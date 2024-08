Vypadá skvěle, a proto by Janu Rosákovi, moderátorovi, hlasateli, příležitostnému herci a hlavně majiteli nezaměnitelného hlasu, málokdo hádal, že se v Ivanovicích na Hané narodil už před 77 lety.

O práci Jan Rosák neměl nouzi, kondičku má skvělou

Jak Rosák, který se proslavil i pořady jako byl Magion, Videostop nebo Riskuj!, si udržuje mladistvý elán a ani by ho nenapadlo se už zavřít někam na chalupu a odejít ze světa showbyznysu.

„Mě to jednak pořád moc baví, a potom je také důležité, že je o mě pořád zájem. Nikdy jsem se nikam nenutil, nikdy jsem nikomu nevolal, neříkal: „Vezmi mě. Nebylo by tam místo?“ A podobně. Vždycky jsem byl osloven a pořád mě ještě chtějí, což je samozřejmě velice potěšující. Když to takhle bude ještě nějakou dobu, budu rád,“ uvedl Jan Rosák pro Deník v nedávném rozhovoru.

Kondičku si udržuje i hraním tenisu, mezi jeho parťáky patří i hudebník Petr Janda.

Vztah s manželkou Jiřinou trvá skoro 50 let

V životě se Jan Rosák může spolehnout na svou manželku, se kterou je už téměř 50 let. Jistou zajímavostí je, že se brali po teprve dvouměsíčním vztahu.

A jaký je jeho recept na spokojený a idylický vztah?

„Ono je to vždycky takové křehoučké a každý to má jinak… U nás je to ale myslím jasné. V podstatě hned, jak jsme se potkali, oba zasáhl blesk z čistého nebe. Prostě bum a bum. Zamilovali jsme se. No, a pak jsme poznávali, že se k sobě hodíme. A co je důležité? Že máme stejný humor, smějeme se stejným věcem,“ vyprávěl oblíbený moderátor.

„A nejen to. Taky máme stejné názory na věci. Myslím i politicky. Člověk s úžasem kouká, kolik rodin a přátel se rozhádalo kvůli politice. To u nás naštěstí nehrozí,“ uvedl Jan Rosák v jiném rozhovoru pro Deník.