Dlouhá léta moderovala Jana Adamcová sportovní zprávy v televizi Nova a poté byla ještě chvíli vidět v televizi Barrandov. Roku 2019 se ovšem stala mluvčí vlády Andreje Babiše a s televizí se rozloučila… Dnes už se sice věnuje úplně jiným činnostem, po televizní práci se jí ale občas zasteskne.

Jana Adamcová | Foto: se svolením Jany Adamcové

Za život jste si vyzkoušela práci v rádiu, televizi i na postu tiskové mluvčí. Stýská se vám po něčem z toho?

Stýská se mi po práci v televizi, ale nabídka, si myslím, už žádná nepřijde. To nejsou domněnky, to v zásadě vím, protože dnes už je ten trend jiný než v minulosti. Dnes už nikdo nesahá po ženě, které je padesát plus. Ale chápu to a jsem s tím v pohodě. Nicméně nebyla bych upřímná, kdybych vám tvrdila, že se mi po té práci nestýská. Dělala jsem ji ve svém životě nejraději a myslím, že jsem ji dělala dobře.

Jana Adamcová v době, kdy moderovala v televizi Barrandov:

Zdroj: Youtube

Jste pořád v kontaktu s bývalými kolegy?

Ano, jsem. S Karlem Voříškem, Nikol Lenertovou, Karlou Mráčkovou a dalšími. Těch kolegů je hodně. V zásadě jsme se mnoho let prolínali na různých akcích. Karel třeba pořád pracuje v televizi, ale je to muž, a to je jiné.

Poznávají vás i po letech lidé na ulici a chtějí se s vámi fotit?

Ano, ale samozřejmě spíš ta starší generace, co si budeme povídat. Děti už ne. (smích)

Pořád jste mediálně známou ženou, hodně se řešil i váš rozvod s manželem, režisérem Jiřím Adamcem. Jak moc je pro vás důležité dobře vypadat?

Pečuji o sebe, ale nijak to nepřeháním. Nejsem nikde pod drobnohledem kosmetiček a lékařů, nechávám tomu volný průběh. Jednou za čas si zajdu na kosmetiku nebo hydrataci pleti, nechám se ošetřit, a pak dodržuji pravidelnou péči jako odličování, čištění pleti a podobně. A to večer i ráno! Zjistila jsem, že i ráno je to fajn, protože pleť přes noc pořád pracuje a ráno bývá mastnější.

Řešila jste větší problémy s pletí?

Měla jsem pleť vždycky poměrně dobrou, ale občas se mi na ní něco objevilo a já do toho začala vrtat, místo abych problém řešila s odborníky. Tím jsem vše ještě zhoršila. Jinak se ale domnívám, že mám pleť kvalitní. Zdědila jsem hezkou po rodičích.

Jana Adamcová vypadá po padesátce stále skvěle:

Jana Adamcová Zdroj: se svolením KF Production

Sázíte výhradně na přírodní kosmetiku, nebo vám nevadí i běžně dostupné značky v obchodech?

Mám doma produkty i běžných kosmetických značek, ale přírodní kosmetika je přírodní kosmetika. Moc se mi teď líbí bio produkty z Levandulového údolí. Levandule je skvělá věc s mnoha benefity.

Čemu se aktuálně věnujete?

Pracuji jako asistentka pana poslance, to je jedna moje činnost. A další věci věřím, že přijdou, protože jsem teď absolvovala v Indii v ášramu jednu zajímavou akademii. Učení se týkalo filosofie, která se jmenuje védánta, a ta mě totálně nadchla. Chci ji teď studovat dálkově víc.

Prozradíte, co je to za filosofii?

Je to filosofie o životě. Na spoustu otázek jsem jejím prostřednictvím dostala odpovědi. Týká se života každého z nás a je to absolutně univerzální princip, který můžete využít, když vás něco trápí, něčím si procházíte nebo se chcete podívat na život s odstupem. A to mě moc baví, takže se do ní určitě pustím.