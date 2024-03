Na obrazovky České televize našel cestu další detektivní seriál, ale ne ledajaký. Odehrává se v komunistickém Československu osmdesátých let a nabízí dost zajímavé zápletky. Vyšetřuje totiž paranormální jevy a případy s nimi spojené. Hlavními hrdiny To se vysvětlí, soudruzi! jsou Jan Cina a také Jiří Macháček, pro nějž je účinkování v seriálu premiérou. Ani Jan Cina si zatím v podobném žánru tak velkou roli nezahrál. Pro magazín Story prozradil, co pro něho bylo při natáčení nejnáročnější a zda věří v nadpřirozeno.

Herec Jan Cina | Foto: ČTK

Čím vás nadchla vaše seriálová postava? Proč jste na natáčení kývl?

Já kývl po přečtení scénáře. Byl jsem nadšen tím, jaký svět se podařilo scenáristům vytvořit. Na takový jsem se těšil jako divák i jako účastník natáčení. Samotná postava Vojty Becka je mi velmi sympatická. Ony jsou ve výsledku sympatické všechny postavy, i když se to divákovi nemusí zprvu zdát.

A jaký tedy Vojta je?

Vojta je velký srdcař, zároveň je ve spoustě věcí mimo, což myslím, mě s ním lidsky trochu spojuje. A potom je tu celý tým, který se natáčení účastní. Od tvůrců, castingové režisérky Maji Hamplové přes režiséry až po herecké kolegy. Nad všechny musím vypíchnout Jirku Macháčka, se kterým jsem trávil nejvíce času.

Vypadalo to, že jste si opravdu sedli, byla mezi vámi skvělá energie…

Je důležité říct, že jsme měli čtené zkoušky, což se v Čechách už moc nedělá. Určitě se praktikovaly dříve, myslím, že třeba Návštěvníky takhle zkoušeli. Dřív byl ke všem seriálům, na které se dodnes rádi díváme, takový více divadelní přístup. Je to výborný postup a určitě se vyplácí! Během toho se poznáváte s kolegy, seznamujete se svou postavu, vymýšlíte spoustu věcí…

To se vysvětlí, soudruzi! Jiří Macháček: Víc než tajemno mě zajímala hudba

Takže jste mohli zasahovat do scénáře?

I tady se měnil scénář, a docela dost, aby nám vše šlo do pusy. Přicházeli jsme i s různými nápady, které byly vyslyšeny, čehož si velmi cením. A s Jirkou Macháčkem se to má tak… Já se mu to stydím říkat, ale ví to. Je můj dětský idol. Viděl jsem Samotáře, když mi bylo patnáct, a měl pocit, že tím filmem jsem dospěl, že jsem už velký kluk. Podle mě mi puberta teprve začala, ale tohle bylo zlomové. Byl jsem v kině Ládví v Praze, fakt si to pamatuji, a doteď znám dialogy nazpaměť. Jirka byl můj hrdina.

Hrát s ním přinášelo nervozitu?

No jasně, velkou nervozitu. Zároveň Jirka je tak bezprostřední, že jsme si sedli hned od začátku. Samozřejmě jsme se trochu oťukávali, ale brzy přešli do takového… my to nazvali něco mezi přátelstvím a manželstvím. Sdíleli jsme spolu karavánek při natáčení, a tak jsme spolu žili a trávili své životy. Opravdu!



Jak dlouho jste vlastně natáčeli?

Byl to půlrok života. Pro mě to byl první takhle velký projekt. V seriálech jsem hrál, ale nikdy hlavní roli a nešlo o tak dlouhodobý počin. Je to fakt náročné, psychicky i fyzicky. Všichni jsme byli různě nemocní, různě se nám rozpadala těla, bolela záda, a my museli bojovat. Natáčení se nedá zastavit.

Se zmíněnou partou a tematikou muselo být natáčení zábavné. Nebo je to zdání?

Řekl bych fifty fifty.

Kdo byl největší komik, který vás bavil a rozesmíval?

Nevím, jestli se to dá tak říct, ale ono celé obsazení ústavu je velmi zábavné. To jistě diváci brzy zjistí sami. Naše hlavní čtveřička, s níž jsem trávil nejvíce času, byla přesně banda kamarádů, která se baví a zároveň pracuje. Za tenhle ideál jsem opravdu vděčný.

Máte v seriálu spoustu kostýmů. Který byste si nejraději odnesl domů? Třeba uniforma Ústavu vypadala zajímavě…

Uniforma je ale hrozně nepříjemná. Neprodyšná, moc v ní člověk neslyší ani nevidí… Když se ale člověk potřebuje schovat, asi je v pořádku a plní účel. Já mám rád takové pruhované, obepnuté triko. Objevilo se v prvních dílech a bylo překvapivě vyrobeno z příjemných materiálů, na rozdíl od většiny ostatních kostýmů. Ty materiály jsou dobové, ale naštěstí jsme nikdo neodešel s kožní nemocí. Všichni jsme přežili, oddělení kostýmů se o nás staralo dobře. Oblečení bylo vyvoněné, všichni se snažili nám to zpříjemnit.

To se vysvětlí, soudruzi! Seriál z osmdesátek zatím zachraňují herci a retro

Na kterých místech jste natáčeli?

Objížděli jsme celou republiku a pak asi měsíc točili jenom na Kavčích horách ve studiu, kde je postaven Ústav paranormálních jevů. Nejdřív si říkáte, že je to fajn, ale pak nevidíte denní světlo, čas se jakoby zastaví a jste ve zvláštním mikroklimatu Kavek. Tohle bylo náročné, ale pak jsme byli v Liberci, na Šumavě, což bylo krásné, když jsme točili díl s trampskou osadou. A lázně Karlova Studánka byly opravdu za odměnu. Bylo tam krásně, úžasně se k nám zaměstnanci chovali, bylo to zábavné natáčení. Šlo o díl, který se odehrává v léčebně. Já tam měl na starosti tři dámy vyššího věku a s těmi jsem si moc užíval, opravdu jsme si udělali takový léčebný pobyt.

Vy věříte v paranormální jevy? A máte s nimi i zkušenost?

Věřím, ale je také otázka, co je přesně paranormální? No, všem se vybaví asi UFO, tak mám pocit, že UFO jsem neviděl, ale věřím na něj. Věřím na různé energie, ale těžko říct, jestli se počítají mezi paranormální… My sami, jako lidé, můžeme ovlivňovat spoustu věcí a ty se pak mohou zdát být paranormálními. Věřím na sílu myšlenky, na sílu lásky a podobně. Mám rád různé rituály, které se taky mohou zdát paranormální – rituály starých civilizací a jiných národů, než je náš. Ovšem i ty naše staré, pohanské, mají sílu.