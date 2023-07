Dcera Jany Bernáškové touží prorazit v New Yorku. Má k tomu všechny předpoklady

Dcera herečky Jany Bernáškové studuje jazykovou školu a ráda by se stala modelkou nebo herečkou. Šetnáctiletá Justýna Drábková touží odjet do New Yorku a prorazit tam. Maminka jí její plány schvaluje a podporuje ji.

Jana Bernášková s dcerou Justýnou Drábkovou. | Foto: Se svolením Jany Bernáškové