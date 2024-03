Britský hudebník James Blunt má nové album Who We Used To Be a přijel, aby ho 4. března představil i českému publiku. Pro Čechy má obzvlášť velkou slabost. Kromě toho, že kdysi randil s modelkou českého původu Petrou Němcovou, má v Česku i mnoho přátel a rád se sem vrací. Na pondělním koncertě dokonce prohodil pár slov česky. A krátce před ním dal časopisu Story exkluzivní rozhovor.

Byl jste v Čechách mnohokrát. Proč se tak rád vracíte?

Projel jsem celý svět, ale krása Čech mně pokaždé znovu uchvátí. Mají bohatou historii a kulturu, a jsou tudíž vrcholem mého turné. Také tu mám pár přátel, což je další důvod, proč jsou cesty do Čech tak zábavné.

Měl jste příležitost být tu i „jen“ jako turista? Máte u nás oblíbené místo?

Byl jsem v Praze na dovolené, je to opravdu nádherné město. Seděl jsem jen tak v restauraci a kochal se pohledem na řeku a všechnu tu krásu, to je moment, který nikdy nezapomenu.

Podívejte se na píseň z nového alba Jamese Blunta:

Jistou dobu jste chodil s českou modelkou Petrou Němcovou… Zřejmě znáte Čechy víc, než by se mohlo zdát, je to tak?

Ano, znám maličko historii a podařilo se mi naučit i pár českých slovíček, tak doufám, že je budu moci využít během koncertu.

Určitě jste ochutnal česká jídla. Která máte rád?

Moji čeští kamarádi si vždycky dělají legraci z anglického jídla, tak jim to s gustem oplácím.

Inspirují vás pro hudební tvorbu i cesty po světě?

Určitě! Cítím se díky své práci a cestování jako světoobčan. Lidé, které potkávám, podobnosti lidského ducha, které jsou v každém z nás… To je to, o čem píšu.

Zpěvák James Blunt: Válka a showbyznys? To se nedá srovnat

Máte kromě hudby i jiné vášně, koníčky?

Miluji lyžování a motorky, a mám slabost pro dobré pivo. (smích) Jen kdyby náhodou bylo nějaké po ruce…

Když se ohlédnete zpět, které momenty byly ve vašem životě těmi nejdůležitějšími a měly na něj zásadní vliv?

Seznámení s mým hudebním manažerem, který je jím dodnes. Seznámení s Lindou Perry, která mi dala můj první nahrávací kontrakt, a seznámení s Tomem Rothrockem, který produkoval mé první album. Pokud jde tedy o mou hudební kariéru, byli to ti nejvýznamnější lidé v mém životě.

V únoru James Blunt oslavil své padesáté narozeniny na koncertním turné:

Udržování rovnováhy mezi soukromým a profesí, která vás odhaluje před veřejností, musí být těžké. Jak si udržujete své zázemí, když jste veřejností tak bedlivě sledován?

Když mi někdo položí otázku, vždy se snažím odpovědět spíš z hlediska mé práce, než mého soukromého života. Často je to těžké, protože písně, které píšu, jsou obvykle o mém soukromém životě.

Máte nové album Who We Used To Be, které budete během turné představovat. Můžete o něm něco říct?

Je to nostalgické album o tom, kde jsem dnes; o ženatém muži, jehož místo ve světě se změnilo oproti mladému muži, který se rozhodl stát hudebníkem. Je to oslava a zároveň i postesknutí.



Poodhalte, co jste přichystal pro pražskou show?

Navrhl a postavil jsem fantastickou produkci, kterou přivezu do Prahy. Hodně jsme s kapelou cvičili. Jsou to rockové hvězdy, jíž jsem já chtěl vždycky být. Bude to úžasná show, už se sám nemohu dočkat, až vám tu zahrajeme!