Rád cestuje po Čechách i do zahraničí, a když je vhodné počasí, míří na ferraty. Na ty bude ale muset herec Jan Čenský na chvíli zapomenout. Začátkem května podstoupil operaci kolene a čeká ho delší rekonvalescence. Čenský není jen oblíbeným hercem, ale věnuje se i moderátorské profesi. V rozhovoru s ním jsme se věnovali hlavně jeho koníčku. Plánuje své cesty? Na které nejradši vzpomíná?

Herec a moderátor Jan Čenský | Foto: se svolením Jana Čenského

Jak často se vydáváte na cesty?

Jsem poměrně velký milovník cestování, nacestoval jsem toho už dost. A s příchodem covidu jsem zjistil, že i v České republice je toho tolik k vidění. Zažil jsem velmi nepříjemné prohlídky na hranicích, kdy nás najednou nechtěli pustit, vytírali nosy a posílali pryč. Bylo to až ponižující. Díky tomu jsem ale objevil řadu krásných zákoutí u nás. Bohužel, covid způsobil i to, že na mnoha místech, kde předtím nebylo živáčka, se objevila spousta lidí. Ale pořád se tu ještě najdou krásy, na které se dá zamířit i bez davů.

Cestoval jste už i se zvířetem?

Vždycky jsem se těšil, až budu mít po svém boku psa, který mě ochrání. A když jsem ho konečně měl, nedopadl první výlet s mojí hovawartkou a setkání se stádem krav bohužel dobře. Strachy se po…, a od té doby, když někde slyší jen vzdáleně „bú“, zvedne uši a už se děsí. Ale jinak je bezva, když máte po svém boku parťáka.

Musel jste pak fenku honit po pastvinách?

Naštěstí nemusel, stála poníženě v potoce a od té doby už se kravám vyhýbá. Byl to hrozný zážitek. Myslím, že toulání by mělo být pro oba fajnové a ne stresující.

Jste spontánní cestovatel, nebo když už se pro nějakou destinaci rozhodnete, plánujete, co tam budete dělat?

Mám to tak půl napůl. Dělám si rád záchytné body, ale pak se obvykle nechám unést situací, když je možnost. Určitě bych ale nejel nikam do neznáma, kde bych vůbec nevěděl, co se děje. Vždycky je lepší se trochu připravit.

Na kterou dovolenou rád vzpomínáte?

Zamiloval jsem si Rakousko. Jednak je blízko a jednak je tam úžasně pohostinno. Nejhezčí zážitky mám ze zimního a letního Rakouska.

Plánujete i letos turistiku v zahraničí?

Jsem spontánní turista, jakmile je týden volna, hned někam vyrážím. Když fouká, jedu na vodu, když nefouká, jedu na kopce, a když jsem v dobré fyzické kondici, pak vyrážím na ferraty. Teď jsem ale bohužel musel řešit operaci kolena a musím rehabilitovat.

Měl jste s ním problémy už dlouho?

Urval jsem si meniskus, a tak dlouho jsem s tím laboroval, až mi pan doktor řekl, že tam za chvilku budu mít díru a měl bych si nechat koleno vyčistit. Tak jsem ho poslechl a k letošním narozeninám, které jsem měl 1. května, jsem si dal hezký dárek – položil se na operační stůl.