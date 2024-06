Není to tak dávno, co Jan Rosák, kterého zná starší generace jako moderátora soutěže Videostop a mladší si ho oblíbila v Pokladech z půdy, úspěšně prodal pivovar v Mníšku pod Brdy a přestěhoval se s manželkou blíž k dětem. Je rád, že nyní má víc času na tenis. Na kurtu se často potkává i se zpěvákem Petrem Jandou.

Jan Rosák s manželkou | Foto: Profimedia

Přátelství mezi vámi a Petrem Jandou „zavinil“ bílý sport?

Dříve jsme se znali spíš od vidění. Teď jsme se poznali lépe, protože spolu hrajeme tenis, takže máme i sportovní vztah. Vždycky jsem Petra obdivoval jako zpěváka a muzikanta. Pro mě je ikona, něco jako Beatles. Mám rád melodické písničky a on snad ani neumí napsat skladbu, která by nebyla melodická. Jeho hity jsou písničkami mého srdce. Stejně jako ty od Mekyho Žbirky. Navíc když jsem byl na vojně, říkali mi kamarádi Rosomák, takže jedna Petrova písnička je o mně.

Podívejte se na rozhovor s Janem Rosákem:

Zdroj: Youtube

Když jste zmínil tenis. Jak jde Petru Jandovi hra?

Je mu přes osmdesát a je neuvěřitelné, jak dobře hraje. Vypadá na hřišti, jako by mu nebylo ani sedmdesát! Přitom má za sebou ranní rozvoz dětí, rozhovory v rádiu nebo televizi, a pak hraje tenis se mnou. Hrajeme čtyřhry, na dvouhru si netroufáme, ale je to úžasné. Ovšem dnešní skóre nebudu radši prozrazovat. Hráli jsme spolu ve dvojici debla a dopadli jsme hanebně. (smích)

Hrajete na nějaký hudební nástroj?

Mám hudbu v krvi, ale vlastně neumím na nic hrát. Občas blbnu a foukám na foukací harmoniku. To když si s kamarády sedneme u vína a někdo na něco hraje, přidám se. V podstatě se o tom ale stydím mluvit.

A jak jste na tom se zpěvem?

Se zpěvem jsem na tom lépe. Už jsem dokonce nahrál několik CD. Začalo to písničkami z pořadu Videostop, které mi připravil Karel Čáslavský, a pokračovalo písničkami ze studia Rosa. Mám na svědomí i album Honza Rosák zpívá dětem a občas se mi nějaký odrostlý čtyřicátník přizná, že na mých písničkách vyrůstal. Tak se vždycky pro jistotu ptám: „Ale neublížilo to moc?“

Natáčíte ještě Poklady z půdy?

Ne, už ne. Už se vysílají jenom ze záznamu. Ale je mi to docela líto, točil jsem je moc rád a lidé se mě často ptají, co bude v Pokladech nového. Tak bohužel, už asi nic, pokud se toho nechopí nějaká jiná televize…

I v rodině máte poklad. Umělecký, že? Váš bratr je malíř.

Byl. Můj bratr malíř bohužel loni zemřel. Bylo mu pětaosmdesát. Jeho odchod byl náhlý a všechny nás překvapil, protože krátce před tím měl krásnou životní výstavu, kde byl ve skvělé náladě a vypadal i dobře. Jeho obrazy mám doma na čestném místě.

S manželkou milují dobré víno:

Umíte díky bratrovi odhadnout hodnotu uměleckého díla?

V tom sázím spíš na intuici. Vždy jsem se spoléhal na odborníky, které jsem třeba právě v rámci natáčení Pokladů z půdy měl pokaždé při ruce. Když se mně něco líbí, tak se mi to prostě líbí. Naštěstí v sobě mám nějaký radar a díky tomu se mi nelíbí kýče.

V minulosti jste si vyhlédl krásný starý pivovar, ten jste přestavěl a nedávno ho opustil. Stýská se vám po něm a po Mníšku pod Brdy?

Nakonec jsme ho prodali a jsem rád, že se to povedlo. Nestýská se mi, protože jsme dnes blíž našim dětem a vnukům. A o to jsme stáli. A taky nám vlastně ubyla jedna velká starost.

Teď jste tedy dědeček na plný úvazek?

Úplně naplno ne, občas musím hrát tenis a taky chodit do rádia, protože ještě pracuji. Mám několik pořadů.

Dnes vám dělá doprovod vaše žena…

Je můj tradiční doprovod a už to nebude jinak.

Jste spolu už řádku let. Jaký je váš recept na spokojený a idylický vztah?

Ono je to vždycky takové křehoučké a každý to má jinak… U nás je to ale myslím jasné. V podstatě hned, jak jsme se potkali, oba zasáhl blesk z čistého nebe. Prostě bum a bum. Zamilovali jsme se. No, a pak jsme poznávali, že se k sobě hodíme. A co je důležité? Že máme stejný humor, smějeme se stejným věcem. A nejen to. Taky máme stejné názory na věci. Myslím i politicky. Člověk s úžasem kouká, kolik rodin a přátel se rozhádalo kvůli politice. To u nás naštěstí nehrozí.



Máte společné koníčky, hraje vaše žena také tenis?

Občas hrála, ale říkala, že by mně to kazila. Že bych kvůli ní musel hrát levou rukou, a to by mě nebavilo. Ale máme oba rádi třeba divadlo a filmy. Myslím, že máme hodně společného, ale bylo by divné, kdyby ne, když jsme spolu sedmačtyřicet let. A přitom jsme se znali jen dva měsíce a vzali se.

Chystáte se spolu i na dovolenou?

To je další věc, co máme společné. Máme rádi víno a teď jedeme na bezvadný zájezd do Bulharska, protože bulharská vína jsou neuvěřitelně dobrá. Já to zjistil před několika lety a loni jsem si to potvrdil na Wine Prague. Mimochodem, tam jsme byli i letos! Seznámil jsem se tam s jedním dovozcem bulharských vín a on pozval naši skupinu, říkáme si Klub přátel dobrého vína, do Bulharska. Letíme tam, budeme ubytovaní na jednom místě a odtamtud budeme vyrážet do pěti vinařství na ochutnávky. Denně dvě ochutnávky. Už teď vidím, že to asi špatně dopadne.

Evidentně zvládáte alkohol celkem v klidu…

Víte co, my pijeme vždycky decentně.

A „plivete“ víno při ochutnávkách?

Ne, zásadně ne. My jsme s manželkou dělali festivaly vína dlouhá léta. Sedmnáct festivalů vína jsme zorganizovali v Mníšku a tam jsem tedy při degustacích odléval. To jinak nešlo. Ale mám pár kamarádů, kteří ani neodlévají.