Hudbě jste se profesionálně věnoval už před lety. Ale skončil jste a pracoval ve vlastním autoservisu. Nyní se na pódia vracíte…

I když se autům věnuji vlastně celý život, stále ve mně koluje nedvědovská krev a potřeba pokusit se svými texty změnit svět. Nebo dát naději někomu, kdo ji potřebuje. Očekává se ode mne, že zahraju Stánky, Růži z papíru… Ale chci psát i písničky nové.

Co vás vedlo k tomu, oživit kapelu a vydat se na turné?

Na mapě Česka i Slovenska vznikla po nedvědovských písničkách bílá místa. Po odchodu strejdy Františka do hvězdného nebe a táty Jana Nedvěda ze scény, začal být po jejich písničkách velký hlad. Na popud známých, ale i rodiny, jsem to zkusil… A jsem velmi mile překvapen, jak velký zájem je.

Vystupujete jako Honza Nedvěd ml. Tím se odlišujete od otce, který vystupoval jako Jan Nedvěd?

Přesně tak. Nevím, jak jinak to udělat. Změnit si jméno je zkrátka blbost. Přidal jsem alespoň příponu Příbuzní. Tedy Honza Nedvěd ml. & Příbuzní. Rodina to je velká. Včetně manažerů a „ajtý týmu“ je nás čtrnáct.

S jakým repertoárem vystupujte?

Jedna třetina jsou tátovy a strejdovy písničky, druhá mé nové autorské věci. Poslední třetina jsou písně Spirituál kvintetu a k tomu starší Příbuzní. Repertoárový list má třicet písní.

V posledních týdnech jste s kapelou koncertovali na Slovensku. Je překvapivé, že nejvíc letních vystoupení jste měli právě tam.

Od února do března příštího roku máme na Slovensku každý měsíc sedm koncertů v různých městech. Chci hrát i tam, kde není možné zaplatit tak velkou kapelu se zvukem. Některé menší koncerty budeme dotovat z těch větších. Chceme potěšit i ty, kdo nemají možnost dostat se do větších měst. Přiznávám, že je to trochu náročné. Každý měsíc hrajeme kolem čtrnácti koncertů jak u nás, tak na Slovensku.

Jak se teď má váš táta, legendární písničkář?

Řekl bych, že přímo úměrně svému věku. I když jeho muzikantské tělo dostalo hodně zabrat tím, co s ním prováděl. Stres při koncertech, na zájezdech a čas strávený v restauracích. Táta vážil téměř sto padesát kilo, strejda František měl ve své největší slávě dokonce ještě víc.

Dnes už táta ven moc nevychází. Jednou dvakrát za rok se pokouší zazpívat alespoň tři čtyři písničky jako host nějakého pořadu. Je to ale velmi složité. Bez naslouchátek totiž téměř neslyší. Pro mě je to strašně smutný pohled. Ale života si užil naplno, není třeba něčeho litovat.

Je pravda, že rodinné vztahy u vás nebyly vždy ideální?

V roce 2013, tuším v červnu, se celá rodina kompletně rozhádala tak, že nemluvil téměř nikdo s nikým… (smích) Tedy přesněji, táta odmítl komunikovat s kýmkoliv. Tím definitivně skončilo jeho koncertování se strýcem Františkem. Se mnou táta nemluvil dlouhých osm let. Během covidu jsem mu začal psát jeden e-mail za druhým. I za pomoci tety Lídy se mi podařilo dostat se k němu a setkat se s ním. Nakonec jsem byl iniciátorem toho, že se přišel podívat na svatbu strejdy a tety na Staroměstské náměstí v Praze. Bylo to velmi složité. Vůbec nechtěl chodit mezi lidi.

Po smrti Františka Nedvěda došlo k usmíření s vaším otcem. Chtěl jste ho dostat na pódia. Proč z toho sešlo?

Měli jsme plány, že s námi bude jezdit jako host. Vzhledem k tomu, že na pódiu opravdu nevydrží déle než dvě nebo tři písničky, ze všeho sešlo. Na zahradě si zazpívá celkem v pohodě, bez stresu. Veřejně je to pro něj velmi složité a smutné. Vidím, jak moc by chtěl, ale zkrátka to už nejde.



Jsou vaše spory zažehnány?

Náš vztah je nyní opět na bodu mrazu. Mění se to každým rokem. Vůbec nechápu, jak to s ním strejda František mohl tak dlouho vydržet. Když nám povídal o různých situacích, šňůrách a koncertech, mrazilo nás z toho v zádech.

Táta je zkrátka složitá osobnost. Jeho velmi rychle se měnící nálady by se daly nazvat, nebo možná spíše diagnostikovat, jako maniodepresivní…

Byl takový, když jste byl malý kluk?

Vždycky byl svůj. Napadla mě vtipná historka, které se už dnes celá rodina zasměje. Bylo mi tuším třináct let, když máma přišla tátovi na jeho první nevěru. Přišel z koncertu a ona se ho zeptala: „Proč jsi mi to, Honzo, udělal?“ A táta odpověděl: „Ale Alenko, kdybych ti nebyl nevěrný, nesložil bych Růži z papíru a další hity. Potřeboval jsem inspiraci. Narodil jsem se zkrátka pro národ. Potřebuji trpělivost a toleranci, chápeš to?“

Viděla jsem záběry z vašich koncertů. Lidé hity jako Stánky a další slyšet chtějí. Jsou rádi, že jezdíte s písněmi vašeho táty?

Chci, a dělám vše proto, aby se dařilo pokračovat v nedvědovské tradici. Rád bych navázal na práci mého strejdy a táty. Jak už jsem říkal, chci být i autorem nových písní. Chystáme desku, kde bude čtrnáct zbrusu nových písniček. Měla by vyjít v říjnu. Lidé mi po koncertech děkují. Hodně jim připomínáme dobu, kdy byli mladí a šťastní mnohem více než dnes… Je to opravdu dojemné, když s vámi zpívají dva tisíce lidí. Je to, jako kdybychom byli na oslavě písniček mého táty.