říká a dodává, že na Vinohradech je mu fajn. Lidé jsou tam milí, dobře se tam volí a jsou tam stejně smýšlející spoluobčané… „Takže mně se odsud nechce, jsem tady šťastný.“

Čekání na syna

Ve skládačce postav dům, zasaď strom, Jakubovi chybí - zploď syna. Na to má herec odpověď stručnou a jasnou: „Myslím si, že syn mě nečeká. Nějak cítím, že budu spíš ‘holčičkovej’. Ale nechám se překvapit. (smích) Navíc mi to nevadí. Naopak. Myslím si, že světu by měly vládnout ženy.“

Na poli soukromém je Jakub Štáfek spokojený a totéž platí i po pracovní stránce. Po úspěšném snímku Vyšehrad natočil další zajímavý projekt, thrillerovou komedii Zatmění, která právě přichází do kin. „A jsem rozhodně rád, že se to událo! Scénář je svým způsobem jednoduchý, ale v té jednoduchosti je právě ona krása. Navíc do sebe všechno zapadlo, jak po tvůrčí stránce, tak co se týče obsazení.“

Po dlouhých letech se totiž Jakub Štáfek setkal s Janem Zadražilem, se kterým už dříve točil kriminálku Specialisté. Jsou velcí kamarádi a těší ho, že se po profesní stránce opět potkali.

Herci Jakub Štáfek, Jiří Ployhar a část štábu přijeli do Písku představit filmový VyšehradZdroj: Deník/Petr Brůha

Díky Zatmění také poznal herce Jána Jackuliaka a ocitl se v partičce nadšených tvůrců, kteří mu opravdu hodně připomínali partu kolem Vyšehradu. Ta do toho prý tehdy také šla s nadšením a dala do práce srdíčko. Přesně jako tvůrci tohoto projektu.

Zatmění má být první českou „tarantinovkou“. Jakub filmy Quentina Tarantina pozná, aniž by sledoval titulky. „Podle toho, že je tam pokaždé detail na holou nohu. Jakmile nejsou nohy, není to Tarantino,“ směje se herec, který slibuje, že jeho novinka Zatmění, bude jiná. I když tajemná bude také.

„Příběh je o tom, že se tři lidé stanou uprostřed lesů účastníky dopravní nehody. Všichni sedí v jednom autě, které nabourá, ale ani jeden z nich v něm původně sedět neměl. Diváci se na základě flashbacků a retrospektivy vrátí do minulosti a zjistí, co se odehrávalo před nehodou, co ty tři hlavní hrdiny svedlo dohromady,“ prozrazuje Jakub Štáfek děj filmu Zatmění a zve čtenáře do kina. Prý to opravdu stojí za to.