Loni v květnu podstoupil dvaašedesátiletý Jan Čenský operaci kolene a musel dlouho rehabilitovat. V nové komedii Jen pravdu, drahý už ale zase řádí o sto šest. A také hodně lže…

Jan Čenský | Foto: Profimedia

Minulý rok jste měli s Danou Morávkou premiéru komedie Mlčeti zlato. Ta nová je jí velmi podobná. Kdo přišel s nápadem nazkoušet ji?

Jde opět o francouzskou komedii a přišel s ní režisér Tonda Procházka, že to bude takové pokračování. Upravil ji tak, že můžeme obě komedie hrát paralelně. A pro Danušku, která mi opět hraje manželku, napsal krásný prolog. V jedné verzi je to Clémence, tady je to Laurence, takže v tom mám trošku hokej. Ještě že je tam Alice, ta je dobrá. (smích)

Právě při jednom vyslovení jména Alice jste se zarazil. Přeřekl jste se?

Ne, to bylo schválně. Všechno je podvod. (smích) Mám rád tuhle tematiku, kdy se lidi dohadují, ale milují se. Je hezký, když láska zvítězí, ať se stane cokoli. Když dojde k nevěře, můžeme to brát tragicky, nebo si z toho s nadsázkou uděláme legraci a řekneme si, že jsou v životě důležitější věci. O tom to představení je. Jak v něm říká Dana: „Ať mi muž lže, ale ať ze mě nedělá krávu.“

V představení máte hodně dlouhé a rychlé dialogy. Kde jste je nacvičoval?

Sousedi mají dceru Jůlinku, a ta mě trénovala. Byli jsme na horách a ona se mnou každou volnou chvíli četla text. Lidé na nás občas divně koukali, protože místo Dany říkala: „A v kolik jsi přišel? A kde jste to dělali?“ Mysleli, že mě zpovídá manželka, bylo to komické. Ale musel jsem to umět perfektně. Teď trnu, aby nebyla pauza a k divákům se to dostalo.

Proč trnete?

Mám sice fotografickou paměť, takže si text pamatuju, ale převést ho na jeviště je problém. Při generálce jsem měl totální okno. Zachraňoval mě i zvukař. (smích)

Už jste s Danou ostřílená dvojice. Napovídáte si, když vám vypadne text? Nebo v tom jeden druhého necháte hezky vykoupat?

Pokaždé vidím, když je Dana nervózní a žene to dopředu, nebo když přeskakuje nějaké texty. Ale už na sebe slyšíme, jsme sehraní. I Malásek mě už toleruje. (smích)

Jan Čenský s Danou Morávkovou v komedii Jen pravdu, drahý:

Jan Čenský, Dana MorávkováZdroj: se svolením Lenky Hatašové

Loni v květnu jste byl na operaci kolene. Už je vše v pořádku?

Zaplať pánbůh drží. Přes zimu už jsem byl na lyžích i na prkně. Teď tedy bohužel sníh zmizel, tak se těším na nový.